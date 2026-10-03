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'Sadece yüzde 70'imi gösterdim' - AC Milan'ın genç yıldızı Alphadjo Cisse, en iyisinin henüz gelmediğinde ısrarcı
Genç sansasyon, göz kamaştıran çıkışını küçümsedi
San Siro'nun genç yıldızı, İtalya'nın en üst ligine patlayıcı bir giriş yapmasına rağmen en iyisinin henüz gelmediğinde ısrar ediyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni teknik direktör Amorim yönetiminde hızlı bir başlangıç yaptı; Torino ve Juventus'a karşı kritik goller attı. Bu bitiricilik serisi, geçen sezon Catanzaro'da verimli bir kiralık döneminde gösterdiği umut verici gelişimin üzerine koyarak kulübün uzun süredir ayakta kalan rekorlarını kırdı.
- Jonathan Moscrop
Orta saha oyuncusu kendisinden daha yüksek standartlar talep ediyor
Hem yurt içi hem de uluslararası arenada göz kamaştıran bir çıkış yakalayan genç oyuncu, erken gelen başarılarıyla yetinmeyi reddediyor. İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Ermenistan'a karşı oynadığı Avrupa Şampiyonası elemesi maçında galibiyet golünü attıktan sonra Rai Sport'a konuşan Cisse, "Bu yıl bana büyük mutluluk getirdi. Şu ana kadar yeteneklerimin yalnızca yüzde 70'ini gösterdim, çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum" dedi.
Sezonun geri kalanına dair konuşan genç oyuncu, "Gol bana büyük mutluluk veriyor ve bundan sonra çok daha fazla özelliğimi gösterebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
Rekor kıran isim, taktiksel güveni boşa çıkarmadı
Cisse'nin hızlı yükselişi, Rossoneri'nin gençlik politikasının başarısını öne çıkarırken, takım Amorim'in yönetiminde başarılı bir dönem geçiriyor. Sezonun ilk bölümündeki performansıyla, 2017'den bu yana Milan'ın İtalya Ligi'ndeki en genç gol atan İtalyan oyuncusu olarak Patrick Cutrone'un rekorunu geride bıraktı; ardından da galibiyete üç puan verilen dönemde deplasmanda üst üste gol atma konusunda bir başka ölçüt belirledi. Büyüyen özgüveni uluslararası arenaya da sorunsuz şekilde yansıdı ve İtalya futbolundaki en umut vadeden orta saha adaylarından biri olarak ününü pekiştirdi.
- sportphoto24
Cisse’yi zorlu bir sonbahar fikstürü bekliyor
Milli ara sonrası Serie A'da Sassuolo deplasmanına gidecek Cisse ve Milan'ı şimdi bir istikrar sınavı bekliyor. Milan daha sonra gözünü Avrupa arenasına çevirecek ve ufukta Salzburg ile oynanacak bir Avrupa Ligi karşılaşması var. Zorlu bir sonbahar fikstürü yaklaşırken, orta saha oyuncusunun iddialı sözlerini sahada da desteklemesi halinde düzenli olarak ilk 11'de yer edinmek için önemli bir fırsatı bulunuyor.
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