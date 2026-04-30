Bayern Münih'in oyuncusu Harry Kane'in Bundesliga gol krallığı sıralamasında tartışmasız bir şekilde zirvede olduğunu, Alman futbolunu düzenli olarak takip edenlerin çoğu muhtemelen bilmektedir. Peki, ikinci ligde bu sıralamada kim başı çekiyor? Muhtemelen herkesin aklında bu bilgi yok.
Sadece Harry Kane daha iyi! Eski bir sağ bek, birdenbire Almanya'nın en golcü ikinci oyuncusu oldu
Üst ligden farklı olarak, bu oyuncu ligin on altıncı sırasındakitakımda forma giyiyor. Şimdiye kadar 18 maçta 17 gol attı. Yani her 93 dakikada bir gol atıyor; bu istatistik, Almanya’nın üç profesyonel liginde sadece söz konusu Kane tarafından geçiliyor (65 dakika). Kane’in “peşindeki” VfB Stuttgart’tan Deniz Undav bile bu rakama ulaşamıyor (106 dakika).
Bu oyuncunun adı Mateusz Zukowski ve 1. FC Magdeburg'da oynuyor. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün gollerinin yüzde 35'inden biraz fazlasını 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu attı, buna üç asist de ekleniyor.
Şimdi Zukowski'nin birçok forvetin zaman zaman yakaladığı gibi gerçek bir çıkış yakaladığını düşünenler şunu bilmelidir: Magdeburg onu geçen yaz aslında sağ bek olarak transfer etmişti - üstelik ayak kemiği kırığıyla birlikte.
Mateusz Zukowski ilk sekiz maçı bile kaçırdı
Zukowski bu sakatlığı, önceki kulübü Slask Wroclaw'ın formasıyla oynarken geçirmişti. Bu nedenle FCM, transferden vazgeçmek istedi. Ancak geçen yılın gol kralı Martijn Kaars (19 gol), kulüp tarihinin en yüksek transfer ücreti olan dört milyon avroya FC St. Pauli'ye transfer olunca, transfer döneminin kapanmasına bir gün kala, sakatlığına rağmen Zukowski'yi 250.000 avroya transfer ettiler ve onu "gelecek için yapılan bir yatırım" (o dönemki spor direktörü Otmar Schork).
Bu durum, sadece Zukowski'nin sezonun ilk sekiz maçını sakatlık nedeniyle kaçırması ve daha önce profesyonel ligde oynadığı 132 maçta sadece beş gol atmış olması nedeniyle olağandışı değildi. FCM, onu öncelikle bir forvet olarak görmüyordu. Zukowski, kariyerinin o zamana kadarki bölümünde ağırlıklı olarak sağ bek pozisyonunda oynamıştı; bu da 2022'de Lechia Gdansk'tan 600.000 avroya Glasgow Rangers'a transfer olmasını sağlamıştı.
Ancak Zukowski orada kendini gösteremedi. Yedi ay ve tek bir maçın ardından İskoçya'daki macerası sona erdi ve Lech Poznan'a kiralandı. Yaklaşık üç yıl önce Breslau kulübü onu kadrosuna kattı. Zukowski, memleketinde toplam 105 birinci lig maçına çıktı, ancak 52'sinde yedek kulübesinden oyuna girdi.
Mateusz Zukowski, son antrenmanda forvet pozisyonuna geçti
Geçen yıl 2. Lig'e düşen Slask'ta, ilk kez çeşitli pozisyonlarda daha sık şans buldu. Zukowski burada birçok kez sağ veya sol kanatta da görev aldı; ayrıca istatistiklerde üç kez santrfor olarak oynadığı maçlar da yer alıyor. Ancak 2024/25 sezonunda 37 resmi maçta sadece iki gol atabildi.
Magdeburg'da ayak ameliyatının ardından ilk olarak iki ay ara vermek zorunda kaldı. Bu süre zarfında kulüp sezona felaket bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Markus Fiedler istifa etti. Petrik Sander görevi devraldı ve Zukowski iyileştikten sonra hemen ona şans verdi.
