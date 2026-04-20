"Sadece kazanmak için her şeyi yapar!" - Alex Iwobi, Nijeryalı takım arkadaşını özel kılan şeyin ne olduğunu açıklarken, Victor Osimhen'in antrenman tutumunun onu nasıl dünya çapında bir forvet haline getirdiğini anlatıyor

29 yaşındaki Iwobi, Osimhen'den iki yaş büyük. Ancak yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak söz konusu olduğunda, bu golcü forvetten ilham alıyor. Arsenal altyapısından yetişen oyuncu, yıllar boyunca pek çok zorlukla karşılaştı, ancak 2023'te Everton'dan Fulham'a transfer olduktan sonra da Premier Lig'in yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.

Bu klas orta saha oyuncusu, bir zamanlar İngiliz birinci liginde parlayan Super Eagles efsanesi Okocha'dan destek ve öğüt alabilecek kadar şanslı bir konumda.

Iwobi, yanında bir kült kahramanın olmasıyla ilgili şunları ekledi: “Her zaman benimle konuşur ve bana hatırlatırdı – ben hiç baskı hissetmesem de – her zaman ‘git ve kendin ol, git ve kendin ol’ derdi.

“Onu her zaman bir futbolcudan önce bir amca olarak gördüm. Bunun nedeni, ailemin her Noel'de onun evine, Nijerya'daki evine gitmesiydi. O çok rahat biridir, komedyendir, çok eğlencelidir. Bu yüzden onu her zaman böyle gördüm.

“Bu yüzden, şanslı ve kutsanmış bir şekilde maçlarını izlemeye gittiğimde, hatta antrenmanını izlediğimde bile, o sadece özgür ruhlu biriydi. Onu Bolton’dayken izledim ve o zamanlar menajeri Sam Allardyce’dı. Su molasında gelip benimle top sektirirdi – o sadece özgür ruhlu biridir. Onu hep öyle gördüm.

“Ama yaşlandıkça, insanların onu nasıl idolize ettiğini görünce, onun aslında bir efsane olduğunu daha iyi anlıyorum. Ama ben onu sadece amcam olarak görüyorum – ara sıra bana tavsiyelerde bulunan amcam.

“Futbolum konusunda bana hiç baskı yapmadı. Tabii ki dışarıdaki insanlar konuşmayı sever, bu doğal, ama o her zaman ‘sen harika bir futbolcusun, kendi hikayeni yaz’ derdi. O kendi hikayesini yazdı, şimdi sıra bende, ben de kendiminkine odaklanmalıyım.”