"Sadece şakaydı" - Viral olan Man City "şişe" taraftarı, Premier Lig şampiyonluğunun ardından kendisiyle alay eden Arsenal yıldızlarına mesaj gönderdi

Bu sezon Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını bir şişeye topluyormuş gibi yaparak gündeme oturan Manchester City taraftarı, Mikel Arteta’nın takımının kutlamalarının hedefi olduktan sonra bir yanıt verdi. City’nin Vitality Stadyumu’nda Bournemouth’u yenememesi üzerine Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuç, Gunners oyuncuları arasında coşkulu kutlamalara yol açtı; oyuncuların çoğu, kulübü çevreleyen uzun süredir devam eden “bottlers” (yarı finalde çuvallayanlar) söylemine atıfta bulundu.

Gabriel Magalhaes, Instagram'da Rehman'ın sezon boyunca sergilediği zıt tepkileri gösteren iki bölmeli bir görsel paylaşarak, "Fazla mı düşünüyorsun?" yazısını ekledi. Bukayo Saka ve Myles Lewis-Skelly de soyunma odasında çekilen bir videoda şampanya şişelerini ellerinde tutarken bu eleştiriye şaka yaptılar.