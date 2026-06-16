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Krishan Davis

Çeviri:

Sadece Erling Haaland değil! Norveç'in yıldızlarla dolu kadrosu, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarını gerçek birer şampiyonluk adayı haline getirebilir

Analysis
Norveç
E. Haaland
Dünya Kupası
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Irak - Norveç
FEATURES

Norveç, 28 yıllık bir aradan sonra bu yaz futbolun en büyük sahnesine geri dönerken Erling Haaland, tüm ulusun umutlarını sırtlayacak; ancak golleri takımın başarısı için hayati önem taşısa da, Manchester City’nin golcüsü bu yükü tek başına taşımayacak. İskandinavlar, sadece yıldız forvetine bağlı olmayan sağlam bir takım oluşturarak Dünya Kupası'na geri döndü ve destek kadrosu da Kuzey Amerika'da neler yapabileceğini göstermeye çalışacak.

Norveç'in turnuva öncesinde kendisine yakıştırılan "sürpriz takım" etiketine layık olmaya çalışırken Haaland'ın ülkenin en önemli oyuncusu olacağı gerçeğinden kaçınılmaz. Bu hedef, takımın sözde "Ölüm Grubu"ndan çıkmasını gerektirecek. Ne de olsa o, dünyanın en iyi forvetlerinden biri.

Nedenini anlamak için eleme maçlarındaki performansına bir göz atmanız yeterli; 25 yaşındaki oyuncu sekiz maçınhepsinde gol atarak 16 gol gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Buna Moldova'ya karşı attığı beş gol ve İsrail'e karşı attığı üç gol de dahildir.

Ancak bir forvet, aldığı paslar kadar iyidir ve Haaland, Norveç kadrosunda etrafında bolca yetenekli oyuncuyla çevrili. Kuzey Amerika'da her şeyi tek başına yapmak zorunda kalmayacağı kesin.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Kanat sihirbazları

    Haaland’ı kanatlardan izlemekle görevli oyuncular açısından Norveç, kanatlarda bolca yetenek barındırıyor; ancak teknik direktör Stale Solbakken, kanatlardan hücum konusunda biraz alışılmadık bir yaklaşım benimsemiş olabilir. Bununla ilgili daha sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

    Yüksek puan alan RB Leipzig yıldızı Antonio Nusa'nın sol kanatta ilk 11'de yer alması bekleniyor. 21 yaşındaki bu yetenekli oyuncu, rakibini kolayca geçip mücadelelerden sıyrılma konusunda oldukça yetenekli. Eleme maçlarında çok etkili olan Nusa, oynadığı altı maçta altı gol katkısı sağladı. Bunların arasında İtalya'ya karşı 3-0'lık ezici galibiyette bir gol ve bir asist, rövanş maçında ise 4-1'lik etkileyici galibiyette bir gol yer alıyor.

    Andreas Schjelderup ise muhtemelen sol kanatta ikinci planda kalacak. Bir başka genç oyuncu olan 22 yaşındaki Schjelderup, Benfica'da Jose Mourinho yönetiminde geçirdiği başarılı ikinci yarı sezonun ardından Dünya Kupası'na katılıyor. Bu dönemde 14 lig maçında toplam 10 gol ve asist kaydetti. Ayrıca Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı iki gol attı. Schjelderup henüz ilk 11'de yer alacağı garanti olmasa da, bir süperstar olacağına dair geniş bir destek görüyor.

    Sağ kanatta ise, 1,95 metre boyunda olmasına rağmen genellikle kanada kaydırılan Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth, Norveç topu ele geçirdiğinde ve ceza sahasına girdiğinde Haaland'ın yanına yerleşiyor. Eleme maçlarında çok faydalı olan oyuncu, oynadığı sekiz maçta sekiz gol katkısı yaptı.

