Enzo Maresca'nın öğrencileri sayısal üstünlüğün karşılığını neredeyse hemen aldı. Erling Haaland, Gravenberch'in sahadan çıkmasından yalnızca üç dakika sonra yaptığı sert vuruşla City'yi öne geçirdi.

Oyuna sonradan giren Doku, kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Victor Munoz'u ustalıkla geçen Doku, harika bir vuruşla topu Alisson'un kalesinin köşesine gönderdi. Rayan Cherki ise 78. dakikada müthiş bir bireysel çabayla sonucu belirledi.

Rooney, ağır yenilgiye rağmen Gravenberch'in devre arasından kısa süre sonra Elliot Anderson'a yaptığı faul nedeniyle gördüğü ilk sarı kart konusunda oyuncuya hak verdi. Eski forvet, orta saha oyuncusunun yalnızca Anderson'ın ayağının üstüne temas ettiğini belirterek ilk sarı kart kararının “ağır” olduğunu söyledi.

Rooney, “Bence ilk sarı kart kararı ağır,” dedi. “Belli ki topa hamle yapıyor. Elliot Anderson kötü bir dokunuş yapıyor, ardından topu hafifçe dürtüyor ve Gravenberch de ayağının üstüne temas edince yere düşüyor. Yani muhtemelen sarı kart değil.”