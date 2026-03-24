Sadece yedi hafta sonra şimdiden köşeye sıkışmış gibi görünüyor: Bundesliga'da şok bir teknik direktör değişikliği mi?

Bir yandan Riera'nın oyun anlayışı endişe yaratıyor. Her ne kadar önceki teknik direktör Dino Toppmöller döneminde oldukça sallantılı olan savunmayı belirgin bir şekilde sağlamlaştırmış olsa da, bu durum hücumun performansını olumsuz etkiledi. Takımın asıl kalbi, son maçlarda giderek daha da yaratıcılıktan yoksun bir görüntü sergiledi; Pazar günü Mainz'a karşı 1-2 yenildikleri maçta ve FC St. Pauli ile 0-0 berabere kaldıkları maçta da durum böyleydi. Neredeyse küme düşmüş Heidenheim karşısında bile sadece bir gol atabildi.

Riera, Mainz'daki yenilginin ardından düzenlediği basın toplantısında da soru işaretleri yarattı, çünkü Eintracht'ın Mainz'dan üç puan alması durumunda takımının Rheinhessen'deki galibiyetini bir "mucize" olarak nitelendirdi. Bu bağlamda, Frankfurt'un son 21 deplasman maçında Mainz'da sadece bir kez galip geldiğine dikkat çekti. "Bugün bu mucizeyi gerçekleştiremedik," dedi ve şöyle devam etti: "Çünkü bence burada kazanmak bir mucize – zira Eintracht, Mainz'da oynadığı 21 maçta sadece bir kez galip geldi. 21 maçta bir kez. Bu, buraya gelip kazanmış olsaydık, bunun bir mucize olacağı anlamına geliyor. Yani bu mucizeyi gerçekleştiremedik."

Öte yandan, Riera'ya takım içindeki destek azalıyor; takım, onun taktiksel talimatlarını çok karmaşık buluyor. Kısmen bir saatten fazla sürdüğü söylenen çok sayıda toplantı, Frankfurtluları aşırı yüklemekte. Mario Götze'nin Mainz'da kadro dışı bırakılması – her ne kadar sözleşme uzatması öncesinde olsa da – ve Nullfünfer'e karşı alınan yenilginin ardından kamuoyuna yapılan eleştiriler de kısmen hoş karşılanmadı.