    Fulham'dan Oscar Bobb, Craven Cottage'daki kariyerine yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, o kanatta bir başka iyi seçenek. Öte yandan, eski AC Milan forveti Jens Petter Hauge, eleme maçlarında forma giymemiş olmasına rağmen, Bodo/Glimt formasıyla sergilediği etkileyici performanslar sayesinde kadroya girmeyi başardı. Bu performanslar arasında, Man City ve Inter'i yenerek elde ettikleri dikkat çekici Şampiyonlar Ligi galibiyetleri de bulunuyor.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Premier Lig'de kendini kanıtlamış orta saha

    Orta saha, Norveç'in bir diğer güçlü olduğu alan; zira Solbakken, orta sahada Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamış çok sayıda oyuncudan yararlanabiliyor

    Bunların başında elbette Arsenal kaptanı Martin Odegaard geliyor. Odegaard, Fulham'ın defansif orta saha oyuncusu Sander Berge ve daha çok 8 numara pozisyonunda oynayan bir başka Benfica yıldızı Fredrik Aursnes tarafından yetkin bir şekilde destekleniyor. Her ikisi de en üst seviyede bolca deneyime sahip, çok sağlam oyuncular.

    Aursnes ilginç bir durum. 30 yaşındaki oyuncu, aslında iki yıl önce "futbol dışında hayatımdaki diğer şeylere öncelik verebilmek için daha fazla zaman ve özgürlüğe sahip olmak" amacıyla milli takımdan emekli olmuştu, ancak bu yıl Şubat ayında kararını geri aldı ve elemelerde forma giymemesine rağmen turnuvada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Onların arkasında da, klas Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg ve İtalya'da oynayan Kristian Thorstvedt ile Morten Thorsby ikilisi gibi kaliteli oyuncular bulunuyor.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaptan Fantastik

    Ancak Odegaard'ın orta sahadaki yıldız oyuncu olduğu konusunda hiç şüphe yok. Kulüp düzeyinde biraz istikrarsız performansları ve zaman zaman maçların akışını kaçırma eğilimi nedeniyle görüşler ayrışabilir, ancak milli takım forması giydiğinde çoğu zaman beklentileri karşılıyor.

    Arsenal'in Premier League şampiyonu kaptanı için sakatlıklarla dolu bir sezon olmasına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu sekiz eleme maçından üçünü kaçırmasına rağmen, İsrail'e karşı oynanan bir maçta üçü de dahil olmak üzere yedi asist yaptı. Bu, Avrupa'daki diğer tüm oyunculardan daha fazla.

    Norveç'in baş yaratıcısı, özellikle yukarıda bahsedilen kanat oyuncularıyla bağlantı kurma ve tabii ki vizyonunu kullanarak ortadan City'nin golcüsünü bulma açısından, Haaland kadar takımın hücum oyununda hayati öneme sahip olacak. Kuzey Amerika'da onun formda olmasına ihtiyaçları olacak.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Haaland'a alternatifler

    Haaland'ın Dünya Kupası'nda her maça ilk 11'de başlayıp tüm dakikaları sahada geçireceğini bekleyebilirsiniz; ancak beklenmedik bir durum yaşanırsa ve Norveç'in bir yedeğe ihtiyacı olursa, forvet pozisyonunda aslında oldukça zengin bir kadroya sahipler.

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi, forvet hattının en önemli ismi Sorloth olacak. Milli takımda iyi bir gol rekoruna sahip olan Sorloth, Atletico Madrid'de ilk 11'de yer alması garanti olmasa da 20 gol atarak turnuvaya geliyor.

    Solbakken, geçtiğimiz günlerde FIFA'ya verdiği röportajda Sorloth hakkında şunları söyledi: "Alexander fiziksel olarak çok güçlü ve forvette farklı pozisyonlarda oynayabilen sadık bir oyuncu. Bazen Erling ile birlikte oynuyor, bazen de biraz sağda oynuyor. Gol tehdidi oluşturuyor, ama aynı zamanda asist tehdidi de oluşturuyor. Ancak en iyi yanı, takım için çok çalışması, bazen belki de tercih etmediği bir pozisyonda bile."

