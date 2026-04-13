"Sadece goller değil" - Nottingham Forest'ın Premier Lig'de kalma mücadelesine katkıda bulunan Chris Wood'un en önemli özelliği, Reds efsanesi Stan Collymore tarafından açıklanıyor

Best Betting Bonuses işbirliğiyle GOAL’a özel bir röportaj veren Reds efsanesi Collymore, Wood’un Vitor Pereira’nın takımı için neden bu kadar önemli olduğu sorulduğunda şöyle dedi: “Bence en önemli nokta şu: Bir santrfor, özellikle de eski usul bir santrfor değerlendirilirken, sadece attığı goller değil, kanat oyuncularının ortaya girip ceza sahasına topu gönderebilmesi için onlara sağladığı odak noktasıdır.

“Forest'ta kanat oyuncusuysanız - Igor Jesus'u seviyorum, aslında neden daha fazla gol atmadığını anlamıyorum çünkü bence o sezgisel bir forvet, ama yine de onun için zor bir sezon oldu.

“Kanat oyuncuları pozisyon aldıklarında, orada golü bitirecek kimse olmadığını düşünürlerse ceza sahasına ortalar açma olasılıkları azalır. Woody ile bu sorun çözülmüş oluyor. Kanat oyuncuları, topu ceza sahasına sokarsak, o pozisyonda kendini kanıtlamış bir oyuncumuz olduğunu bilirler.

“Diğer bir sorun ise diğer oyuncuları oyuna dahil etmek, topu tutmak ve [Morgan] Gibbs-White gibi iyi hücum koşuları yapan oyunculara pas vermek. Yani kanat oyuncuları için bir bağlantı noktası, topu tutmak ve tabii ki gol atmak.”

Collymore, Wood’un yakın gelecekteki hedefleri hakkında şunları ekledi: “Yeni Zelanda nedeniyle sezon sonuna kadar iki, üç, dört gol atmak isteyecektir. Bu, Dünya Kupası öncesinde formunu yakalaması için iyi bir fırsat.

“Yani zamanlama mükemmel ve ilk kez tam bir maç oynayacak, ilk kez Burnley gibi daha önce forma giydiği kulüplerden birine karşı sahaya çıkacak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Ama evet, sezonun bu aşamasında kesinlikle çok önemli. Ve ek bir avantaj da sezonun sonunda Dünya Kupası'nın olması. Yani Dünya Kupası öncesinde becerilerini geliştirmek istiyor.”