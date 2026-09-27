'Sadece işinizi yapın' - Eduardo Camavinga'dan Belçika maçı öncesi Fransa'nın hücum oyuncularına net mesaj

Fransa, İtalya karşısında aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından yarın akşam özgüveni yüksek bir Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma doğal olarak geçmişteki randevuları akla getiriyor, ancak Camavinga maç öncesi atmosferine biraz neşeli takılma katmakta gecikmedi. İki ülke arasındaki süregelen gerginlik sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "[Gülüyor] Bu çok önemli bir maç, çünkü Belçika hâlâ büyük bir ülke. Olanlara gelince, bunu hâlâ boğazınıza takılan siz Belçikalılarsınız [gülümsüyor]. Ama hayır, oynaması çok güzel bir maç, hepimiz bu tür maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz."