"Sadece olağanüstü değil" - Thomas Tuchel, Cole Palmer'ın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almasını neden istemediğini acımasızca açıkladı
Chelsea'nin forveti kadro dışı bırakıldı
2024 Avrupa Şampiyonası'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Palmer, Manchester City'nin oyun kurucusu Phil Foden ile birlikte Cuma günü açıklanan turnuva kadrosunda yer almamasıyla en şaşırtıcı sürprizlerden biri oldu. Yurtiçinde sahip olduğu büyük şöhrete rağmen Palmer, kulüp düzeyinde genel maç formunda ve istikrarında gözle görülür bir düşüş yaşadığı gerekçesiyle ağır bir bedel ödedi. Bu taktiksel risk, taraftarların kaptan Harry Kane'in arkasında yaratıcı bir dinamizm eksikliği konusunda derin endişeler duymasına neden oldu.
Tuchel, etkisiz kalmasının nedenlerini açıkladı
Seçim toplantısı etrafında yoğunlaşan eleştirilere değinen İngiltere milli takım teknik direktörü, iç verilerin ve tekrarlayan fiziksel sorunların forvet oyuncusunun takıma uyumunu nasıl olumsuz etkilediğini açıkladı.
Tuchel şunları söyledi: “Bence o (Palmer), öncelikle kulüp içinde bireysel form düşüklüğü yaşıyor. Sezon boyunca, önceki sezonlarda olduğu kadar kararlı ve etkili değildi. İkincisi, bizim takımda pek etkili olamadı. Bizimle olan performansı olağanüstü değildi, ‘ne olursa olsun, o gelecek’ dedirtecek kadar iyi değildi. Gerçek bu.”
Takım uyumunun önemi göz ardı edildi
Chelsea'nin yıldızı, yeni teknik direktörün yönetiminde ligdeki golcü kimliğini yeniden ortaya koymakta zorlanıyor ve Alman teknik adamın yönetiminde çıktığı üç maçta hiçbir gol katkısı sağlayamadı.
Elit isimleri zorla yedek kulübesine oturtmaktansa kesin bir taktiksel karar almayı tercih etmesinin nedenini açıklayan Tuchel, şunları ekledi: “Birkaç kez kadrodan çekildi, birkaç kez çekilmek zorunda kaldı, sakatlandı ve kampta olduğu zamanlarda hepimizin istediği etkiyi yaratamadı.
"Bence kişiliği, önemli anlarda bile gerginlik göstermemesine ve kararlı olmasına yardımcı oluyor, ancak bu anları yakalamak için formda olmanız, bu grup içinde etkili olmanız gerekir ve o bunu tutarlı bir şekilde kanıtlayamadı.
"Elbette bu, yaptığım en zor telefon görüşmelerinden biriydi ve açıkçası kadroya almadığımız en önemli isimlerden biriydi. Ancak ben, sadece ismi için oyuncuları kadroya almayı reddediyorum ve onlara bir şeyler vermek için onları pozisyonlarının dışında oynatmayı reddediyorum. Zor kararı önceden verip, bunu sindirdikten sonra diğer herkesi zorlamayı tercih ediyorum.”
Turnuva baskısı artıyor
Tuchel'in yeniden yapılandırdığı takım, zorlu grup aşaması mücadelesi için Kuzey Amerika'ya gitmeden önce bir an önce uyumlu bir takım ruhu oluşturmak zorunda. Takım, önümüzdeki hazırlık maçlarında ve turnuvanın asıl aşamasında teknik direktörünün kadro politikasını haklı çıkarmak için büyük bir baskı altında. Öte yandan, hayal kırıklığına uğrayan Palmer, Stamford Bridge'de Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sezon öncesi antrenmanlarına başlamadan önce fiziksel rehabilitasyonuna tamamen odaklanmak üzere uzun bir yaz tatili geçirecek.