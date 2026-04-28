Maç, Salı günü saat 21:00'de Paris'teki Parc des Princes'te başlayacak. Rövanş maçı ise önümüzdeki Çarşamba günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde Arsenal veya Atlético Madrid ile karşılaşacak.
Çeviri:
Sadece Kompany'nin cezası değil! Sezon başlamadan önce FC Bayern'in başına gelen bu "sorun" sonunda takımın sonu mu olacak?
- Getty Images Sport
PSG - FC Bayern: İlk 11
FC Bayern'de aylardır büyük maçların ilk onbiri belli olsa da, nisan başında 10 numara pozisyonunda ani bir değişiklik yaşandı: Daha önce ilk 11'de yer alan Serge Gnabry'nin sakatlığıyla aynı zamanda, iyileşen Jamal Musiala en iyi formuna geri döndü. Bu, FC Bayern açısından, Kasım ayı başında PSG'ye karşı 2-1 kazanılan lig maçına kıyasla ilk 11'deki tek değişiklik olacak gibi görünüyor.
PSG'de ise durum son zamanlarda o kadar net görünmüyordu. Achraf Hakimi, Nuno Mendes ve Vitinha ufak sakatlıklardan şikayetçiydi. Fabian Ruiz, diz sakatlığının ardından forma giymeye çalışıyor ve geçen hafta sonu iki kez oyuna girdikten sonra ilk kez yeniden ilk 11'de yer aldı. Dörtlü, son antrenmana katıldı. PSG teknik direktörü Luis Enrique, antrenmanın ardından kulüp televizyonuna "Herkes hazır, soru işareti yok" dedi.
- PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
- FC Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
- Getty Images Sport
PSG - FC Bayern: Yedekler
PSG son zamanlarda forvet hattında sıkıntılar yaşarken, FC Bayern'de sorunlar daha çok kadro derinliğinde: As kadrodan Gnabry'nin yanı sıra Lennart Karl, Tom Bischof ve Raphael Guerreiro gibi üç önemli yedek oyuncu da kadroda yer almıyor. Özellikle sezon başlangıcında defalarca mercek altına alınan dar kadro nedeniyle, etkili birer joker bulmak artık oldukça zor.
Nicolas Jackson şu anda Bundesliga'da güvenilir bir şekilde gol atıyor, ancak Real Madrid ve Bayer Leverkusen'e karşı oynanan önemli maçlarda her ikisinde de tüm maç boyunca yedek kulübesinde oturdu. Spor direktörü Max Eberl hafta sonu, Chelsea'den kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını doğruladı. Fiziksel güç açısından Min-Jae Kim, Hiroki Ito ve Leon Goretzka hazır durumda. Şu anda muhtemelen en tehlikeli yedek oyuncu Alphonso Davies; iyileşen sol bek, çılgın hızıyla oyuna girdikten sonra düzenli olarak iyi vuruşlar yapıyor. Paris'te kimin oyuna gireceği, istisnai olarak cezalı olan teknik direktör Kompany'nin yerine geçen yardımcı antrenör Aaron Danks'a bağlı. Maç sırasında ve devre arasında iletişim kurmak yasak.
Her halükarda Enrique, Danks'tan çok daha fazla seçeneğe sahip: Son zamanlarda sakatlığı bulunan yıldız oyuncularının beklendiği gibi hepsi ilk 11'de başlarsa, savunma için eski Münihli Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi ve Lucas Beraldo; orta saha için Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu ve Kang-In Lee; hücum için ise Bradley Barcola ve Goncalo Ramos gibi birçok kaliteli yedek oyuncusu bulunuyor.
- Getty Images Sport
PSG - FC Bayern: İstatistikler
İstatistiklere göre FC Bayern şu anda Avrupa'nın en iyi takımıdır. Münih ekibi, tüm turnuvalarda bugüne kadar oynadığı 49 resmi maçta maç başına ortalama 2,71 puan topladı. Büyük liglerdeki hiçbir kulüp bu rakamı geçemiyor. PSG ise aynı sayıda maçta ortalama 2,27 puan elde etti. FC Bayern bugüne kadar sadece FC Arsenal ve FC Augsburg'a karşı mağlup oldu. PSG ise lig aşamasında Münih ekibine karşı aldığı mağlubiyetle birlikte toplamda sekiz yenilgi yaşadı.
