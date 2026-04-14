Sport Bild'in haberine göre, sadece Real Madrid, Liverpool FC ve adı açıklanmayan bir kulüp, bu maddeyi kullanabilir; söz konusu madde, iç savunma oyuncusunun Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzatırken yeni sözleşmesine eklettiği bildiriliyor.
Çeviri:
Sadece üç büyük kulüp onu transfer edebilir ve büyük bir endişe devam ediyor: BVB'deki Nico Schlotterbeck'in çıkış maddesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Daha önce Sky, uyumlu söylentilere göre Schlotterbeck ile ilgilendiği iddia edilen FC Bayern München'in, bu yaz itibarıyla çıkış maddesinden yararlanabilecek istisnalar arasında yer almadığını duyurmuştu.
Schlotterbeck, aslen 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini geçen Cuma günü dört yıl daha uzatarak 2031'e kadar uzattı. Ancak 26 yaşındaki oyuncunun, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra devreye girebilecek bir çıkış maddesi garantilediği belirtiliyor.
Görünüşe göre stoper, Alman milli takımıyla güçlü bir turnuva geçirerek dikkatleri üzerine çekmeyi ve bu yaz bir üst düzey kulübe transfer olmayı umuyor.
Hem Liverpool'da hem de Madrid'de yaz aylarında merkez savunmada takviye ihtiyacı doğabilir. Reds'de Ibrahima Konate, yaz aylarında sona erecek sözleşmesini hâlâ uzatmadı. Ayrıca Virgil van Dijk de gençleşmiyor (34). Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger ve David Alaba'nın sözleşmeleri sona eriyor. En azından Avusturyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Ayrıca Eder Militao, sürekli ciddi sakatlıklar ve uzun süreli sakatlıklarla mücadele ediyor. Ancak Real Madrid, Dean Huijsen ve Raul Aeencio ile yine de iki genç stoperi elinde bulunduruyor.
BVB'nin Nico Schlotterbeck'in yerine geçecek bir oyuncu bulmak için hâlâ altı haftası var
Sport-Bild'in haberine göre, Schlotterbeck'in sözleşmesindeki bu madde transfer döneminin tamamı boyunca geçerli değil. Buna göre, bu madde yalnızca Temmuz ortasına kadar, yani Dünya Kupası finali (19 Temmuz) civarında geçerli olacak. Kulüpler bu maddeden yararlanmak isterse, o zamana kadar bir karar vermeleri gerekecek. Ruhr Nachrichten ise, bu sürenin 28 Ağustos'ta başlayacak Bundesliga sezonu başlangıcına kadar uzandığını bildiriyor. Konuşulan rakam ise 50 ila 60 milyon euro arasında.
Eğer bu madde sadece Temmuz ortasına kadar geçerliyse, BVB'nin Schlotterbeck'in yerine geçecek birini bulmak için yaklaşık altı haftası kalır. Almanya'da yaz transfer dönemi muhtemelen 1 Temmuz 2026'dan 31 Ağustos 2026'ya kadar açık olacak.
Hafta sonu Dortmund'un Bayer 04 Leverkusen'e karşı oynadığı iç saha maçında Schlotterbeck'e yönelik yuhalamalar yaşandı - bu, taraftarların gözünde kulübe olan bağlılığının biraz ikiyüzlü olduğu yönündeki bir tepki olarak görülüyor.
Nico Schlotterbeck'in BVB'deki istatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
Sarı kartlar
Kırmızı kartlar
156
10
18
26
3