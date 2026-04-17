"Sadece gülüyorum!" - Cole Palmer, Chelsea'ye bağlılığını vurguladığı röportajda Manchester United ile ilgili söylentileri sert bir şekilde yalanladı

Liam Rosenior yönetimindeki bazı istikrarsızlıklara rağmen Palmer, kulübün uzun vadeli vizyonuna sarsılmaz bir inançla bağlı kalıyor. 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, kaptan Reece James ve kulüp yönetimi ile sık sık yaptığı görüşmelerin, takımın izlediği yöne olan güvenini pekiştirdiğini açıkladı.

Palmer, “Reece ile çok konuştuk” dedi. “İhtiyacımız olan şeyler, transfer etmemiz gereken oyuncular ve işlerin nasıl olması gerektiği hakkında. O, neler olup bittiğini bilmeden yeni bir sözleşme imzalamazdı. Reece, kulüp sahipleri ve yöneticilerle konuşmadan altı yıllık bir sözleşme imzalamaz. Bu, birlikte üzerinde çalıştığımız bir konu. Aynı fikirdeyiz. Şimdi kazanmak istiyoruz ve yaz aylarında doğru takviyeleri yaparsak, gelecek sezon önemli kupalar için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum.”