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“Saf ve aptal!” Wayne Rooney, Anfield'daki mücadeleyi mahveden kırmızı kartın ardından Liverpool yıldızını sert biçimde eleştirdi
Manchester City, Anfield'da ezici bir galibiyet aldı
Manchester City, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek pazar öğleden sonra atmosferin oldukça hararetli olduğu Anfield'da farklı bir galibiyet aldı. Merakla beklenen karşılaşma, Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından çıktığı ilk maçtı.
Karşılaşmanın seyri, ikinci yarıda Gravenberch'in 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle tamamen değişti. Hakem Chris Kavanagh, ev sahibi ekibin hararetli itirazlarına rağmen kararından dönmedi. İhraç, Liverpool'u tamamen savunmasız bıraktı.
- Getty Images Sport
Rooney, Gravenberch'in safça verdiği kararı sert biçimde eleştirdi
Gravenberch, oyundan atılması maçın gidişatını tamamen değiştirmeden önce, ilk bir saatte Liverpool'un tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Jeremy Doku'yu dikkatsizce düşürünce ikinci sarı kartını gördü.
Rooney, Match of the Day programında orta saha oyuncusuna yönelik sert değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski İngiltere millî futbolcusu, kendisini oyundan atılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan Hollandalı oyuncuyu «saf ve aptal» olarak nitelendirdi.
Rooney, «Sarı kart gördüğünüzde kendinizi ikinci sarı kartı görüp oyundan atılabileceğiniz bir duruma sokarsınız. İkinci sarı kartı görmesi biraz safça ve aptalcaydı» dedi.
Haaland ve Doku 10 kişi kalan rakibi cezalandırdı
Enzo Maresca'nın öğrencileri sayısal üstünlüğün karşılığını neredeyse hemen aldı. Erling Haaland, Gravenberch'in sahadan çıkmasından yalnızca üç dakika sonra yaptığı sert vuruşla City'yi öne geçirdi.
Oyuna sonradan giren Doku, kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Victor Munoz'u ustalıkla geçen Doku, harika bir vuruşla topu Alisson'un kalesinin köşesine gönderdi. Rayan Cherki ise 78. dakikada müthiş bir bireysel çabayla sonucu belirledi.
Rooney, ağır yenilgiye rağmen Gravenberch'in devre arasından kısa süre sonra Elliot Anderson'a yaptığı faul nedeniyle gördüğü ilk sarı kart konusunda oyuncuya hak verdi. Eski forvet, orta saha oyuncusunun yalnızca Anderson'ın ayağının üstüne temas ettiğini belirterek ilk sarı kart kararının “ağır” olduğunu söyledi.
Rooney, “Bence ilk sarı kart kararı ağır,” dedi. “Belli ki topa hamle yapıyor. Elliot Anderson kötü bir dokunuş yapıyor, ardından topu hafifçe dürtüyor ve Gravenberch de ayağının üstüne temas edince yere düşüyor. Yani muhtemelen sarı kart değil.”
- Getty Images Sport
Her iki kulübü de Avrupa'da çok önemli maçlar bekliyor
Deplasmanda alınan etkileyici sonuç, Manchester City'nin yeni Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürmesini sağladı. City, Arsenal'ın üç puan önünde, puan tablosunun zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor.
Manchester City, sıradaki maçında Paris Saint-Germain'i Etihad Stadyumu'nda önemli bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ağırlayacak. Ardından gelecek cumartesi Ipswich karşısında lig mücadelesine döndüğünde yedi maçta yedi galibiyete ulaşmaya çalışacak.
Bu arada Liverpool, büyük hayal kırıklığı yaratan hafta sonunun ardından dokuzuncu sırada kaldı. Premier League'de Brentford deplasmanına çıkmadan önce LASK ile oynayacağı Avrupa maçı için hızla toparlanması gerekiyor.
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