İyi ya da kötü, Zlatan Ibrahimovic her zaman gündemde. Şu anda ABD’de Fox Sports’ta Dünya Kupası yorumcusu olarak görev yapan Ibrahimovic, aynı zamanda Milan’ın gelecek hamlelerini planlamak üzere Gerry Cardinale ve Massimo Calvelli ile sürekli temas halinde. Milan, Ruben Amorim’i yeni teknik direktör olarak belirlemiş olsa da teknik kadronun oluşturulması konusunda hâlâ bir çıkmaza girmiş durumda.
Çeviri:
Sadece Milan taraftarları değil, Ibrahimovic Dünya Kupası yorumcusu olarak da eleştirilerin hedefinde: "O olmasaydı program daha iyi olurdu, takımları ve oyuncuları tanımıyor"
FIRTINANIN ORTASINDA
Bu bağlamda, eski İsveçli şampiyonun – Red Bird patronunun güvenilir danışmanı olmakla birlikte, her bakımdan nihai kararlarda büyük söz sahibi olan – hiçbir zaman tam olarak açıklığa kavuşturulamayan rolüne yönelik Rossoneri taraftarlarının giderek daha sertleşen eleştirileri, durma belirtisi göstermiyor. Buna ek olarak, özellikle hassas bir dönemde Milan’daki görevlerinden tamamen farklı ve ondan kopuk bir sıfatla ABD’de bulunması da eleştirilere konu oluyor. Tüm bunlar, Zlatan Ibrahimovic’in Thierry Henry ve eski ABD’li futbolcu Alexi Lalas ile birlikte “yetenek” rolünü yorumlama biçimi nedeniyle The Times’ın ona yönelttiği haksız yargılarla daha da güçleniyor; zira bu üçlü arasında canlı yayında sık sık atışmalar yaşandı.
HAZIRLIKSIZ
Ibra’nın tavrına gelince, The Times sert çıkıyor: “Zlatan olmasaydı program daha iyi olurdu. Şu ana kadar Zlatan’ın sorunu, birçok takım veya oyuncuları hakkında somut hiçbir şey bilmiyor gibi görünmesidir. Fox, geçen hafta ilk maçı öncesinde Kanada milli takımının yeni teknik direktörü olan Amerikalı Jesse Marsch’ın hikâyesine yer verdiğinde, Zlatan bu ismi daha önce hiç duymamış gibi görünüyordu.” Thierry Henry’nin çalışmalarını anlatırken ise tamamen farklı bir üslup kullanılmış ve övgülerle dolu bir yazı kaleme alınmış: “Her zaman zarif ve aydınlatıcı analizler.”