Getty Images Sport
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'Saf yoğunluk!' - Ronald Araujo, Barcelona'dan Liverpool'a kiralık transferinin ardından Premier League'in temposu karşısında tamamen ŞOKE olduğunu itiraf etti
Araujo, Merseyside’daki yaşama alışıyor
Liverpool, mevcut sezon öncesinde Araujo'yu geçici bir anlaşmayla kadrosuna katmak için kararlı bir hamle yaptı. 27 yaşındaki savunmacı, Fransız oyuncunun Real Madrid'e transferinin ardından Konate'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için takıma alındı.
Liverpool ayrıca Uruguaylı oyuncuyu savunmanın sağ tarafı için de kritik bir alternatif olarak gördü. Bu taktik karar, Jeremie Frimpong'un kulübe gelişinden bu yana sağ bekte hemen etki yaratmakta yaşadığı ilk sıkıntıların ardından alındı.
Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalınan zorlu maçın ardından çok yönlü stoper, İngiltere'deki ilk deneyimlerini değerlendirdi. Newcastle United ve Forest maçlarında oyuna sonradan giren Araujo, ligin durmak bilmeyen temposuna hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor.
- Getty Images Sport
Sert bir fiziksel uyanış
Eski Barcelona kaptanı, İngiliz futboluna zorlu geçişi anlatırken şaşkınlığını gizlemedi. Araujo, Foot Mercato aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu Liverpool formasını giydiğim andan itibaren Premier League'in ne anlama geldiğini anladım" dedi.
"Tempo tamamen başka bir seviyede: saf yoğunluk, sert fiziksel mücadeleler var ve düşünmek için bir saniyeniz bile olmuyor" diye devam etti. "Newcastle ve Forest gibi takımlara karşı bu ilk birkaç maçta oyuna sonradan girince, kramponlarınız sahaya değer değmez yüzde 100 hazır olmanız gerektiğini hemen anlıyorsunuz."
Yeni ortamını İspanya'nın üst düzey ligiyle kıyaslayan savunmacı, oyun tarzları arasındaki net farkı vurguladı. "Beni yanlış anlamayın, La Liga'ya asla saygısızlık edemezsiniz" diye ekledi. "Burası inanılmaz taktikler ve teknik üstünlükle tanımlanan bir lig ve orada şampiyonluklar kazanmak bana çok şey öğretti. Ancak Premier League, saf fiziksel güç ve yüksek tempo söz konusu olduğunda bambaşka bir seviyede."
Anfield'da kendi yolunu çiziyor
İlk şaşkınlığa rağmen Araujo, Premier League'in yıpratıcı taleplerini savunmacılar için nihai sınav olarak görüyor. İngiltere'de başarılı olmanın, elit bir stoper için ulaşılabilecek en yüksek ölçüt olduğuna inanıyor.
"Açıkçası bir savunmacı bu ortamda kendini kabul ettirebilirse, kendini gösterebilirse, haftalık mücadelelerden sağ çıkıp İngiltere'de başarılı olabilirse, La Liga'ya geri dönüp hiç zorlanmadan kesinlikle domine edebileceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı Araujo. "Burada geçirdiğim her dakika bir mücadele ve Anfield'daki yerim için savaşmaya hazırım."
- AFP
Avrupa sahnesinde tanıdık bir sınav
Araujo, Liverpool'ın Premier League'deki bir sonraki maçında Ipswich Town deplasmanına gideceği karşılaşmada ilk 11'deki ilk başlangıcı için şansını zorlamayı umacak. Frimpong form sıkıntısı yaşarken ve Konate takımdan ayrılmışken, Uruguaylı oyuncunun ilk 11'de kalıcı bir yer edinmesi için önemli bir fırsatı var.
Ardından gözler Avrupa'ya çevrilecek; Liverpool, Şampiyonlar Ligi serüvenine Anfield'da Atletico Madrid karşısında başlayacak. Avrupa'daki açılış maçı, La Liga'da geçirdiği dönemden Diego Simeone'nin ekibini çok iyi tanıyan Araujo için oldukça tanıdık bir sınav niteliği taşıyor.
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