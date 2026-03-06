Getty Images Sport
"Sadece şakalaşmayı seviyorum!" - Patrice Evra, Arsenal'den "nefret ettiğini" reddetti ve Mikel Arteta'nın takımına, Man City ile Premier League şampiyonluğu yarışında "hile yapıp zaman kaybetmelerini" söyledi
Momentumda önemli bir değişim
Manchester City'nin Nottingham Forest ile berabere kalmasıyla Premier League şampiyonluğu yarışı kızıştı ve avantaj tekrar kuzey Londra'ya geçti. Arsenal, Brighton'ı zorlu bir mücadelenin ardından mağlup ederek bu hatadan yararlandı ve bu sonuç Evra'yı etkiledi. Old Trafford'da beş şampiyonluk kazanan Fransız oyuncu, bir zamanlar Arsenal'e karşı oynamak "kolay" olsa da, "çirkin" deplasman galibiyetleri elde etme yeteneklerinin potansiyel şampiyonların ayırt edici özelliği olduğunu belirtti. Ancak, önceki sezonların sonlarında yaşanan çöküşlerin hatırası Emirates'in üzerinde hâlâ bir gölge olarak duruyor.
Şakalar ve 'Netflix' iğnelemeleri
Evra, Arsenal'in düşmanı olarak uzun süredir devam eden itibarına değinerek, yorumlarının asla kişisel olmadığını açıkladı. 44 yaşındaki oyuncu Stake'e verdiği röportajda şunları söyledi: "İnsanlar Arsenal'den nefret ettiğimi düşünüyor ama ben sadece şakalaşmayı seviyorum. Ben oynarken Arsenal her zaman karşı oynaması kolay bir takımdı ama zaman değişti. Man City'nin Nottingham Forest ile berabere kalması büyük bir destek oldu ve Brighton birçok fırsat yakalasa da Arsenal kazandı. Bu, Premier League şampiyonu olmanın işaretidir. Ben beş kez şampiyon oldum. Bazı deplasman galibiyetleri çok çirkin olabilir. Man City için farkı kapatmak için iyi bir fırsattı, bence henüz bitmedi ama Brighton'a karşı alınan galibiyet Arsenal için çok önemliydi."
Ayrıca, kulübü Netflix'e benzeten ve hayranların sürekli "bir sonraki sezonu" beklediği yaygın bir şakaya da atıfta bulunarak, kulübün başarısını istediğini yineledi. Evra, "Hadi Arsenal, bu yıl başarabilirsin" dedikten sonra, ihtiyatlı bir uyarı ekledi: "Yine başarısız olurlarsa şaşırmam. Umarım olmazlar."
DNA'dan çok sonuçlara öncelik vermek
Eski defans oyuncusu, Arsenal'in Pep Guardiola'nın takımını tahtından indirmek istiyorsa "güzel futbol"u terk etmesi gerektiğine inanıyor. Evra, Arteta'nın kulübün görsel kimliğinden çok kupayı öncelikli tutması gerektiğini savundu. Evra şöyle konuştu: "İyi futbol oynamamaları, zaman kaybetmeleri veya hile yapmaları umurumda değil, ne pahasına olursa olsun Premier Lig'i kazanmaları gerekiyor. Mikel Arteta kimseyi memnun etmek için burada değil, kazanmak için burada. Set parçalarıyla da olsa kazanmaları gerekiyor. Bazen, büyük kupalar kazanmak için kulübün DNA'sını bir kenara bırakmak gerekir."
Son engel
Premier Lig tablosunda yedi puanlık bir avantajla ve sekiz maç kala, Arsenal 2004 yılından bu yana süren şampiyonluk hasretine son vermeye hazırlanıyor. Ligdeki hedeflerinin ötesinde, tüm turnuvalarda da mücadeleye devam eden takımın bir sonraki kupa şansı, 22 Mart'ta Manchester City ile oynayacağı Carabao Kupası finali olacak.
