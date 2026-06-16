Sadece Erling Haaland değil! Norveç'in yıldızlarla dolu kadrosu, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarını gerçek birer şampiyonluk adayı haline getirebilir

Norveç'in turnuva öncesinde kendisine yakıştırılan "sürpriz takım" etiketine layık olmaya çalışırken Haaland'ın ülkenin en önemli oyuncusu olacağı gerçeğinden kaçınılmaz. Bu hedef, takımın sözde "Ölüm Grubu"ndan çıkmasını gerektirecek. Ne de olsa o, dünyanın en iyi forvetlerinden biri.

Nedenini anlamak için eleme maçlarındaki performansına bir göz atmanız yeterli; 25 yaşındaki oyuncu sekiz maçınhepsinde gol atarak 16 gol gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Buna Moldova'ya karşı attığı beş gol ve İsrail'e karşı attığı üç gol de dahildir.

Ancak bir forvet, aldığı paslar kadar iyidir ve Haaland, Norveç kadrosunda etrafında bolca yetenekli oyuncuyla çevrili. Kuzey Amerika'da her şeyi tek başına yapmak zorunda kalmayacağı kesin.