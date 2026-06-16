Sadece Erling Haaland değil! Norveç'in yıldızlarla dolu kadrosu, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarını gerçek birer şampiyonluk adayı haline getirebilir

Haaland’ı kanatlardan izlemekle görevli oyuncular açısından Norveç, kanatlarda bolca yetenek barındırıyor; ancak teknik direktör Stale Solbakken, kanatlardan hücum konusunda biraz alışılmadık bir yaklaşım benimsemiş olabilir. Bununla ilgili daha sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.
Yüksek puan alan RB Leipzig yıldızı Antonio Nusa'nın sol kanatta ilk 11'de yer alması bekleniyor. 21 yaşındaki bu yetenekli oyuncu, rakibini kolayca geçip mücadelelerden sıyrılma konusunda oldukça yetenekli. Eleme maçlarında çok etkili olan Nusa, oynadığı altı maçta altı gol katkısı sağladı. Bunların arasında İtalya'ya karşı 3-0'lık ezici galibiyette bir gol ve bir asist, rövanş maçında ise 4-1'lik etkileyici galibiyette bir gol yer alıyor.
Andreas Schjelderup ise muhtemelen sol kanatta ikinci planda kalacak. Bir başka genç oyuncu olan 22 yaşındaki Schjelderup, Benfica'da Jose Mourinho yönetiminde geçirdiği başarılı ikinci yarı sezonun ardından Dünya Kupası'na katılıyor. Bu dönemde 14 lig maçında toplam 10 gol ve asist kaydetti. Ayrıca Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı iki gol attı. Schjelderup henüz ilk 11'de yer alacağı garanti olmasa da, bir süperstar olacağına dair geniş bir destek görüyor.
Sağ kanatta ise, 1,95 metre boyunda olmasına rağmen genellikle kanada kaydırılan Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth, Norveç topu ele geçirdiğinde ve ceza sahasına girdiğinde Haaland'ın yanına yerleşiyor. Eleme maçlarında çok faydalı olan oyuncu, oynadığı sekiz maçta sekiz gol katkısı yaptı.
Fulham'dan Oscar Bobb, Craven Cottage'daki kariyerine yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, o kanatta bir başka iyi seçenek. Öte yandan, eski AC Milan forveti Jens Petter Hauge, eleme maçlarında forma giymemiş olmasına rağmen, Bodo/Glimt formasıyla sergilediği etkileyici performanslar sayesinde kadroya girmeyi başardı. Bu performanslar arasında, Man City ve Inter'i yenerek elde ettikleri dikkat çekici Şampiyonlar Ligi galibiyetleri de bulunuyor.