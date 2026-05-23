"Sadece olağanüstü değil" - Thomas Tuchel, Cole Palmer'ın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almasını neden istemediğini acımasızca açıkladı

Chelsea'nin yıldızı, yeni teknik direktörün yönetiminde ligdeki golcü kimliğini yeniden ortaya koymakta zorlanıyor ve Alman teknik adamın yönetiminde çıktığı üç maçta hiçbir gol katkısı sağlayamadı.

Elit isimleri zorla yedek kulübesine oturtmaktansa kesin bir taktiksel karar almayı tercih etmesinin nedenini açıklayan Tuchel, şunları ekledi: “Birkaç kez kadrodan çekildi, birkaç kez çekilmek zorunda kaldı, sakatlandı ve kampta olduğu zamanlarda hepimizin istediği etkiyi yaratamadı.

"Bence kişiliği, önemli anlarda bile gerginlik göstermemesine ve kararlı olmasına yardımcı oluyor, ancak bu anları yakalamak için formda olmanız, bu grup içinde etkili olmanız gerekir ve o bunu tutarlı bir şekilde kanıtlayamadı.

"Elbette bu, yaptığım en zor telefon görüşmelerinden biriydi ve açıkçası kadroya almadığımız en önemli isimlerden biriydi. Ancak ben, sadece ismi için oyuncuları kadroya almayı reddediyorum ve onlara bir şeyler vermek için onları pozisyonlarının dışında oynatmayı reddediyorum. Zor kararı önceden verip, bunu sindirdikten sonra diğer herkesi zorlamayı tercih ediyorum.”