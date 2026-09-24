Sadece Romano değil: Milan, Amorim’in hücumu için Cagliari’den Mendy’yi de takip ediyor

Atalanta'ya karşı yine bir gol; rossoblùların Bergamo'da yakın dönemde aldığı son 2-1'lik galibiyette de sahneye çıkan, eski Cagliari Primavera oyuncusu, Serie A'da şu ana kadar yalnızca La Dea'ya gol attı. Geçen yıl Serie A'daki ilk 11 debutunu da Inter'e karşı yalnızca 45 dakikada attığı dubleyle süslemiş, o maçta da Cagliari, Domus'ta 3-2 kazanmıştı. Bu yaz Cagliari, tecrübe kazanması için onu kiralık göndermek yerine ona güçlü biçimde yatırım yaptı ve Kevin Carlos'u keşfetmeyi, M'Bala Nzola'nın fiziksel durumunu anlamayı beklerken ona ilk 11'de bir rol de verdi. Bu karar her şeyden önce Fabio Pisacane tarafından alındı; Pisacane, Primavera günlerinden bu yana onu adeta futbolcu babası gibi takip ediyor ve bu tercih de son derece isabetli çıkıyor.