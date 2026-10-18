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“Sadece zaman meselesi!” Inter'in heyecan dolu galibiyetinde Ange-Yoan Bonny'den iddialı açıklama
Bonny, Dall'Ara'da Inter'in nefes kesen geri dönüşünü taçlandırdı
Ange-Yoan Bonny, yedek kulübesinden gelerek sergilediği etkileyici performansla Inter'in bir gollük farkı kapatıp Bologna'yı 3-1 yenmesine yardımcı oldu. Inter, Tommaso Pobega'nın erken gelen golüyle geriye düştü; Marcus Thuram ise ilk yarı bitmeden güçlü bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.
Cristian Chivu'nun ikinci yarıda oyuna aldığı Bonny, Inter'in hücum hattına hemen dikine oyun ve enerji kattı.
Carlos Augusto'nun 69. dakikada Inter'i öne geçirmesinin ardından Bonny, 83. dakikada yaptığı düzgün vuruşla galibiyeti perçinledi.
- AFP
Forvet, ofsayt nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının ardından parladı
Bonny'nin galibiyeti getiren golü, ilk golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinden yalnızca iki dakika sonra geldi. Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan ve Carlos Augusto'nun dahil olduğu akıcı bir paslaşmanın ardından Fransız futbolcu, Augusto'nun yerden ortasını yakın mesafeden ağlara gönderdi.
Takımın direncini değerlendiren Bonny, zorlu deplasmanlarda geri dönmek için mücadele etme kararlılıklarını vurguladı.
Bonny, Inter TV'ye yaptığı açıklamada, "Takımın çok, çok güçlü bir ruhu var ve bir maçı çevirmemiz ilk kez olmuyor. Gereken tepkiyi verdik ve galibiyetten hepimiz mutluyuz" dedi.
Forvet, yoğun maç takvimi boyunca hazır olduğunu vurguluyor
Inter, Serie A ve Avrupa’da üç günde bir maça çıkarken Bonny, her oyuncunun yedek kulübesinden gelip maçın gidişatını değiştirmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. Bonny, “Herkesin oynamak istediği açık ama çok sayıda güçlü oyuncusu olan bir takımız,” dedi.
“Üç günde bir maç oynayacağımız önemli bir ay bizi bekliyor ve herkes fark yaratmaya hazır olmalı.”
“Hafta boyunca iyi çalışıyoruz ve Inter’i en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa’da daha iyisini yapmalıyız.”
- Getty Images Sport
Yükselen yıldız ilk 11'de yer almak için bastırıyor
Yardımcı antrenör Aleksandar Kolarov, Bonny'nin tutumunu ve profesyonelliğini, ayrıca Carlos Augusto'yu överek onları “diğerlerini de peşlerinden sürükleyen gerçek şampiyonlar” olarak nitelendirdi.
Genç forvetin gol yollarındaki formu, Chivu'nun hücum hattında düzenli olarak ilk 11'de oynama iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.
Inter, yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçlarına hazırlanırken Bonny'nin yakaladığı ivmeden yararlanmayı hedefliyor.
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