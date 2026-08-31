Liverpool, mevcut sezon öncesinde Araujo'yu geçici bir anlaşmayla kadrosuna katmak için kararlı bir hamle yaptı. 27 yaşındaki savunmacı, Fransız oyuncunun Real Madrid'e transferinin ardından Konate'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için takıma alındı.

Liverpool ayrıca Uruguaylı oyuncuyu savunmanın sağ tarafı için de kritik bir alternatif olarak gördü. Bu taktik karar, Jeremie Frimpong'un kulübe gelişinden bu yana sağ bekte hemen etki yaratmakta yaşadığı ilk sıkıntıların ardından alındı.

Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalınan zorlu maçın ardından çok yönlü stoper, İngiltere'deki ilk deneyimlerini değerlendirdi. Newcastle United ve Forest maçlarında oyuna sonradan giren Araujo, ligin durmak bilmeyen temposuna hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor.



