Dean, düdük çalma meydan okumalarıyla da yetinmedi ve bu gizli oyunların bir parçası olarak hareketini nasıl kısıtladığını da anlattı. Şöyle ekledi: "Premier League'de bir başka şey daha yapardım. Santra çemberinin içinde durur, çıkmak zorunda kalmadan önce ne kadar süre santra çemberinin içinde kalabileceğime bakardım. Bu sadece benim kendi kendime şakalaşmamdı. Çocuklar kenarda 'yapamazsın' derdi. Ben de 'Denerim' derdim. Sadece etrafta koşardım ama dışına çıkmazdım. Bir maçta santra çemberinden çıkmadan yaklaşık 15 dakikaya kadar ulaştım."