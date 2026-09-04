AFP
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'Sadece şakalaşma mı?' - Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off maçındaki büyük toplu kavganın ardından UEFA'dan men cezası aldı
Guendouzi, tahriklerinin bedelini ödüyor
26 Ağustos'ta Lyon ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylı karşılaşmanın yankıları, birçok kilit isim için ağır yaptırımlarla sonuçlandı. Tartışmanın merkezinde, iç saha taraftarlarına ve rakip oyunculara yönelik kışkırtıcı davranışları nedeniyle maçın bitiş düdüğünün ardından çıkan toplu kavgayı tetikleyen isim olarak gösterilen Guendouzi vardı.
Yönetim organı, Guendouzi'ye 50.000 € para cezası verildiğini ve UEFA kulüp organizasyonlarında dört maç men cezası aldığını doğruladı. Ancak bu maçların ikisi bir yıllık denetim süresi boyunca ertelendi. Bu nedenle orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Roma ve Aston Villa'ya karşı oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecek.
- AFP
Greenwood ve Fenerbahçe para cezasına çarptırıldı
Guendouzi, disiplin cezası alan tek yüksek profilli Fenerbahçe oyuncusu değildi; Greenwood da men ve para cezası aldı. Hücum oyuncusu, arbede içindeki rolü nedeniyle cezalandırıldı ve bir maç men ile 30.000 € para cezası aldı. CEDB (Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu), cezanın 'iyi davranışa ilişkin temel kuralların ihlali' nedeniyle verildiğini belirtirken, men cezasının ayrıca bir yıllık denetim süresi de içerdiğini kaydetti.
Kulüp, oyuncu grubunun davranışlarının yanı sıra deplasman taraftarlarının eylemleri nedeniyle de hesap vermek zorunda kaldı. Resmî açıklamada mali yaptırımlar şöyle detaylandırıldı: 'Fenerbahçe'ye meşale yakılması ve sahaya atılması nedeniyle 30.000 €, seyirci olayları nedeniyle 15.000 € ve takımının genel ve temel davranış kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 50.000 € para cezası verilmesine.' Böylece İstanbul kulübünün Fransa deplasmanının ardından yaşadığı yıpratıcı disiplin süreci sona erdi.
Lyon personeline ağır ceza
Odak Fenerbahçe yıldızlarında kalmaya devam ederken, Lyon da CEDB'nin gazabından kaçamadı. En dikkat çeken bireysel ceza, tartışmanın en hararetli anında Guendouzi'nin üzerine koşarken görülen Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira'ya verildi. Ferreira, 'ciddi saldırı' nedeniyle beş maç men cezası aldı; bu maçların ikisi bir yıllık denetim süresi boyunca ertelendi.
Lyon ayrıca, tansiyonu yüksek play-off sırasında stadyum yönetimi ve taraftar davranışlarıyla ilgili bir dizi para cezasıyla da karşı karşıya kaldı. CEDB, 'Olympique Lyonnais'ye cisim atılması nedeniyle 48.000 avro, meşale yakılması nedeniyle 5.500 avro, seyirci olayları nedeniyle 5.000 avro ve genel ve temel davranış kurallarının ihlali nedeniyle 50.000 avro para cezası verilmesine' karar verdi.
- AFP
Guendouzi'nin savunması UEFA'yı ikna edemedi
Bu cezaların ağırlığı, Guendouzi'nin olayın hemen ardından yaşananları küçümsemeye çalışmasının ardından geldi. Maçtan kısa süre sonra basına konuşan orta saha oyuncusu, Lyon taraftarına yönelik hareketlerinin "sadece şakalaşma" olduğunu ve oyunun rekabetçi atmosferinin yaygın bir parçası sayıldığını savundu.
Resmi raporda, Fransız futbolcunun davranışlarının sportif rekabetin kabul edilebilir sınırlarını aştığı vurgulandı. Olaylar, Fenerbahçe'nin ilk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından Fransa'da aldığı dramatik 2-1'lik galibiyetle play-off eşleşmesini toplam skorda kazanıp ana turnuvaya kalmayı garantilemesinden sonra yaşandı.
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