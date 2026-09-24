AFP
Çeviri:
"Sadece ikiye böleriz!" - Ousmane Dembele, PSG takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın Ballon d'Or sorununa kahkaha attıran bir çözüm sundu
PSG'nin kolektif ödül yaklaşımı
PSG, 2026 Ballon d'Or töreni öncesinde son derece kolektif bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Fransa'nın başkent ekibi, bu prestijli ödül için öne çıkan iki adayı arasında seçim yapmayı reddediyor.
PSG, kulüp içinde bir rekabet yaratmak yerine Kvaratskhelia ve Dembele'yi birlikte destekliyor. Hücum ikilisi, birbirlerine karşı kampanya yürütmek yerine medya ilgisini sürekli olarak övgü dolu sözler paylaşmak için kullanarak ortak röportajlara bile katılıyor.
- Getty
Dembele'den Kvaratskhelia'ya övgü dolu sözler
Son Ballon d'Or kazananı olarak Dembele, bu prestijli ödülü kazanmak için neler gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak Fransa milli futbolcusu, kulüpteki takım arkadaşının tacının haklı varisi olduğuna inanıyor.
BBC'ye konuşan Dembele, hücumdaki takım arkadaşına güçlü bir destek vererek şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kazanacak isim o. Dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyor. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Deyim yerindeyse, izleyenlere büyüleyici anlar yaşattı. İnanılmaz bir oyuncu ve bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında da kanıtladı."
Kupa için kahkaha attıran bir çözüm
Her iki hücum oyuncusunun da 2026 ödülü için son derece güçlü adaylıkları bulunurken, oyunculardan birinin ödülü kaçırma ihtimali büyük önem kazanıyor. Ancak Dembele, PSG'nin iki yıldızından hiçbirinin yaklaşan törenden hayal kırıklığıyla ayrılmamasını sağlamak için son derece eğlenceli bir uzlaşma önerdi.
"Ballon d'Or mu? Onu ikiye böleriz," diye şaka yaptı.
- Getty Images Sport
Londra'da gözler ödülde
26 Ekim'deki Londra töreni hızla yaklaşırken, küresel futbol camiası sporun en büyük bireysel ödülünü kimin kazanacağını yakında öğrenecek. İster Dembele unvanını başarıyla korusun ister Kvaratskhelia ilk Altın Top'unu kazansın, PSG büyük bir zafer kutlamaya oldukça iyi konumlanmış görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun