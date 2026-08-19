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'Sadece zaman meselesi' - Arsenal CEO'su Richard Garlick, Mikel Arteta'nın yeni sözleşmesinin an meselesi olduğunu doğruladı
Arsenal yöneticisinden sözleşmeyle ilgili net açıklama
Garlick, her Arsenal taraftarının beklediği haberi verdi ve Arteta'nın kulüpteki geleceğinin “çok kısa süre içinde çözüleceğini” söyledi. Geçen sezon kulübün Premier League şampiyonluğu için iki on yıllık bekleyişine son veren İspanyol teknik adam, 2024'te imzaladığı sözleşmenin son yılına girdi.
Süre daralmasına rağmen, Emirates Stadyumu'ndaki yönetim durum konusunda tamamen rahatlığını koruyor ve yeni sözleşmeyi bir endişe konusu değil, formalite olarak görüyor. Odak noktası kararlılıkla saha içi ve devam eden transfer dönemi olmaya devam etti, ancak Arteta'nın uzun vadeli kalışını güvence altına alacak idari çalışmalar artık sona yaklaşmış durumda.
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Arteta kalmak istiyor
BBC Sport'a konuşan Garlick, kulübün niyetleri ve teknik direktörün kalma isteği konusunda açık sözlüydü. CEO, taraflar arasında herhangi bir gerilim olmadığını net bir şekilde ifade etti. Arteta kısa süre önce, A takım kültürünü yeniden inşa ettiği kulüpte çalıştığı için son derece mutlu ve çok minnettar hissettiğini söylemişti.
"Mikel, Arsenal'de olmak istiyor ve biz de Mikel'in Arsenal'de olmasını istiyoruz. Bunu yeni bir sözleşmeye dökmemiz an meselesi. Herkes kendinden emin ve sakin. Sadece bir transfer dönemini yönetiyoruz ve Mikel'in sözleşmesinin çok kısa süre içinde çözüme kavuşacağından eminim," dedi Garlick.
Kuzey Londra talihinin dönüşümü
Arteta'nın etkisi adeta devrim niteliğinde oldu; Arsenal'ı kimlik arayışı içinde zorlanan bir ekipten İngiliz futbolunun en güçlü takımına dönüştürdü. Geçen sezon Premier League kupasını kazanarak, Manchester City'nin hakimiyeti döneminde birçok kişinin imkansız gördüğü şeyi başardı ve kulübe 2004'teki Invincibles döneminden bu yana ilk lig şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca Kuzey Londra ekibini Şampiyonlar Ligi finaline taşıyarak, Avrupa'nın elit takımlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.
Arsenal yeni bir zorlu sezona hazırlanırken, odak noktası başarılı şampiyonluk sezonunda belirlenen yüksek standartları korumak olmaya devam ediyor. Arteta, kadrosunun gelişmesi ve Şampiyonlar Ligi dahil birden fazla kulvarda mücadelenin fiziksel ve zihinsel gerekliliklerini karşılayabilmesi gerektiğini sık sık dile getirdi.
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Yeni bir istikrar dönemi
Arteta için yeni sözleşme, London Colney'de inşa ettiği kültürün bir teyidi niteliğinde. Göreve geldiğinden bu yana kadroda köklü değişikliklere giden Arteta, yüksek profilli tecrübeli isimlerle yollarını ayırıp onların yerine genç ve aç bir çekirdek oluşturdu ve bu yapı zamanla şampiyonluğa ulaşan bir takıma dönüştü. Arsenal, bu cuma Emirates'te Coventry City'ye karşı şampiyonluk unvanını savunmaya hazırlanmaya hazırlanırken, kulübün etrafındaki hava tam anlamıyla özgüven yansıtıyor. Community Shield'deki galibiyetlerinin ne kadar ikna edici olduğu, Arsenal'in son dönemdeki başarılarının ardından yavaşlamaya hiç niyeti olmadığını gösterdi.
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