FC Bayern'in en büyük gücü, Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den oluşan etkileyici hücum makinesi. Bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 167 gol attılar (PSG 125), neredeyse her hafta yeni rekorlar kırılıyor. Kane tek başına 53 gol attı; sezonun Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünü kaçırması neredeyse imkansız. PSG'nin en tehlikeli golcüleri, Dünya Futbolcusu Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia ise, buna kıyasla oldukça yetersiz görünen 16 golde kalmış durumda.
FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 gol) Ousmane Dembele (16 gol) Luis Diaz (25 gol) Khvicha Kvaratskhelia (16 gol) Michael Olise (19 gol) Goncalo Ramos (12 gol) Serge Gnabry (10 gol) Bradley Barcola (12 gol) Nicolas Jackson (10 gol) Desire Doue (12 gol)
FC Bayern hücumda açık ara üstün olsa da, iki takım savunma açısından istatistiksel olarak benzer bir seviyede: Münih ekibi şu ana kadar 52 gol yedi, PSG ise 53.
FC Bayern'in aksine, PSG henüz ulusal şampiyonluğu garantilemedi. Sezonun bitmesine dört hafta kala, takipçisi RC Lens'e karşı altı puanlık rahat bir farkı var. Ocak ayında PSG Lig Kupası'nı kazandı, ancak Coupe de France'da yükselen şehir rakibi FC Paris'e yenilerek 16 turunda elendi. FC Bayern, DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart ile karşılaşacak.
- Getty Images Sport
PSG - FC Bayern: Form durumu
Münih ekibi, arka arkaya dokuz galibiyetle Paris'e gidiyor; bunların arasında Real Madrid'e karşı elde edilen iki muhteşem zafer ve Cumartesi günü FSV Mainz 05'e karşı gerçekleştirilen çılgın geri dönüş galibiyeti de bulunuyor. Yedek kadro 0-3 gerideyken, üst düzey oyuncu değişikliklerinin ardından maç 4-3 sona erdi.
Kompany gibi Enrique de hafta sonu kadroda büyük değişiklikler yaptı, ancak yine de SCO Angers'e karşı 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. PSG, son dokuz resmi maçın sekizini kazandı, ancak bir buçuk hafta önce Ligue 1'de Olympique Lyon'a yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, son olarak Chelsea ve Liverpool'u ikişer kez mağlup etti, ancak bu süreçte Fransız Federasyonu'nun lig maçlarını oyuncuları dinlendirmek amacıyla ertelemesinden de faydalandı. Bu ayrıcalık, takvim nedeniyle Bayern Münih maçında geçerli olmayacak. Cumartesi günü PSG, Lorient'i ağırlayacak.
- Getty Images Sport
PSG - FC Bayern: Karşılaşma istatistikleri
PSG ile FC Bayern arasındaki karşılaşmalar, Avrupa futbolunda giderek bir klasik haline geliyor. Son dokuz yılda Şampiyonlar Ligi’nde dokuz kez karşı karşıya geldiler; bu dönemde sadece Real Madrid ile Manchester City daha sık (13 kez) karşılaşmıştı.
Ve çoğu zaman FC Bayern sevinç çığlıkları attı. 2020'de Münih ekibi finalde zafer kazandı ve bugüne kadarki son Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı arka arkaya beş galibiyet elde edildi, bunlara Kasım ayındaki 2-1'lik galibiyet de dahil. İlk yarıda Münih ekibi 2-0 öndeydiler; Joshua Kimmich için bu ilk yarı, 2015'te FC Bayern'e transfer olduğundan beri en iyi yarıydı. Luis Diaz'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarı bir savunma savaşına dönüştü; ancak Münih ekibi galibiyeti son ana kadar korudu.
Ancak yazın düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda FC Bayern, çeyrek finalde PSG'ye yenildi. Münih ekibi o maçta sadece maçı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Musiala'yı da baldır kemiği kırığı ve ciddi sonuçlar doğuran ayak bileği çıkığı nedeniyle kaybetti. Suçlu Gianluigi Donnarumma, Paris'ten ayrılıp Manchester City'ye transfer oldu.