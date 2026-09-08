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'Sadece İspanya'ya karşı olmasın!' - Lamine Yamal, eski Barcelona teknik direktörü Xavi'ye esprili bir milli takım mesajı gönderdi
Yamal, Xavi'nin Hollanda'da başarılı olacağına inanıyor
Lamine Yamal, Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve getirilmesinin ardından Barcelona'nın eski başantrenörü Xavi'ye esprili bir mesaj gönderdi. Barcelona'nın Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan 19 yaşındaki oyuncu, eski teknik direktörüyle olan ilişkisini değerlendirdi.
Xavi, Yamal'a Barcelona A takımıyla ilk maçına çıkma fırsatı verdi ve genç kanat oyuncusunu Avrupa futbolunun en parlak yeteneklerinden biri hâline getirdi.
Yamal, Hollanda milli takımıyla uluslararası teknik adamlık kariyerine geçiş yapan Xavi'nin teknik direktörlük becerilerine tam güven duyduğunu ifade etti.
- AFP
Yeter ki İspanya'ya karşı olmasın!
Hansi Flick ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yamal, Xavi'nin taktiksel özelliklerini övdü ve yeni görevinde kendisine başarılar diledi, ancak tek bir açık istisna koydu.
Yamal, basın toplantısında, "O harika bir teknik direktör ve bana kalırsa tüm uluslararası maçları kazanabilir" dedi. "Sadece İspanya'ya karşı oynanacak maçları değil."
İspanya milli takım oyuncusunun bu esprili yorumu, Xavi'ye duyduğu kalıcı minnettarlığı vurgularken milli takımına olan güçlü bağlılığını da ortaya koydu.
Avrupa hedefleri öncelikli
Xavi hakkındaki yorumlarının ötesinde Yamal, Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma konusundaki kararlılığını vurguladı. Genç oyuncu, Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi ve Joao Cancelo'nun da aralarında bulunduğu yaz transferlerinin kadroyu önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti.
Teknik direktör Hansi Flick de Yamal'ın özgüvenini yineledi ve Barcelona'nın turnuvanın tamamını kazanabilecek bir kadroya sahip olduğunu net bir şekilde ifade etti.
Yamal, Avrupa kupasını kaldırmanın mevcut sezon için kariyerindeki nihai hedefi olmaya devam ettiğini yineledi.
- Joan Gosa
Hollanda sınavı evde bekliyor
Barcelona'nın odak noktası şimdi çarşamba gecesi Hollandalı rakibi Feyenoord karşısında üç puanı almak.
Yamal ve takım arkadaşları, yüksek beklentilerini kendi taraftarları önünde güçlü bir açılış galibiyetine dönüştürmeyi hedefliyor.
Olumlu bir sonuç, Barcelona'nın birçok kulvarda kupa hedeflerken Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmasını sağlayacak.
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