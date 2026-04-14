Sadece üç büyük kulüp onu transfer edebilir ve büyük bir endişe devam ediyor: BVB'deki Nico Schlotterbeck'in çıkış maddesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Daha önce Sky, uyumlu söylentilere göre Schlotterbeck ile ilgilendiği iddia edilen FC Bayern München'in, bu yaz itibarıyla çıkış maddesinden yararlanabilecek istisnalar arasında yer almadığını duyurmuştu.

Schlotterbeck, aslen 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini geçen Cuma günü dört yıl daha uzatarak 2031'e kadar uzattı. Ancak 26 yaşındaki oyuncunun, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra devreye girebilecek bir çıkış maddesi garantilediği belirtiliyor.

Görünüşe göre stoper, Alman milli takımıyla güçlü bir turnuva geçirerek dikkatleri üzerine çekmeyi ve bu yaz bir üst düzey kulübe transfer olmayı umuyor.

Hem Liverpool'da hem de Madrid'de yaz aylarında merkez savunmada takviye ihtiyacı doğabilir. Reds'de Ibrahima Konate, yaz aylarında sona erecek sözleşmesini hâlâ uzatmadı. Ayrıca Virgil van Dijk de gençleşmiyor (34). Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger ve David Alaba'nın sözleşmeleri sona eriyor. En azından Avusturyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Ayrıca Eder Militao, sürekli ciddi sakatlıklar ve uzun süreli sakatlıklarla mücadele ediyor. Ancak Real Madrid, Dean Huijsen ve Raul Aeencio ile yine de iki genç stoperi elinde bulunduruyor.