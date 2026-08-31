24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'Saf yoğunluk!' - Ronald Araujo, Barcelona'dan Liverpool'a kiralık transferinin ardından Premier League'in temposu karşısında tamamen ŞOKE olduğunu itiraf etti

R. Araujo
Liverpool
Barcelona
Liverpool - Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier Lig
La Liga

Liverpool'ın yaz transferi Ronald Araujo, Barcelona'dan ses getiren kiralık transferinin ardından İngiliz futbolunun durmak bilmeyen temposuna hâlâ alışmaya çalıştığını kabul etti. Uruguaylı milli oyuncu, transfer döneminin daha önceki bölümünde Ibrahima Konate'nin Real Madrid'e ayrılmasıyla zayıflayan savunma hattını güçlendirmek için Anfield'a geldi.

  • Araujo, Merseyside’daki yaşama alışıyor

    Liverpool, mevcut sezon öncesinde Araujo'yu geçici bir anlaşmayla kadrosuna katmak için kararlı bir hamle yaptı. 27 yaşındaki savunmacı, Fransız oyuncunun Real Madrid'e transferinin ardından Konate'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için takıma alındı.

    Liverpool ayrıca Uruguaylı oyuncuyu savunmanın sağ tarafı için de kritik bir alternatif olarak gördü. Bu taktik karar, Jeremie Frimpong'un kulübe gelişinden bu yana sağ bekte hemen etki yaratmakta yaşadığı ilk sıkıntıların ardından alındı.

    Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalınan zorlu maçın ardından çok yönlü stoper, İngiltere'deki ilk deneyimlerini değerlendirdi. Newcastle United ve Forest maçlarında oyuna sonradan giren Araujo, ligin durmak bilmeyen temposuna hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor.


    • Reklam
  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sert bir fiziksel uyanış

    Eski Barcelona kaptanı, İngiliz futboluna zorlu geçişi anlatırken şaşkınlığını gizlemedi. Araujo, Foot Mercato aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu Liverpool formasını giydiğim andan itibaren Premier League'in ne anlama geldiğini anladım" dedi.

    "Tempo tamamen başka bir seviyede: saf yoğunluk, sert fiziksel mücadeleler var ve düşünmek için bir saniyeniz bile olmuyor" diye devam etti. "Newcastle ve Forest gibi takımlara karşı bu ilk birkaç maçta oyuna sonradan girince, kramponlarınız sahaya değer değmez yüzde 100 hazır olmanız gerektiğini hemen anlıyorsunuz."

    Yeni ortamını İspanya'nın üst düzey ligiyle kıyaslayan savunmacı, oyun tarzları arasındaki net farkı vurguladı. "Beni yanlış anlamayın, La Liga'ya asla saygısızlık edemezsiniz" diye ekledi. "Burası inanılmaz taktikler ve teknik üstünlükle tanımlanan bir lig ve orada şampiyonluklar kazanmak bana çok şey öğretti. Ancak Premier League, saf fiziksel güç ve yüksek tempo söz konusu olduğunda bambaşka bir seviyede."


  • Anfield'da kendi yolunu çiziyor

    İlk şaşkınlığa rağmen Araujo, Premier League'in yıpratıcı taleplerini savunmacılar için nihai sınav olarak görüyor. İngiltere'de başarılı olmanın, elit bir stoper için ulaşılabilecek en yüksek ölçüt olduğuna inanıyor.

    "Açıkçası bir savunmacı bu ortamda kendini kabul ettirebilirse, kendini gösterebilirse, haftalık mücadelelerden sağ çıkıp İngiltere'de başarılı olabilirse, La Liga'ya geri dönüp hiç zorlanmadan kesinlikle domine edebileceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı Araujo. "Burada geçirdiğim her dakika bir mücadele ve Anfield'daki yerim için savaşmaya hazırım."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Avrupa sahnesinde tanıdık bir sınav

    Araujo, Liverpool'ın Premier League'deki bir sonraki maçında Ipswich Town deplasmanına gideceği karşılaşmada ilk 11'deki ilk başlangıcı için şansını zorlamayı umacak. Frimpong form sıkıntısı yaşarken ve Konate takımdan ayrılmışken, Uruguaylı oyuncunun ilk 11'de kalıcı bir yer edinmesi için önemli bir fırsatı var.

    Ardından gözler Avrupa'ya çevrilecek; Liverpool, Şampiyonlar Ligi serüvenine Anfield'da Atletico Madrid karşısında başlayacak. Avrupa'daki açılış maçı, La Liga'da geçirdiği dönemden Diego Simeone'nin ekibini çok iyi tanıyan Araujo için oldukça tanıdık bir sınav niteliği taşıyor.