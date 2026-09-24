Her iki hücum oyuncusunun da 2026 ödülü için son derece güçlü adaylıkları bulunurken, oyunculardan birinin ödülü kaçırma ihtimali büyük önem kazanıyor. Ancak Dembele, PSG'nin iki yıldızından hiçbirinin yaklaşan törenden hayal kırıklığıyla ayrılmamasını sağlamak için son derece eğlenceli bir uzlaşma önerdi.

"Ballon d'Or mu? Onu ikiye böleriz," diye şaka yaptı.