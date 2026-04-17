Çeviri:
"Sadece gülüyorum!" - Cole Palmer, Chelsea'ye bağlılığını vurguladığı röportajda Manchester United ile ilgili söylentileri sert bir şekilde yalanladı
Chelsea'nin yıldız oyuncusunun adı, 2023 yazında Stamford Bridge'e transfer olmadan önce Manchester City'de yetiştiği kuzeybatı bölgesine geri dönme ihtimaliyle sürekli anılıyor. Ancak, Manchester United ile oynanacak kritik Premier Lig maçı öncesinde konuşan Palmer, arka planda Old Trafford'un cazibesi olsa bile Blues'u terk etme niyetinde olmadığını hemen açıkladı.
Palmer, The Guardian'a verdiği röportajda Manchester United ile ilgili söylentiler sorulduğunda, "Herkes sadece konuşuyor" dedi. "Bunu gördüğümde sadece gülüyorum. Elbette Manchester benim evim. Tüm ailem orada, ama özlemiyorum. Belki üç ay falan gitmezsem özlerim. Ama eve döndüğümde, orada benim için hiçbir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Chelsea'den ayrılma planım yok. Hala oynayacağımız çok maç var.”
- AFP
Chelsea projesine bağlılık
Liam Rosenior yönetimindeki bazı istikrarsızlıklara rağmen Palmer, kulübün uzun vadeli vizyonuna sarsılmaz bir inançla bağlı kalıyor. 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, kaptan Reece James ve kulüp yönetimi ile sık sık yaptığı görüşmelerin, takımın izlediği yöne olan güvenini pekiştirdiğini açıkladı.
Palmer, “Reece ile çok konuştuk” dedi. “İhtiyacımız olan şeyler, transfer etmemiz gereken oyuncular ve işlerin nasıl olması gerektiği hakkında. O, neler olup bittiğini bilmeden yeni bir sözleşme imzalamazdı. Reece, kulüp sahipleri ve yöneticilerle konuşmadan altı yıllık bir sözleşme imzalamaz. Bu, birlikte üzerinde çalıştığımız bir konu. Aynı fikirdeyiz. Şimdi kazanmak istiyoruz ve yaz aylarında doğru takviyeleri yaparsak, gelecek sezon önemli kupalar için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum.”
Sakatlıkların getirdiği hayal kırıklıklarını aşmak
Ritmini bozan inatçı bir kasık sakatlığına rağmen Palmer, bu sezon 27 maça çıkarak 10 gol attı ve 3 asist yaptı. Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi potasından sadece dört puan geride, altıncı sırada yer alması nedeniyle onun katkıları hayati önem taşıyor. Palmer, "Bir uzmana gittim ve bana 10 ila 12 hafta süreceğini söyledi" dedi. "Daha önce hiç böyle bir sakatlık yaşamamıştım. Aralık başında Leeds deplasmanında sahalara döndüm, 30 dakika oynadım ama sprint bile yapamadım... şut bile atamadım. Ama oynamayı çok istiyordum."
Gözler Dünya Kupası'nda
Artık tam olarak forma giren Palmer, yaklaşan Dünya Kupası için Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosunda yerini garantilemek amacıyla sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye kararlı. Euro 2024 finalinde başrol oynayan forvet, kendisini PFA Yılın Genç Oyuncusu yapan “Ice Cold” formuna yeniden kavuşmak için can atıyor.
"Şu anda iyiyim," diye ısrar etti. "Sadece ritmimi bulup tekrar performansımı sergilemem gerekiyor. Çünkü buraya ilk geldiğimde iyi performans göstermiştim. Geçen sezon 20 maçta 14 Premier Lig golü attım. Ardından Kulüpler Dünya Kupası geldi. Bu yeteneklerim bir anda yok olmayacak. Tüm yeteneklerimi kaybetmedim. Sadece sakatlık geçirdim. Şimdi önemli olan son birkaç haftaya odaklanmak. Kendimi çok iyi tanıdığım o eski halime dönmek. Sıkı çalışıp umarım İngiltere kadrosuna girebilirim. Mutlu olduğumda en iyi performansımı sergiliyorum."