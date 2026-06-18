Sadece Milan taraftarları değil, Ibrahimovic Dünya Kupası yorumcusu olarak da eleştirilerin hedefinde: "O olmasaydı program daha iyi olurdu, takımları ve oyuncuları tanımıyor"

Bu bağlamda, eski İsveçli şampiyonun – Red Bird patronunun güvenilir danışmanı olmakla birlikte, her bakımdan nihai kararlarda büyük söz sahibi olan – hiçbir zaman tam olarak açıklığa kavuşturulamayan rolüne yönelik Rossoneri taraftarlarının giderek daha sertleşen eleştirileri, durma belirtisi göstermiyor. Buna ek olarak, özellikle hassas bir dönemde Milan’daki görevlerinden tamamen farklı ve ondan kopuk bir sıfatla ABD’de bulunması da eleştirilere konu oluyor. Tüm bunlar, Zlatan Ibrahimovic’in Thierry Henry ve eski ABD’li futbolcu Alexi Lalas ile birlikte “yetenek” rolünü yorumlama biçimi nedeniyle The Times’ın ona yönelttiği haksız yargılarla daha da güçleniyor; zira bu üçlü arasında canlı yayında sık sık atışmalar yaşandı.