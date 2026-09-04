AFP
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'Sadece şaka yapıyordum!' - Mike Dean, Premier League maçları sırasında 'mini oyunlar' oynadığını açıklamasının ardından gelen öfkeli tepkilere yanıt verdi
Dean, 'mini oyunlar' bombasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Eski Premier League hakemi Dean, kendisine yönelen eleştiri dalgasının ardından sicilini savunmak için sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.
Tartışma, Dean'in Jamie Vardy's Having a Party podcastinde maçlar sırasında özel meydan okumalarla kendi kendini eğlendirdiğini itiraf etmesinin ardından patlak verdi. Bunlar arasında düdüğünü çalmadan ne kadar uzun süre dayanabileceğine bakmak ve oyunun uzun bölümlerinde orta yuvarlağın içinde kalmaya çalışmak da vardı.
56 yaşındaki isim şimdi tutumuna açıklık getirdi ve sözlerinin şaka yollu olduğunu, profesyonel standartlarını yansıtmadığını savundu.
- AFP
Dean hakemlik sicilini savundu
Instagram hesabında paylaştığı bir açıklamada, Dean futbol manşetlerine damga vuran 'mini oyunlar' bombasıyla ilgili öfkeli tepkilere yanıt verdi.
Şöyle yazdı: "Profesyonel hakem olarak geçirdiğim 25 yıl boyunca, Oyunun Kuralları'nı her zaman elimden gelenin en iyisiyle uyguladım. Hakem olarak yaklaşımım her zaman oyunun akmasına izin vermekti ve mümkün olduğunda, oyuncuların hoşuna giden yüksek bir temas eşiği uygulamayı tercih ettim. Ancak, uygun aksiyonu almamı gerektiren faullü bir müdahale gördüğümde, bunu doğru pozisyondan verirdim."
Orta yuvarlaktan tuhaf itiraflar
Tartışmayı alevlendiren ilk yorumlar dikkat çekici derecede açık sözlüydü; Dean, kendisinin ve hakem ekibinin yoğun Premier League karşılaşmaları sırasında nasıl "eğlendiklerini" anlattı.
Podcast'te konuşan Dean, belirli maçları şöyle anlattı: "Eskiden oynadığımız maçlar olurdu, şaka olsun diye, 'Tamam, şimdi başlayacağız, tamam mı? Bakalım düdük çalmadan ne kadar gidebileceğiz' derdik. Bunu Premier League'de birkaç kez yaptık, tabii VAR'dan önce. Birkaç kez 20-25 dakika düdük çalmadan gittik. Bırak devam etsin, bırak devam etsin, bırak devam etsin."
- AFP
Dean bir başka ‘mini oyun’u açıkladı
Dean, düdük çalma meydan okumalarıyla da yetinmedi ve bu gizli oyunların bir parçası olarak hareketini nasıl kısıtladığını da anlattı. Şöyle ekledi: "Premier League'de bir başka şey daha yapardım. Santra çemberinin içinde durur, çıkmak zorunda kalmadan önce ne kadar süre santra çemberinin içinde kalabileceğime bakardım. Bu sadece benim kendi kendime şakalaşmamdı. Çocuklar kenarda 'yapamazsın' derdi. Ben de 'Denerim' derdim. Sadece etrafta koşardım ama dışına çıkmazdım. Bir maçta santra çemberinden çıkmadan yaklaşık 15 dakikaya kadar ulaştım."
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