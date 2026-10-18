Inter, Serie A ve Avrupa’da üç günde bir maça çıkarken Bonny, her oyuncunun yedek kulübesinden gelip maçın gidişatını değiştirmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. Bonny, “Herkesin oynamak istediği açık ama çok sayıda güçlü oyuncusu olan bir takımız,” dedi.

“Üç günde bir maç oynayacağımız önemli bir ay bizi bekliyor ve herkes fark yaratmaya hazır olmalı.”

“Hafta boyunca iyi çalışıyoruz ve Inter’i en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa’da daha iyisini yapmalıyız.”