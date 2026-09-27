AFP
Çeviri:
'Sadece işinizi yapın' - Eduardo Camavinga'dan Belçika maçı öncesi Fransa'nın hücum oyuncularına net mesaj
Forvetler için taktik beklentiler
Camavinga, bir basın toplantısında konuşurken milli takımda hücum oyuncularının savunma sorumluluklarına ilişkin duruşunu netleştirdi. Fransa, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup etti ve ekip şimdi yarın Belçika'ya karşı oynanacak kritik grup belirleyicisine hazırlanıyor.
Takımın dengesine değinen orta saha oyuncusu, "Hücumculardan çılgınca savunma yapmalarını istemiyorum. Onlardan sadece işlerini yapmalarını istiyoruz" diyerek görüşünü açıkça ortaya koydu. Bu pragmatik yaklaşım, hücum hattına aşırı yük bindirmeden bir yapı oluşturma arzusunu ortaya koyuyor.
- AFP
Belçika rekabetini yeniden alevlendirmek
Fransa, İtalya karşısında aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından yarın akşam özgüveni yüksek bir Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma doğal olarak geçmişteki randevuları akla getiriyor, ancak Camavinga maç öncesi atmosferine biraz neşeli takılma katmakta gecikmedi. İki ülke arasındaki süregelen gerginlik sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "[Gülüyor] Bu çok önemli bir maç, çünkü Belçika hâlâ büyük bir ülke. Olanlara gelince, bunu hâlâ boğazınıza takılan siz Belçikalılarsınız [gülümsüyor]. Ama hayır, oynaması çok güzel bir maç, hepimiz bu tür maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz."
Zidane yönetimindeki hayat ve tanıdık rakiplere karşı oynamak
Zidane'ın kulübede yer alması, kadro açısından önemli bir değişime işaret ediyor. Camavinga, efsane ismin takımın başına geçmesini görmenin ilk başta şaşırtıcı olduğunu kabul ederek, “Fransa için ne ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Başlangıçta onunla karşı karşıya olmak oldukça özel ve tuhaftı” dedi. Bu arada Fransa cephesi, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın rakip kadroda yer almamasıyla küçük de olsa moral buldu. Kulüpteki takım arkadaşının kadroya alınmamasını değerlendiren Camavinga, “Seçimden önce birlikte konuştuk ve evet, onun orada olmamasına çok seviniyorum [gülümsüyor]” diyerek espri yaptı.
- AFP
Fransa'yı sırada ne var?
Fransa, yarın akşam grupta liderlik için Belçika ile karşı karşıya gelecek. Üst üste alınacak ikinci galibiyet, Zidane'a teknik direktörlük dönemine mükemmel bir başlangıç yapma fırsatı sunacak ve önemli bir ivme kazandıracak. Bu kritik karşılaşmanın ardından Camavinga ve takım arkadaşları, lig görevlerine devam etmek üzere kendi kulüplerine dönecek.
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