    Crystal Palace'tan Jorgen Strand Larsen diğer bir alternatif ve Haaland'ın durumuna bakılmaksızın bolca süre alabilir, zira Sorloth'un kanatta oynaması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2024'te Premier League'e geldiğinden beri pek çok hayran kazandı ve İsveç ile oynanan hazırlık maçında attığı iki golle turnuvaya ısındı. Ayrıca eleme maçında İtalya'ya da gol attı ve yetenekli bir yedek olabilir.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Gizli silah mı?

    Norveç'in kanatlardan hücum konusunda biraz alışılmadık bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtmiştik; bu sistemde, o kanatta oynayan uzun boylu bir forvet, takım topu ele geçirdiğinde içe doğru çekiliyor. Neden mi? Cevap, sağ bek Julian Ryerson: Kanatlardan gelen en büyük tehdit.

    Sorloth, Borussia Dortmund'lu oyuncunun ileriye çıkabilmesi için merkez forvet pozisyonuna geçiyor ve 2025-26 sezonunda Bundesliga'da kaydettiği 18 asistle kanıtlandığı gibi, ortalarda ölümcül bir oyuncu. Akıllıca olan kısım ise, ters pozisyonda oynayan Sorloth'un ona ortada hedef alabileceği başka bir büyük hedef sunması.

    Beklendiği gibi, Ryerson duran toplarda da mükemmeldir ve asistlerinin önemli bir kısmı köşe vuruşları ve serbest vuruşlardan gelmektedir. O, Kuzey Amerika'da Norveç için gizli bir silah olacaktır; rakiplerinin onu iyi araştırması gerekecektir.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    'Çalışkan ve iyi insanlar'

    Haaland’ın golleri, Dünya Kupası’nda Norveç’in başarısı için şüphesiz hayati öneme sahip olacak; ancak Solbakken, yıldız forvetlerinin ötesinde, 28 yıl aradan sonra futbolun en büyük sahnesine geri dönen ve Fransa, Senegal ve Irak ile birlikte “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan grupta mücadele edecek olan takımın, bireylerin toplamından daha fazlasını ortaya koyabileceğine inanıyor.

    Solbakken, FIFA'ya verdiği demeçte, "Bunun tüm ülke, özellikle de sıradan taraftarlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. "1998'de ben oynadığım zamandan beri, her Dünya Kupası'nda herkesin evde oturmak zorunda kalması zor bir durumdu. [Eleme kesinleştiğinde] Pazartesi günü, hava sıcaklığı eksi dört dereceyken 50 bin taraftar bizi karşılamaya geldi, bu her şeyi anlatıyor. Bu anı çok uzun zamandır beklediler ve şimdi nihayet geldi.

    "Turnuvayı sonuna kadar götürecek bir sürpriz takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bence sürpriz bir takım olduğumuzu söyleyebileceğimiz tek nokta, iyi günümüzde belki daha güçlü bir rakibi yenebilmemizdir. Ancak tüm turnuva boyunca sürpriz bir takım olduğumuzu söylemek abartılı olur. Çok zor bir gruptayız. Bence rekabet çok sıkı geçecek ve umarım turu geçmek için gerekli organizasyona ve maçları kazandıracak oyunculara sahibiz."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Norveç için bu Dünya Kupası, kendimizi ifade etme fırsatı; dünyaya, belki de daha önce oynadığımızdan farklı bir futbol oynadığımızı ve birbirimiz için çok çalışan, iyi bireylere sahip hücumcu bir takım olduğumuzu gösterme fırsatı. Hayalimdeki senaryo mu? Bundan bahsetmeyeceğim, çünkü hayallerim bana aittir. Ama umarım takımdan en iyi verimi alabiliriz ve formumuzda olduğumuzda herkesi yenebiliriz."

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