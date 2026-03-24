Sky'ın haberine göre, göreve geleli sadece yedi hafta olan İspanyol teknik direktörün kulüp içindeki eleştirileri giderek artıyor. Buna göre, birçok konu eleştirel bir gözle değerlendiriliyor.
Sadece yedi hafta sonra şimdiden köşeye sıkışmış gibi görünüyor: Bundesliga'da şok bir teknik direktör değişikliği mi?
Bir yandan Riera'nın oyun anlayışı endişe yaratıyor. Her ne kadar önceki teknik direktör Dino Toppmöller döneminde oldukça sallantılı olan savunmayı belirgin bir şekilde sağlamlaştırmış olsa da, bu durum hücumun performansını olumsuz etkiledi. Takımın asıl kalbi, son maçlarda giderek daha da yaratıcılıktan yoksun bir görüntü sergiledi; Pazar günü Mainz'a karşı 1-2 yenildikleri maçta ve FC St. Pauli ile 0-0 berabere kaldıkları maçta da durum böyleydi. Neredeyse küme düşmüş Heidenheim karşısında bile sadece bir gol atabildi.
Riera, Mainz'daki yenilginin ardından düzenlediği basın toplantısında da soru işaretleri yarattı, çünkü Eintracht'ın Mainz'dan üç puan alması durumunda takımının Rheinhessen'deki galibiyetini bir "mucize" olarak nitelendirdi. Bu bağlamda, Frankfurt'un son 21 deplasman maçında Mainz'da sadece bir kez galip geldiğine dikkat çekti. "Bugün bu mucizeyi gerçekleştiremedik," dedi ve şöyle devam etti: "Çünkü bence burada kazanmak bir mucize – zira Eintracht, Mainz'da oynadığı 21 maçta sadece bir kez galip geldi. 21 maçta bir kez. Bu, buraya gelip kazanmış olsaydık, bunun bir mucize olacağı anlamına geliyor. Yani bu mucizeyi gerçekleştiremedik."
Öte yandan, Riera'ya takım içindeki destek azalıyor; takım, onun taktiksel talimatlarını çok karmaşık buluyor. Kısmen bir saatten fazla sürdüğü söylenen çok sayıda toplantı, Frankfurtluları aşırı yüklemekte. Mario Götze'nin Mainz'da kadro dışı bırakılması – her ne kadar sözleşme uzatması öncesinde olsa da – ve Nullfünfer'e karşı alınan yenilginin ardından kamuoyuna yapılan eleştiriler de kısmen hoş karşılanmadı.
Albert Riera: Yedi maçta sadece üç galibiyet
"Çözümler sunabilir ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini belirleyebilirim. Ama ben burada çizgide duruyorum, son pası ben atamam. Biliyorsunuz, bazen ben boşluğu görüyorum, ama oyuncu görmüyor," dedi Riera maçın bitiminden sonra ve ekledi: "Bu oyunculara yönelik bir eleştiri değil, ama sonuçta, son çeyrekte, önemli olan oyuncuların kalitesidir. Her zaman derim ki, biz antrenörler oyunculara her şeyi öğretebiliriz, ama sonuçta önemli olan kalitedir."
Riera, göreve gelir gelmez çarpıcı sözleriyle dikkatleri üzerine çekmiş ve diğerlerinin yanı sıra şunu vurgulamıştı: "Oyuncularıma balkondan atlamalarını söylersem, bunu yaparlar." Ancak şu ana kadar onun bu atılgan tavrı henüz meyve vermemiş görünüyor. Yedi maçın ardından oldukça hayal kırıcı bir bilanço ortaya çıktı: Üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet; gol farkı ise 10:6. Bu da maç başına 1,57 puan ortalaması anlamına geliyor.
Avrupa yok mu? Eintracht Frankfurt, DFB Kupası'na göz dikti
Ligde yedinci sırada yer alan takımın Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımlarla arasındaki puan farkı artık sekiz puana çıktı. Sekizinci sırada bulunan SC Freiburg, DFB Kupası’nı kazanırsa, sezonun bitimine yedi hafta kala uluslararası turnuvalara katılamama ihtimali oldukça yüksek.
Breisgau ekibi yarı finalde VfB Stuttgart ile karşılaşacak, olası bir finalde ise Bayer Leverkusen veya FC Bayern München bekliyor olacak. Berlin'de zafer kazanması halinde SCF, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanacak. Üç yarı finalistten başka birinin kupayı kazanması halinde, yedinci sırada yer alan Frankfurt yine de Conference League'e katılabilecek. Bu üçlü, Bundesliga tablosunda SGE'den daha üst sıralarda yer alıyor.
Bundesliga: Albert Riera yönetimindeki Eintracht Frankfurt'un sonuçları
Maç Günü Ev sahibi Sonuç Deplasman 27 1.FSV Mainz 05 2:1 E. Frankfurt 26 E. Frankfurt 1:0 1.FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Frankfurt 24 E. Frankfurt 2:0 SC Freiburg 23 Bayern Münih 3:2 E. Frankfurt 22 E. Frankfurt 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Frankfurt