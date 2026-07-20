Mladen Petric, Paredes’in hareketini “affedilemez” olarak nitelendirdi. Zlatan Ibrahimovic ise, hâlâ aktif bir futbolcu olsaydı Boca Juniors’tan 32 yaşındaki oyuncuya “kafasına bir yumruk atardı” diye öfkeyle konuştu. Micah Richards ise “Bu utanç verici!” diye sert çıktı.

Ancak sadece Paredes değil, maç sırasında sergilediği kabul edilemez davranışlarıyla şaşkınlık ve hayret uyandıranlar arasında yer aldı. Örneğin Nahuel Molina, sevinçle yanından geçen ve hiçbir şekilde provokatif davranmayan Rodri’ye hiçbir uyarı olmadan göğsüne bir yumruk attı. Bu olay, nihayetinde Paredes’in Gavi’ye karşı yaptığı utanç verici hareketin tetikleyicisi oldu.

Diğer video kayıtları, yardımcı antrenör Roberto Ayala’nın da kontrolünü tamamen kaybettiğini ve Dani Olmo’ya hiçbir sebep yokken yüzüne ya da boynuna bir yumruk attığını gösteriyor. Tamamen şaşkına dönen Olmo karşı koymadı ve ardından Eric tarafından uzaklaştırıldı.