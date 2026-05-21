Sadece ısı haritası değil, başka faktörler de yıldız adayı El Mala'nın aleyhineydi! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda Leroy Sané ile risk alıyor

Nagelsmann, tahmininde haklı çıkmış olsa da bu istatistiğin "çok, çok iyi" olduğunu söylerken, aynı zamanda şunu da itiraf etti: "Kulüp düzeyindeki istatistikleri yetersiz, özellikle de 2026 için." Sane'nin hanesine bir gol ve üç asist yazılmış durumda; 12 Nisan'dan bu yana gol veya asist kaydetmedi. Toplamda, İstanbul'daki ilk sezonunu 43 resmi maçta 7 gol ve 9 asistle tamamladı.

Nagelsmann, 30 yaşındaki oyuncunun Boğaz'a transferinden sonra ona net bir görev vermişti. "Daha fazla göze çarpmalı. Belli bir istatistik bekliyorum," demişti. Bu başlangıçta gerçekleşmedi; Eylül ve Ekim aylarındaki kamplarda Sane yer almadı. Ancak şimdi Nagelsmann onu Dünya Kupası kadrosuna çağırdı; yani görevi yerine getirmiş görünüyor.

Ancak Perşembe öğleni Frankfurt'ta Nagelsmann, Sane'yi seçip Said El Mala, Chris Führich ve Karim Adeyemi gibi oyuncuları kadroya almama kararını, somut rakamlardan ziyade daha yumuşak faktörlere dayandırdı. "Onun lehine olan şey: Takım içinde son derece yüksek bir itibara sahip" diyen Nagelsmann, "onunla son derece yakın bir bağı olan" bazı takım arkadaşlarının isimlerini saydı.