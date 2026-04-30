Sadece Harry Kane daha iyi! Eski bir sağ bek, birdenbire Almanya'nın en golcü ikinci oyuncusu oldu

Üst ligden farklı olarak, bu oyuncu ligin on altıncı sırasındaki takımda forma giyiyor. Şimdiye kadar 18 maçta 17 gol attı. Yani her 93 dakikada bir gol atıyor; bu istatistik, Almanya’nın üç profesyonel liginde sadece söz konusu Kane tarafından geçiliyor (65 dakika). Kane’in “peşindeki” VfB Stuttgart’tan Deniz Undav bile bu rakama ulaşamıyor (106 dakika).

Bu oyuncunun adı Mateusz Zukowski ve 1. FC Magdeburg'da oynuyor. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulübün gollerinin yüzde 35'inden biraz fazlasını 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu attı, buna üç asist de ekleniyor.

Şimdi Zukowski'nin birçok forvetin zaman zaman yakaladığı gibi gerçek bir çıkış yakaladığını düşünenler şunu bilmelidir: Magdeburg onu geçen yaz aslında sağ bek olarak transfer etmişti - üstelik ayak kemiği kırığıyla birlikte.