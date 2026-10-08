Sahne arkasındaki gerilimler, araştırmacı gazeteci Romain Molina'nın resmî X hesabında gün yüzüne çıkarıldı.

Ev sahibi federasyon ve etkinlik organizatörlerinin deplasman ekibine uyguladığı bir dizi ağır kısıtlamayı sıralayan Molina şunları yazdı: "Arjantin Federasyonu'nun (ve oyuncuların) Benin'e yönelik 'saygısı': bonus yok, elde edilen gelirden geri verilen tek bir santim bile yok, forma değişimi yok, tek bir fotoğraf yok ve Arjantin koridoruna girmek yasak!

"Her şey, sadece dekor gibi muamele görenlerin sırtından iş yapmak için yapılıyor."