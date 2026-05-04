Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesinden bu yana, Brezilyalı oyuncu FC Bayern Münih'ten Harry Kane'in ardından Avrupa'nın en üst düzey liglerinde en fazla gol atan oyuncu oldu.
Sadece FC Bayern'den Harry Kane ondan daha iyi! Vinicius Junior, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasının en büyük kazananı oldu
Rakamlarla: Arbeloa'nın göreve gelmesinden bu yana Vinicius 23 maçta 15 gol attı; Kane ise aynı dönemde Alman şampiyonunda 24 kez fileleri havalandırdı. Alonso yönetiminde forvet, kale önünde çok daha etkisiz kalmıştı; 33 maçta sadece yedi gol atabilmişti.
Söylentilere göre, Madrid ekibinde Alonso'nun çalışma tarzından ve tavırlarından memnun olmayanların başında Vinicius geliyordu. Ekim ayında Clasico'da Alonso'nun oyundan alınmasından önce de aralarında sürekli anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu gerginlikler, Alonso'nun Ocak ayında yine Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Süper Kupa finalindeki yenilginin ardından görevinden erken ayrılmasına neden oldu. Vinicius, aylar sonra ikili arasındaki ilişkinin sorunsuz olmadığını kendisi de doğruladı.
İspanyol radyo istasyonu COPE'nin bir haberine göre, anlaşmazlıkların kökeni daha da eskiye dayanıyor. Buna göre, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında, Alonso'nun Carlo Ancelotti'den teknik direktörlük görevini devralmasının hemen ardından gerginlikler yaşanmış.
Vinicius, Kylian Mbappe ve Gonzalo Garcia ile oluşturulacak hücum kombinasyonu nedeniyle ilk başta yedek kulübesinde oturacağını öğrendiğinde öfkelenmiş. Alonso ise buna tepki olarak ilk planını değiştirmiş ve süperstarı yine de ilk 11'de sahaya sürmüş.
Real Madrid: Álvaro Arbeloa yine sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya
Ancak Arbeloa yönetiminde de Madrid'e huzur gelmedi. Tam tersine. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elendikten sonra Real, İspanya şampiyonluğunu da kaçırdı. Ezeli rakibi FC Barcelona, tam da önümüzdeki Pazar günü oynanacak El Clásico rövanş maçında şampiyonluğu garantileyebilir. Vinicius ve arkadaşları, üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamadan sezonu bitirecek gibi görünüyor.
Bu arada Arbeloa'nın birçok Real oyuncusuyla arası bozulmuş. Birçok İspanyol medyasının son zamanlarda bildirdiği gibi, soyunma odasındaki hava "patlama noktasına gelmiş". Bu nedenle de eski Madridli profesyonel teknik adam yine kovulmakla karşı karşıya. Yeni teknik direktör arayışının şimdiden tüm hızıyla sürdüğü söyleniyor; Başkan Florentino Perez'in bu pozisyon için favorisi Jose Mourinho olduğu iddia ediliyor.
Vinicius ise sözleşme uzatımı ile karşı karşıya. Mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli. Forvet, bir yıldan fazla bir süre önce, İspanyol deviyle yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için, Brezilyalı oyuncunun Madrid'den ayrılabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyordu. Ancak bu arada, her iki tarafın da işbirliğini sürdürme konusunda anlaştığı söyleniyor. Sadece bazı detayların netleştirilmesi gerekiyor.