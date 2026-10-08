24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Sadece figüran muamelesi gördüler' - Benin'in, Arjantin maçının ardından formalar, fotoğraflar ve gelir payından mahrum bırakıldığı iddia edildi

Benin
L. Messi
Arjantin - Benin
Arjantin
Hazırlık Maçları
Inter Miami CF
ABD 1

Benin Futbol Federasyonu'nun, Lionel Messi'nin Buenos Aires'teki milli veda maçının ardından gördüğü muamele nedeniyle öfkeden deliye döndüğü bildirildi. Gündeme gelen iddialara göre, yüksek profilli gösteri maçında yer almalarına rağmen konuk Afrikalı heyetin forma değiş tokuşu yapması, fotoğraf çektirmesi ve maddi teşvik alması engellendi.


  • Deplasman taraftarları maç sonrası soğuk bir karşılama ile karşılaştı

    Benin Milli Takımı kampının, Estadio Monumental'de Arjantin'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından gördüğü muamele karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. Buenos Aires'teki duygusal atmosferi yüksek karşılaşma, ev sahibi ekibin Messi'nin başarılarla dolu milli takım kariyerini kutlaması için görkemli bir sahne oldu. Ancak son düdüğün çalmasının ardından Gernot Rohr'un ekibi tamamen dışarıda bırakıldı ve ünlü rakipleriyle bir araya gelme fırsatı verilmedi.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Gazeteci, yaygın lojistik kısıtlamaları ortaya çıkardı

    Sahne arkasındaki gerilimler, araştırmacı gazeteci Romain Molina'nın resmî X hesabında gün yüzüne çıkarıldı.

    Ev sahibi federasyon ve etkinlik organizatörlerinin deplasman ekibine uyguladığı bir dizi ağır kısıtlamayı sıralayan Molina şunları yazdı: "Arjantin Federasyonu'nun (ve oyuncuların) Benin'e yönelik 'saygısı': bonus yok, elde edilen gelirden geri verilen tek bir santim bile yok, forma değişimi yok, tek bir fotoğraf yok ve Arjantin koridoruna girmek yasak!

    "Her şey, sadece dekor gibi muamele görenlerin sırtından iş yapmak için yapılıyor."

  • Tartışma, daha önceki seyahat memnuniyetsizliğini daha da artırdı

    Maç sonrasındaki görmezden gelinme, deplasman ekibindeki giderek büyüyen öfkeye yalnızca yenisini ekledi; bu öfke daha önce Buenos Aires'teki kötü ulaşım ve otel düzenlemelerine ilişkin şikâyetlerin ardından yükselmişti. Haberlere göre Afrika temsilcisine, kapalı gişe oynanan bu gösteri maçından herhangi bir maddi tazminat da verilmedi ve bu durum oyuncularla teknik ekibin tüm organizasyona dair derin bir kırgınlık duymasına yol açtı. Bu da, futbolun kutlaması olarak lanse edilen bir gösteri için acı bir sona neden oldu; ev sahibi ekip sahada üstünlüğü kurarak rutin bir 3-0'lık galibiyet aldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Afrika temsilcisi rekabetçi hedeflerine yeniden odaklandı

    Atlantik'i aşan moral bozucu bir yolculuğun ardından Rohr, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesinde takımını hızla ayağa kaldırmak zorunda. Benin'in teknik ekibinin, Albiceleste karşısında ikinci yarıda üst üste üç gol yemesinin ardından savunmadaki büyük aksaklıkları gidermesi gerekecek. Kıtadaki rekabetçi maçlara dönüşlerinde olumlu sonuçlar almak, Cheetahs'a morallerini yeniden toparlama ve saha dışındaki çalkantıyı geride bırakma konusunda anında bir fırsat sunuyor.