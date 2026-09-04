24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-BOLTONAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Sadece şaka yapıyordum!' - Mike Dean, Premier League maçları sırasında 'mini oyunlar' oynadığını açıklamasının ardından gelen öfkeli tepkilere yanıt verdi

M. Dean
Premier Lig

Eski Premier League hakemi Mike Dean, üst düzey maçlar sırasında "gizli mini oyunlar" oynadığını itiraf ederek büyük bir tartışma fırtınası koparmasının ardından, son yorumlarına açıklık getirdi. Kariyerinde 550'den fazla maç yöneten emekli hakem, sıra dışı itiraflarına rağmen mesleğin dürüstlüğünü zedelemeyi hiçbir zaman amaçlamadığında ısrar ediyor.

  • Dean, 'mini oyunlar' bombasıyla ilgili sessizliğini bozdu

    Eski Premier League hakemi Dean, kendisine yönelen eleştiri dalgasının ardından sicilini savunmak için sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.

    Tartışma, Dean'in Jamie Vardy's Having a Party podcastinde maçlar sırasında özel meydan okumalarla kendi kendini eğlendirdiğini itiraf etmesinin ardından patlak verdi. Bunlar arasında düdüğünü çalmadan ne kadar uzun süre dayanabileceğine bakmak ve oyunun uzun bölümlerinde orta yuvarlağın içinde kalmaya çalışmak da vardı.

    56 yaşındaki isim şimdi tutumuna açıklık getirdi ve sözlerinin şaka yollu olduğunu, profesyonel standartlarını yansıtmadığını savundu.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-WEST-HAMAFP

    Dean hakemlik sicilini savundu

    Instagram hesabında paylaştığı bir açıklamada, Dean futbol manşetlerine damga vuran 'mini oyunlar' bombasıyla ilgili öfkeli tepkilere yanıt verdi.

    Şöyle yazdı: "Profesyonel hakem olarak geçirdiğim 25 yıl boyunca, Oyunun Kuralları'nı her zaman elimden gelenin en iyisiyle uyguladım. Hakem olarak yaklaşımım her zaman oyunun akmasına izin vermekti ve mümkün olduğunda, oyuncuların hoşuna giden yüksek bir temas eşiği uygulamayı tercih ettim. Ancak, uygun aksiyonu almamı gerektiren faullü bir müdahale gördüğümde, bunu doğru pozisyondan verirdim."

  • Orta yuvarlaktan tuhaf itiraflar

    Tartışmayı alevlendiren ilk yorumlar dikkat çekici derecede açık sözlüydü; Dean, kendisinin ve hakem ekibinin yoğun Premier League karşılaşmaları sırasında nasıl "eğlendiklerini" anlattı.

    Podcast'te konuşan Dean, belirli maçları şöyle anlattı: "Eskiden oynadığımız maçlar olurdu, şaka olsun diye, 'Tamam, şimdi başlayacağız, tamam mı? Bakalım düdük çalmadan ne kadar gidebileceğiz' derdik. Bunu Premier League'de birkaç kez yaptık, tabii VAR'dan önce. Birkaç kez 20-25 dakika düdük çalmadan gittik. Bırak devam etsin, bırak devam etsin, bırak devam etsin."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Dean bir başka ‘mini oyun’u açıkladı

    Dean, düdük çalma meydan okumalarıyla da yetinmedi ve bu gizli oyunların bir parçası olarak hareketini nasıl kısıtladığını da anlattı. Şöyle ekledi: "Premier League'de bir başka şey daha yapardım. Santra çemberinin içinde durur, çıkmak zorunda kalmadan önce ne kadar süre santra çemberinin içinde kalabileceğime bakardım. Bu sadece benim kendi kendime şakalaşmamdı. Çocuklar kenarda 'yapamazsın' derdi. Ben de 'Denerim' derdim. Sadece etrafta koşardım ama dışına çıkmazdım. Bir maçta santra çemberinden çıkmadan yaklaşık 15 dakikaya kadar ulaştım."