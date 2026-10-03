'Sadece yüzde 70'imi gösterdim' - AC Milan'ın genç yıldızı Alphadjo Cisse, en iyisinin henüz gelmediğinde ısrarcı

Hem yurt içi hem de uluslararası arenada göz kamaştıran bir çıkış yakalayan genç oyuncu, erken gelen başarılarıyla yetinmeyi reddediyor. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Ermenistan'a karşı oynadığı Avrupa Şampiyonası elemesi maçında galibiyet golünü attıktan sonra Rai Sport'a konuşan Cisse, "Bu yıl bana büyük mutluluk getirdi. Şu ana kadar yeteneklerimin yalnızca yüzde 70'ini gösterdim, çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum" dedi.

Sezonun geri kalanına dair konuşan genç oyuncu, "Gol bana büyük mutluluk veriyor ve bundan sonra çok daha fazla özelliğimi gösterebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.