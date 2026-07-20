Paredes, maçın bitiş düdüğünün ardından inanılmaz bir hata yaptı; önce Eric’e tekme attı, ardından Gavi’yi de yumruklayarak yere düşürdü. Bunun üzerine maçın ardından kırmızı kart gördü ve çok sayıda eski yıldız futbolcudan şiddetli eleştiriler aldı.
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Sadece Leandro Paredes değil: Arjantin, Dünya Kupası finalinde berbat bir mağlup olarak karşımıza çıkıyor
Mladen Petric, Paredes’in hareketini “affedilemez” olarak nitelendirdi. Zlatan Ibrahimovic ise, hâlâ aktif bir futbolcu olsaydı Boca Juniors’tan 32 yaşındaki oyuncuya “kafasına bir yumruk atardı” diye öfkeyle konuştu. Micah Richards ise “Bu utanç verici!” diye sert çıktı.
Ancak sadece Paredes değil, maç sırasında sergilediği kabul edilemez davranışlarıyla şaşkınlık ve hayret uyandıranlar arasında yer aldı. Örneğin Nahuel Molina, sevinçle yanından geçen ve hiçbir şekilde provokatif davranmayan Rodri’ye hiçbir uyarı olmadan göğsüne bir yumruk attı. Bu olay, nihayetinde Paredes’in Gavi’ye karşı yaptığı utanç verici hareketin tetikleyicisi oldu.
Diğer video kayıtları, yardımcı antrenör Roberto Ayala’nın da kontrolünü tamamen kaybettiğini ve Dani Olmo’ya hiçbir sebep yokken yüzüne ya da boynuna bir yumruk attığını gösteriyor. Tamamen şaşkına dönen Olmo karşı koymadı ve ardından Eric tarafından uzaklaştırıldı.
Otamendi, Rodri ve Laporte'yi eleştiriyor: "Bütün hafta boyunca sızlandılar!"
DAZN Espana tarafından yayınlanan Nicolas Otamendi ile Rodri arasındaki sözlü atışma da büyük yankı uyandırdı. Her iki oyuncu da Manchester City’de birlikte geçirdikleri yıllardan birbirlerini tanıyor, ancak bu durum Otamendi’nin Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuna sözlü olarak sataşmasını engellemedi. "Biraz daha az konuşmaya başlasan iyi olur dostum. Bütün hafta boyunca sen ve Laporte, ikiniz de sızlanıp durdunuz!" diye bağırdı 38 yaşındaki Otamendi, Rodri ise tamamen şaşkın bir ifadeyle tepki gösterdi.
Rodri, Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'in adil oynayacağını düşündüğünü, ancak maçın gergin geçebileceğini ve bunun göz ardı edilmesi gerektiğini söylemişti. Laporte ise turnuva boyunca Albiceleste'nin oldukça sert oyun tarzına dikkat çekmiş ve bu davranışların hakemler tarafından çoğu zaman neredeyse hiç cezalandırılmadığını belirtmişti.
"Son maçlarda bizi gerçekten şaşırtan şeyler gördük. Özellikle de ikili mücadeleleriyle pek çok küçük mesaj gönderen Arjantin takımında," demişti Laporte.
Matthäus, Arjantin'i eleştiriyor: "Bu, benim izlemek istediğim türden bir futbol değil!"
Arjantinlilerin davranışları ve özellikle oyun tarzı, Lothar Matthäus’u da kızdırdı. Matthäus, RTL/Sky’a verdiği röportajda “Bu, benim görmek istediğim türden bir futbol değildi” dedi: “Neyse ki İspanya kazandı.” Maçın bitiminden sonraki olaylara ilişkin olarak, milli takımda en fazla forma giyen oyuncu şu yorumu yaptı: “Bu onların zihniyetidir. Arjantin iyi bir izlenim bırakmadı.”
FIFA Disiplin Komisyonu, finalin bitiminden sonra yaşanan olayları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı olarak inceleyecek. Özellikle Paredes’i uzun bir ceza bekliyor, ancak Molina ve Ayala da yumruk attıkları için cezasız kalmayacaklar.
İspanya’nın kalecisi Unai Simon ise çok daha olgun bir galip olarak öne çıktı; ortalık biraz sakinleştikten sonra her bir Arjantinli oyuncunun yanına giderek onlarla el çakıştı ve başarılar diledi.
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