Teknik direktörün dört kez U21 milli takımında forma giymiş olan bu oyuncuyu hemen forvette oynatması, özellikle belirli bir antrenman seansına bağlanabilir. "Onun nasıl bir oyuncu olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Sonra bir gün, şut çalışması yaptığımız bir antrenman vardı. Orada topları öyle bir kaleye gönderdi ki, kaleciler ne yapacaklarını bilemediler. Petrik Sander de Mateusz'un sağ bekte hiç işi olmadığını söyledi," diye açıkladı forvet arkadaşı Baris Atik, geçtiğimiz günlerde "At Broski - Die Sport-Show" programında.
Zukowski'nin zorlu gençlik yılları: "Annemize vurdu"
Sol kanat olarak şimdiden beş gol ve on bir asist kaydeden Atik ve Zukowski olmasaydı, Magdeburg çok daha büyük bir sıkıntı içinde olurdu. "Mateusz'u avucumun içi gibi tanıyorum ve nasıl çalıştığını biliyorum," dedi Atik. "Onun koşu rotalarını takip ediyorum ve o da benim paslarımı tahmin ediyor. Aramızda çok iyi bir uyum var."
Zukowski'nin güçlü yanları çok çeşitli. Havada hakimiyet kuruyor, top kontrolü de çok iyi. Fiziksel özellikleriyle birleştiğinde bu onu iyi bir duvar oyuncusu yapıyor. Hızı da dikkat çekici, genellikle dinamik oynuyor ve golcü içgüdüsünün yanı sıra büyük bir güç de sergiliyor. On birinci maçında şimdiden on gol barajını aştı - 1981'den beri tek lig olarak devam eden 2. Bundesliga'da bunu daha hızlı başaran sadece iki oyuncu var (2000'de Saarbrücken'den Sambo Choji ve 2006'da Köln'den Patrick Helmes).
Zukowski'nin yükselişi, geldiği zorlu koşullar göz önüne alındığında daha da dikkat çekicidir. 20 yaşındayken Gdańsk'ta futbol oynarken, 'Znajomi Ze Slyszenia' adlı podcast'te bazı ayrıntıları paylaştı. Zukowski'nin annesi, kocası tarafından aile içi şiddete maruz kalmıştı. "Annemizi dövüyordu, evde zor zamanlar geçirdik," dedi Zukowski.
Mateusz Zukowski bir yıl sonra yine takım değiştirecek mi?
Bu yüzden annesi dört kez ameliyat olmak zorunda kaldı, iki kardeşi de yoldan saptı. Kendisi de yıllarca bir psikoloğa göründü. "Bu konuyu düşünmekten hoşlanmıyorum. Annem sık sık düşünür ve sonra ağlamaya başlar," dedi. Zukowski, annesinin doğum tarihini dövme yaptırdı. "Kendime hep aileme yardım etmek ve futbol sayesinde tekrar ayağa kalkmak istediğimi, böylece daha iyi bir hayat sürebileceğimizi söyledim."
Finansal olarak bu hedefe çoktan ulaştı. Ancak Zukowski, devam eden formunun sayesinde daha da kazançlı gelirler elde etme şansına sahip. Geçen yıl Kaars gibi, o da sadece bir sezonun ardından FCM'den ayrılabilir. Şu anda düzenli olarak scoutlar tarafından izleniyor. Saksonya-Anhalt'taki kulüp, sözleşmesinin ne kadar süreli olduğunu açıklamadı.
"Bu işin doğası gereği, çok gol atan bir oyuncu diğer kulüplerin not defterlerine girer," dedi Schork'un halefi Peer Jaekel. "Magdeburg'da hayal ettiği ve istediği kadar mutlu olması için mücadele edeceğiz. Bu nedenle, onun gol atmaya devam etmesini ve uzun süre kalmasını umuyorum." Bu, ulaşılması zor bir hedef olabilir. Özellikle de Magdeburg küme düşerse.
Mateusz Zukowski: Profesyonel kariyerine genel bakış
Dönem Kulüp Resmi maçlar Goller Asist 2017-2022 Lechia Gdansk 50 2 1 2019-2020 Chojniczanka Chojnice (kiralık) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznan (kiralık) 3 0 0 2023-2025 Slask Wroclaw 66 3 6 2025'ten beri 1. FC Magdeburg 19 17 3