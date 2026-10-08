AFP
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'Sadece figüran muamelesi gördüler' - Benin'in, Arjantin maçının ardından formalar, fotoğraflar ve gelir payından mahrum bırakıldığı iddia edildi
Deplasman taraftarları maç sonrası soğuk bir karşılama ile karşılaştı
Benin Milli Takımı kampının, Estadio Monumental'de Arjantin'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından gördüğü muamele karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. Buenos Aires'teki duygusal atmosferi yüksek karşılaşma, ev sahibi ekibin Messi'nin başarılarla dolu milli takım kariyerini kutlaması için görkemli bir sahne oldu. Ancak son düdüğün çalmasının ardından Gernot Rohr'un ekibi tamamen dışarıda bırakıldı ve ünlü rakipleriyle bir araya gelme fırsatı verilmedi.
- AFP
Gazeteci, yaygın lojistik kısıtlamaları ortaya çıkardı
Sahne arkasındaki gerilimler, araştırmacı gazeteci Romain Molina'nın resmî X hesabında gün yüzüne çıkarıldı.
Ev sahibi federasyon ve etkinlik organizatörlerinin deplasman ekibine uyguladığı bir dizi ağır kısıtlamayı sıralayan Molina şunları yazdı: "Arjantin Federasyonu'nun (ve oyuncuların) Benin'e yönelik 'saygısı': bonus yok, elde edilen gelirden geri verilen tek bir santim bile yok, forma değişimi yok, tek bir fotoğraf yok ve Arjantin koridoruna girmek yasak!
"Her şey, sadece dekor gibi muamele görenlerin sırtından iş yapmak için yapılıyor."
Tartışma, daha önceki seyahat memnuniyetsizliğini daha da artırdı
Maç sonrasındaki görmezden gelinme, deplasman ekibindeki giderek büyüyen öfkeye yalnızca yenisini ekledi; bu öfke daha önce Buenos Aires'teki kötü ulaşım ve otel düzenlemelerine ilişkin şikâyetlerin ardından yükselmişti. Haberlere göre Afrika temsilcisine, kapalı gişe oynanan bu gösteri maçından herhangi bir maddi tazminat da verilmedi ve bu durum oyuncularla teknik ekibin tüm organizasyona dair derin bir kırgınlık duymasına yol açtı. Bu da, futbolun kutlaması olarak lanse edilen bir gösteri için acı bir sona neden oldu; ev sahibi ekip sahada üstünlüğü kurarak rutin bir 3-0'lık galibiyet aldı.
- AFP
Afrika temsilcisi rekabetçi hedeflerine yeniden odaklandı
Atlantik'i aşan moral bozucu bir yolculuğun ardından Rohr, yaklaşan Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesinde takımını hızla ayağa kaldırmak zorunda. Benin'in teknik ekibinin, Albiceleste karşısında ikinci yarıda üst üste üç gol yemesinin ardından savunmadaki büyük aksaklıkları gidermesi gerekecek. Kıtadaki rekabetçi maçlara dönüşlerinde olumlu sonuçlar almak, Cheetahs'a morallerini yeniden toparlama ve saha dışındaki çalkantıyı geride bırakma konusunda anında bir fırsat sunuyor.
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