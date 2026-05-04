Sadece FC Bayern'den Harry Kane ondan daha iyi! Vinicius Junior, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasının en büyük kazananı oldu

Rakamlarla: Arbeloa'nın göreve gelmesinden bu yana Vinicius 23 maçta 15 gol attı; Kane ise aynı dönemde Alman şampiyonunda 24 kez fileleri havalandırdı. Alonso yönetiminde forvet, kale önünde çok daha etkisiz kalmıştı; 33 maçta sadece yedi gol atabilmişti.

Söylentilere göre, Madrid ekibinde Alonso'nun çalışma tarzından ve tavırlarından memnun olmayanların başında Vinicius geliyordu. Ekim ayında Clasico'da Alonso'nun oyundan alınmasından önce de aralarında sürekli anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu gerginlikler, Alonso'nun Ocak ayında yine Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Süper Kupa finalindeki yenilginin ardından görevinden erken ayrılmasına neden oldu. Vinicius, aylar sonra ikili arasındaki ilişkinin sorunsuz olmadığını kendisi de doğruladı.

İspanyol radyo istasyonu COPE'nin bir haberine göre, anlaşmazlıkların kökeni daha da eskiye dayanıyor. Buna göre, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında, Alonso'nun Carlo Ancelotti'den teknik direktörlük görevini devralmasının hemen ardından gerginlikler yaşanmış.

Vinicius, Kylian Mbappe ve Gonzalo Garcia ile oluşturulacak hücum kombinasyonu nedeniyle ilk başta yedek kulübesinde oturacağını öğrendiğinde öfkelenmiş. Alonso ise buna tepki olarak ilk planını değiştirmiş ve süperstarı yine de ilk 11'de sahaya sürmüş.