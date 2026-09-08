Hansi Flick ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yamal, Xavi'nin taktiksel özelliklerini övdü ve yeni görevinde kendisine başarılar diledi, ancak tek bir açık istisna koydu.

Yamal, basın toplantısında, "O harika bir teknik direktör ve bana kalırsa tüm uluslararası maçları kazanabilir" dedi. "Sadece İspanya'ya karşı oynanacak maçları değil."

İspanya milli takım oyuncusunun bu esprili yorumu, Xavi'ye duyduğu kalıcı minnettarlığı vurgularken milli takımına olan güçlü bağlılığını da ortaya koydu.