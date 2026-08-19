'Sadece zaman meselesi' - Arsenal CEO'su Richard Garlick, Mikel Arteta'nın yeni sözleşmesinin an meselesi olduğunu doğruladı

BBC Sport'a konuşan Garlick, kulübün niyetleri ve teknik direktörün kalma isteği konusunda açık sözlüydü. CEO, taraflar arasında herhangi bir gerilim olmadığını net bir şekilde ifade etti. Arteta kısa süre önce, A takım kültürünü yeniden inşa ettiği kulüpte çalıştığı için son derece mutlu ve çok minnettar hissettiğini söylemişti.

"Mikel, Arsenal'de olmak istiyor ve biz de Mikel'in Arsenal'de olmasını istiyoruz. Bunu yeni bir sözleşmeye dökmemiz an meselesi. Herkes kendinden emin ve sakin. Sadece bir transfer dönemini yönetiyoruz ve Mikel'in sözleşmesinin çok kısa süre içinde çözüme kavuşacağından eminim," dedi Garlick.