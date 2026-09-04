26 Ağustos'ta Lyon ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylı karşılaşmanın yankıları, birçok kilit isim için ağır yaptırımlarla sonuçlandı. Tartışmanın merkezinde, iç saha taraftarlarına ve rakip oyunculara yönelik kışkırtıcı davranışları nedeniyle maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan toplu kavgayı tetikleyen isim olarak gösterilen Guendouzi vardı.

Yönetim organı, Guendouzi'ye 50.000 € para cezası verildiğini ve UEFA kulüp organizasyonlarında dört maç men cezası aldığını doğruladı. Ancak bu maçların ikisi bir yıllık denetim süresi boyunca ertelendi. Bu nedenle orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Roma ve Aston Villa'ya karşı oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecek.