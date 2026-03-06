"Sadece şakalaşmayı seviyorum!" - Patrice Evra, Arsenal'den "nefret ettiğini" reddetti ve Mikel Arteta'nın takımına, Man City ile Premier League şampiyonluğu yarışında "hile yapıp zaman kaybetmelerini" söyledi

Evra, Arsenal'in düşmanı olarak uzun süredir devam eden itibarına değinerek, yorumlarının asla kişisel olmadığını açıkladı. 44 yaşındaki oyuncu Stake'e verdiği röportajda şunları söyledi: "İnsanlar Arsenal'den nefret ettiğimi düşünüyor ama ben sadece şakalaşmayı seviyorum. Ben oynarken Arsenal her zaman karşı oynaması kolay bir takımdı ama zaman değişti. Man City'nin Nottingham Forest ile berabere kalması büyük bir destek oldu ve Brighton birçok fırsat yakalasa da Arsenal kazandı. Bu, Premier League şampiyonu olmanın işaretidir. Ben beş kez şampiyon oldum. Bazı deplasman galibiyetleri çok çirkin olabilir. Man City için farkı kapatmak için iyi bir fırsattı, bence henüz bitmedi ama Brighton'a karşı alınan galibiyet Arsenal için çok önemliydi."

Ayrıca, kulübü Netflix'e benzeten ve hayranların sürekli "bir sonraki sezonu" beklediği yaygın bir şakaya da atıfta bulunarak, kulübün başarısını istediğini yineledi. Evra, "Hadi Arsenal, bu yıl başarabilirsin" dedikten sonra, ihtiyatlı bir uyarı ekledi: "Yine başarısız olurlarsa şaşırmam. Umarım olmazlar."