Sadece Kompany'nin cezası değil! Sezon başlamadan önce FC Bayern'in başına gelen bu "sorun" sonunda takımın sonu mu olacak?

PSG son zamanlarda forvet hattında sıkıntılar yaşarken, FC Bayern'de sorunlar daha çok kadro derinliğinde: As kadrodan Gnabry'nin yanı sıra Lennart Karl, Tom Bischof ve Raphael Guerreiro gibi üç önemli yedek oyuncu da kadroda yer almıyor. Özellikle sezon başlangıcında defalarca mercek altına alınan dar kadro nedeniyle, etkili birer joker bulmak artık oldukça zor.

Nicolas Jackson şu anda Bundesliga'da güvenilir bir şekilde gol atıyor, ancak Real Madrid ve Bayer Leverkusen'e karşı oynanan önemli maçlarda her ikisinde de tüm maç boyunca yedek kulübesinde oturdu. Spor direktörü Max Eberl hafta sonu, Chelsea'den kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını doğruladı. Fiziksel güç açısından Min-Jae Kim, Hiroki Ito ve Leon Goretzka hazır durumda. Şu anda muhtemelen en tehlikeli yedek oyuncu Alphonso Davies; iyileşen sol bek, çılgın hızıyla oyuna girdikten sonra düzenli olarak iyi vuruşlar yapıyor. Paris'te kimin oyuna gireceği, istisnai olarak cezalı olan teknik direktör Kompany'nin yerine geçen yardımcı antrenör Aaron Danks'a bağlı. Maç sırasında ve devre arasında iletişim kurmak yasak.

Her halükarda Enrique, Danks'tan çok daha fazla seçeneğe sahip: Son zamanlarda sakatlığı bulunan yıldız oyuncularının beklendiği gibi hepsi ilk 11'de başlarsa, savunma için eski Münihli Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi ve Lucas Beraldo; orta saha için Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu ve Kang-In Lee; hücum için ise Bradley Barcola ve Goncalo Ramos gibi birçok kaliteli yedek oyuncusu bulunuyor.