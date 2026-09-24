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Yosua Arya
Çeviri:

"Sadece ikiye böleriz!" - Ousmane Dembele, PSG takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın Ballon d'Or sorununa kahkaha attıran bir çözüm sundu

O. Dembele
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
1. Lig

Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele, kulübün 2026 Ballon d'Or ikilemini çözmek için esprili bir çözüm önerdi. Son ödülün sahibi olan futbolcu, Gürcü kanat oyuncusunun bu yılın en büyük bireysel ödülünü hak ettiğini söyleyerek hücumdaki takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'ya övgüler yağdırdı.

  • PSG'nin kolektif ödül yaklaşımı

    PSG, 2026 Ballon d'Or töreni öncesinde son derece kolektif bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Fransa'nın başkent ekibi, bu prestijli ödül için öne çıkan iki adayı arasında seçim yapmayı reddediyor.

    PSG, kulüp içinde bir rekabet yaratmak yerine Kvaratskhelia ve Dembele'yi birlikte destekliyor. Hücum ikilisi, birbirlerine karşı kampanya yürütmek yerine medya ilgisini sürekli olarak övgü dolu sözler paylaşmak için kullanarak ortak röportajlara bile katılıyor.

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  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Dembele'den Kvaratskhelia'ya övgü dolu sözler

    Son Ballon d'Or kazananı olarak Dembele, bu prestijli ödülü kazanmak için neler gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak Fransa milli futbolcusu, kulüpteki takım arkadaşının tacının haklı varisi olduğuna inanıyor.

    BBC'ye konuşan Dembele, hücumdaki takım arkadaşına güçlü bir destek vererek şunları söyledi: "Ballon d'Or'u kazanacak isim o. Dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyor. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Deyim yerindeyse, izleyenlere büyüleyici anlar yaşattı. İnanılmaz bir oyuncu ve bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında da kanıtladı."

  • Kupa için kahkaha attıran bir çözüm

    Her iki hücum oyuncusunun da 2026 ödülü için son derece güçlü adaylıkları bulunurken, oyunculardan birinin ödülü kaçırma ihtimali büyük önem kazanıyor. Ancak Dembele, PSG'nin iki yıldızından hiçbirinin yaklaşan törenden hayal kırıklığıyla ayrılmamasını sağlamak için son derece eğlenceli bir uzlaşma önerdi.

    "Ballon d'Or mu? Onu ikiye böleriz," diye şaka yaptı.

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    Londra'da gözler ödülde

    26 Ekim'deki Londra töreni hızla yaklaşırken, küresel futbol camiası sporun en büyük bireysel ödülünü kimin kazanacağını yakında öğrenecek. İster Dembele unvanını başarıyla korusun ister Kvaratskhelia ilk Altın Top'unu kazansın, PSG büyük bir zafer kutlamaya oldukça iyi konumlanmış görünüyor.

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