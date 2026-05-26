"Sadece şakaydı" - Viral olan Man City "şişe" taraftarı, Premier Lig şampiyonluğunun ardından kendisiyle alay eden Arsenal yıldızlarına mesaj gönderdi
Arsenal yıldızları şampiyonluk zaferinin ardından yanıt verdi
Bu sezon Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını bir şişeye topluyormuş gibi yaparak gündeme oturan Manchester City taraftarı, Mikel Arteta’nın takımının kutlamalarının hedefi olduktan sonra bir yanıt verdi. City’nin Vitality Stadyumu’nda Bournemouth’u yenememesi üzerine Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuç, Gunners oyuncuları arasında coşkulu kutlamalara yol açtı; oyuncuların çoğu, kulübü çevreleyen uzun süredir devam eden “bottlers” (yarı finalde çuvallayanlar) söylemine atıfta bulundu.
Gabriel Magalhaes, Instagram'da Rehman'ın sezon boyunca sergilediği zıt tepkileri gösteren iki bölmeli bir görsel paylaşarak, "Fazla mı düşünüyorsun?" yazısını ekledi. Bukayo Saka ve Myles Lewis-Skelly de soyunma odasında çekilen bir videoda şampanya şişelerini ellerinde tutarken bu eleştiriye şaka yaptılar.
Rehman, herhangi bir kırgınlık olmadığını vurguluyor
Rehman, şampiyonluk yarışı sona erdiğinde doğrudan Arsenal kadrosuna seslendi ve sonuçtan dolayı hiçbir acı hissetmediğini vurguladı. City taraftarı olan Rehman, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak tarihi bir çifte zafer elde etme umutları hakkında da şaka yaptı.
talkSPORT'a şunları söyledi: "Dinleyin çocuklar, tadını çıkarın. Şampiyonluğu kazanmak, evet, lig şampiyonu olmak 22 yılınızı aldı. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda hiçbir acı hissetmiyorum. Bu, sizin aşırıya kaçtığınız bir şakaydı. Sadece anın tadını çıkarın. Eğer şampiyonluğu korursanız, harika. Ve eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız, ay'a taşınmam gerekebilir. Ama hayır, size şans diliyorum."
Arsenal, yıllardır süren hayal kırıklığına nihayet son verdi
Arsenal’in şampiyonluğu, Pep Guardiola’nın hakimiyet kurduğu Manchester City karşısında defalarca başarısızlığa uğradıkları zorlu bir dönemin sonunu getirdi. Gunners, bu sezon nihayet şampiyonluğa ulaşmadan önce önceki üç sezonda da ikincilikle yetinmişti. Bu zafer, aynı zamanda Arsenal’in 2004’teki “Yenilmezler” döneminden bu yana kazandığı ilk lig şampiyonluğunu da temsil ediyor.
Dikkatler Şampiyonlar Ligi zaferine çevriliyor
Arsenal, artık bu ayın sonlarında Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline odaklanacak. Bir galibiyet, Arteta'nın takımına tarihi bir Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi çifte kupası kazandıracak.