Getty
Çeviri:
"Sadece goller değil" - Nottingham Forest'ın Premier Lig'de kalma mücadelesine katkıda bulunan Chris Wood'un en önemli özelliği, Reds efsanesi Stan Collymore tarafından açıklanıyor
Wood, Forest'ın Premier Lig'deki tüm zamanların en golcü oyuncusudur
Wood, geçen sezon Premier Lig’de Forest’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. Nuno Espirito Santo’nun yönetimindeki Reds, 30 yıllık bir aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederken, Wood 20 gol attı ve toplamda 37 gole ulaştı.
Bu sezon açılış maçında 2 gol atarak iyi bir başlangıç yapan Wood, Ekim ayında milli takımda görev yaparken sakatlandı ve bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı.
- Getty
Dört teknik direktör ve gol sıkıntısı: Forest, 2025-26 sezonunda zor günler yaşadı
Forest, tecrübeli forvetinin yokluğunda hücumda canlılık bulmakta zorlandı – bu sezon City Ground’da Premier Lig golü kaydeden son Reds forveti hâlâ Wood – ancak birinci ligde kalma mücadelesi ve Avrupa Ligi zaferi için verdikleri savaşta sezonu muhteşem bir şekilde tamamlayabilirler.
Wood, 9 Nisan'da Porto ile oynanan Avrupa çeyrek final ilk maçında ilk 11'de yer aldı, ardından Aston Villa ile oynanan lig maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, maç kondisyonunu ve keskinliğini yeniden kazanmasıyla daha fazlasını vaat ediyor.
Forest taraftarları, 2025-26 sezonunda dördüncü teknik direktörleriyle çalışırken Wood'un geri dönmesinden anlaşılır bir şekilde çok memnunlar ve onun, ligdeki görevlerinin yanı sıra uluslararası hedefleri de olduğu için oynayacak çok şeyi olduğunu biliyorlar.
Wood'un Nottingham Forest için neden bu kadar önemli olduğu
Best Betting Bonuses işbirliğiyle GOAL’a özel bir röportaj veren Reds efsanesi Collymore, Wood’un Vitor Pereira’nın takımı için neden bu kadar önemli olduğu sorulduğunda şöyle dedi: “Bence en önemli nokta şu: Bir santrfor, özellikle de eski usul bir santrfor değerlendirilirken, sadece attığı goller değil, kanat oyuncularının ortaya girip ceza sahasına topu gönderebilmesi için onlara sağladığı odak noktasıdır.
“Forest'ta kanat oyuncusuysanız - Igor Jesus'u seviyorum, aslında neden daha fazla gol atmadığını anlamıyorum çünkü bence o sezgisel bir forvet, ama yine de onun için zor bir sezon oldu.
“Kanat oyuncuları pozisyon aldıklarında, orada golü bitirecek kimse olmadığını düşünürlerse ceza sahasına ortalar açma olasılıkları azalır. Woody ile bu sorun çözülmüş oluyor. Kanat oyuncuları, topu ceza sahasına sokarsak, o pozisyonda kendini kanıtlamış bir oyuncumuz olduğunu bilirler.
“Diğer bir sorun ise diğer oyuncuları oyuna dahil etmek, topu tutmak ve [Morgan] Gibbs-White gibi iyi hücum koşuları yapan oyunculara pas vermek. Yani kanat oyuncuları için bir bağlantı noktası, topu tutmak ve tabii ki gol atmak.”
Collymore, Wood’un yakın gelecekteki hedefleri hakkında şunları ekledi: “Yeni Zelanda nedeniyle sezon sonuna kadar iki, üç, dört gol atmak isteyecektir. Bu, Dünya Kupası öncesinde formunu yakalaması için iyi bir fırsat.
“Yani zamanlama mükemmel ve ilk kez tam bir maç oynayacak, ilk kez Burnley gibi daha önce forma giydiği kulüplerden birine karşı sahaya çıkacak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Ama evet, sezonun bu aşamasında kesinlikle çok önemli. Ve ek bir avantaj da sezonun sonunda Dünya Kupası'nın olması. Yani Dünya Kupası öncesinde becerilerini geliştirmek istiyor.”
- Getty
Nottingham Forest'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Önemli Avrupa ve Premier Lig maçları
Forest, Perşembe günü Porto ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçına çıkacak – iki takım arasındaki seri 1-1'lik eşitlikle Trent Nehri kıyılarına taşınıyor – ardından Pazar günü ligin alt sıralarında yer alan Burnley'i ağırlayacak.
Şu anda küme düşme hattının sadece iki sıra ve üç puan üzerinde yer alan takımın umudu, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Wood'un, hem iç sahada hem de deplasmanda takımı tam anlamıyla finiş çizgisine taşıyacak isim olması.