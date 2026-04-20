Getty/GOAL
Çeviri:
"Sadece kazanmak için her şeyi yapar!" - Alex Iwobi, Nijeryalı takım arkadaşını özel kılan şeyin ne olduğunu açıklarken, Victor Osimhen'in antrenman tutumunun onu nasıl dünya çapında bir forvet haline getirdiğini anlatıyor
- Getty Images
Osimhen'in kariyer yolculuğu: Nijeryalı forvet zirveye nasıl ulaştı?
Osimhen, Lagos'un banliyölerinde doğup büyüdü; yedi kardeşin en küçüğü olarak zorlu bir başlangıç yapan oyuncu, hem kişisel hem de profesyonel hayatında kendisine büyük fayda sağlayan mücadeleci ruhu kısa sürede benimsedi.
Efsanevi Ultimate Strikers Academy'de sporcu olarak ününü pekiştiren Osimhen, Alman takımı Wolfsburg'a katılarak Avrupa'da süperstarlığa doğru ilk adımlarını attı. Ancak Osimhen, Belçika'nın Charleroi takımında geçirdiği bir dönemin ardından Fransa'da gerçek anlamda parladı.
Lille'de geçirdiği verimli bir sezon, Napoli'ye yüksek bedelli bir transfer için yeterli oldu. İtalya'da 133 maçta attığı 76 golle 2022-23 sezonunda Serie A şampiyonluğunu ve Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Napoli'deki yetkililerle yaşadığı anlaşmazlık, 2024 yılında Galatasaray'a transfer olmasına yol açtı ve burada sadece 70 maçta 56 gol kaydetti.
- Getty/GOAL
Kazanan zihniyet: Iwobi, Osimhen'i özel kılan şeyin ne olduğunu açıklıyor
Osimhen, şu anda dünya futbolunun en korkulan forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor ve milli takımda 52 maçta 35 gol kaydetmiş durumda. Iwobi ise, en son yayınlanan Beast Mode On Podcast’te Adebayo Akinfenwa’ya, maskeli forvetin onu bu işin en iyilerinden biri yapan niteliklerinden bahsetti: “Sakin, soğukkanlı bir adam. Antrenmanlarda her seferinde sakatlanıyor çünkü bacağını ya da kafasını yapmaması gereken bir şeye sokuyor. Her zaman mücadele ediyor.
“Şu anda bulunduğu yerde olmasına şaşırmıyorum. Bazıları onun henüz olgunlaşmadığını, biraz ham olduğunu söyleyebilir, ancak Victor her maçta kendi başına, sadece sıkı çalışması ve koşmasıyla beş gol şansı yaratır.
“Kim olduğun umurunda değil. [Virgil] van Dijk olsan da, amatör ligden bir oyuncu olsan da – amatör liglere saygısızlık etmek istemem – mücadele eder. Şampiyonlar Ligi maçlarına sanki kardeşleriyle oynuyormuş gibi yaklaşır.
“Her zaman kazanmak ister ve bu zihniyet çılgınca. Çılgınca. Bazen aşırıya kaçabilir çünkü antrenmanda mücadele etmek ve kazandığından emin olmak ister. Bazen hile yapar ve sadece kazanmak için hile yaptığını bilir. Ama bu çılgın bir zihniyet.”
- Getty
Ailenin bir parçası olarak bir spor efsanesine sahip olmak nasıl bir şey?
29 yaşındaki Iwobi, Osimhen'den iki yaş büyük. Ancak yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak söz konusu olduğunda, bu golcü forvetten ilham alıyor. Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, yıllar boyunca pek çok zorlukla karşılaştı, ancak 2023'te Everton'dan Fulham'a transfer olduktan sonra da Premier Lig'in yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.
Bu klas orta saha oyuncusu, bir zamanlar İngiliz birinci liginde parlayan Super Eagles efsanesi Okocha'dan destek ve öğüt alabilecek kadar şanslı bir konumda.
Iwobi, yanında bir kült kahramanın olmasıyla ilgili şunları ekledi: “Her zaman benimle konuşur ve bana hatırlatırdı – ben hiç baskı hissetmesem de – her zaman ‘git ve kendin ol, git ve kendin ol’ derdi.
“Onu her zaman bir futbolcudan önce bir amca olarak gördüm. Bunun nedeni, ailemin her Noel'de onun evine, Nijerya'daki evine gitmesiydi. O çok rahat biridir, komedyendir, çok eğlencelidir. Bu yüzden onu her zaman böyle gördüm.
“Bu yüzden, şanslı ve kutsanmış bir şekilde maçlarını izlemeye gittiğimde, hatta antrenmanını izlediğimde bile, o sadece özgür ruhlu biriydi. Onu Bolton’dayken izledim ve o zamanlar menajeri Sam Allardyce’dı. Su molasında gelip benimle top sektirirdi – o sadece özgür ruhlu biridir. Onu hep öyle gördüm.
“Ama yaşlandıkça, insanların onu nasıl idolize ettiğini görünce, onun aslında bir efsane olduğunu daha iyi anlıyorum. Ama ben onu sadece amcam olarak görüyorum – ara sıra bana tavsiyelerde bulunan amcam.
“Futbolum konusunda bana hiç baskı yapmadı. Tabii ki dışarıdaki insanlar konuşmayı sever, bu doğal, ama o her zaman ‘sen harika bir futbolcusun, kendi hikayeni yaz’ derdi. O kendi hikayesini yazdı, şimdi sıra bende, ben de kendiminkine odaklanmalıyım.”
