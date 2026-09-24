Teknik direktör Fabio Pisacane yönetimindeki Cagliari, gençlerinin yeteneği ve kaygısız futbolunun da katkısıyla puan tablosunun üst sıralarında yer alıyor. Sardinya ekibinin projesi dikkat çekici; gelecek vadeden oyuncularını vitrine çıkarıyor: Alessandro Romano orta sahanın beyni ve en çok konuşulan isim, ancak Paul Mendy’ye de dikkat. Senegalli dev (196 cm boyunda), ligimizin birçok dev kulübünün ilgisini çekiyor. Bunların arasında Milan da var.
Sadece Romano değil: Milan, Amorim’in hücumu için Cagliari’den Mendy’yi de takip ediyor
Kazandıran seçim
Atalanta'ya karşı yine bir gol; rossoblùların Bergamo'da yakın dönemde aldığı son 2-1'lik galibiyette de sahneye çıkan, eski Cagliari Primavera oyuncusu, Serie A'da şu ana kadar yalnızca La Dea'ya gol attı. Geçen yıl Serie A'daki ilk 11 debutunu da Inter'e karşı yalnızca 45 dakikada attığı dubleyle süslemiş, o maçta da Cagliari, Domus'ta 3-2 kazanmıştı. Bu yaz Cagliari, tecrübe kazanması için onu kiralık göndermek yerine ona güçlü biçimde yatırım yaptı ve Kevin Carlos'u keşfetmeyi, M'Bala Nzola'nın fiziksel durumunu anlamayı beklerken ona ilk 11'de bir rol de verdi. Bu karar her şeyden önce Fabio Pisacane tarafından alındı; Pisacane, Primavera günlerinden bu yana onu adeta futbolcu babası gibi takip ediyor ve bu tercih de son derece isabetli çıkıyor.
Her şeyi içine çeken sünger
Mendy'nin en iyi özelliklerinden biri, soyunma odasındaki daha tecrübeli oyuncuların kendisine verdiği her mesajı öğrenme becerisinde yatıyor: 2007 doğumlu genç yetenek artık maçların zamanlamasını ve anlarını daha iyi yönetiyor, takım için daha iyi çalışıyor. Tam da Milan scoutlarının hazırladığı raporlarda öne çıkan nokta bu; scoutlar onu bir süredir büyük bir dikkatle takip ediyor. Mendy fizik gücüne ve iyi bir tekniğe sahip, takım için iyi hareket ediyor ve tek başına hücum hattını taşıyabiliyor. Çok gelişmesi gerekiyor, özellikle de bitiricilik konusunda, ancak zirveye çıkmak için doğru zihniyete sahip ve Milan bundan oldukça emin.
Inter'in rekabeti
Önemli bir not: Milan, Mendy’yi gelecek sezon itibarıyla geleceğe yönelik bir yatırım olarak değerlendiriyor. Bu aylarda kesin kararını vermeden önce Cagliari’nin maçlarını büyük bir istikrarla takip edecek. Çünkü oyuncuya yönelik rekabet şimdiden oldukça yüksek seviyede: Serie A’nın somut ilgi gösteren büyük kulüpleri arasında özellikle Christian Chivu’nun Inter’i öne çıkıyor.
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