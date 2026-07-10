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Krishan Davis

Çeviri:

Sadece Erling Haaland değil! Norveç’in yıldızlarla dolu kadrosu, Dünya Kupası’nın sürpriz takımını gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirdi

Analysis
Norveç
E. Haaland
Dünya Kupası
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Irak - Norveç
FEATURES

Erling Haaland, Norveç’in 28 yıllık aradan sonra futbolun en büyük sahnesine geri dönüşünde bir ulusun umutlarını sırtında taşıdı; ancak golleri takımın başarısı için hayati önem taşısa da, Manchester City’nin golcüsü bu yükü tek başına omuzlamadı. İskandinavlar, yalnızca yıldız forvetine bağımlı olmayan sağlam bir takım bütünlüğü oluşturarak Dünya Kupası’na geri döndü ve yardımcı oyuncular da Kuzey Amerika’da neler yapabileceklerini gösteriyorlar.

Norveç’in turnuva öncesinde “karanlık at” olarak anılan imajına yakışır bir şekilde çeyrek finale yükselerek (bu, bir Dünya Kupası’ndaki en iyi performansları) Cumartesi günü İngiltere ile karşılaşacak olmaları gerçeği karşısında, Haaland’ın Norveç’in en önemli oyuncusu olduğu yadsınamaz. Ne de olsa o, dünyanın en iyi forvetlerinden biri.

Bunun nedenini anlamak için eleme maçlarındaki performansına bir göz atmak yeter: 25 yaşındaki oyuncu sekiz maçınhepsinde gol atarak, akıl almaz bir şekilde 16 gol kaydetti. Bu formunu büyük turnuvaya da taşıdı; “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan grupta Irak ve Senegal’e karşı ikişer gol attı, son 32 turunda Fildişi Sahili’ne karşı son dakikada galibiyet golünü attı ve son 16 turunda muhteşem bir ikili golle güçlü Brezilya’yı eledi.

Ancak bir forvet, aldığı paslar kadar iyidir ve Haaland, Norveç kadrosunda etrafında bolca yetenekli oyuncuyla çevrili. Kuzey Amerika’da bu başarıyı kesinlikle tek başına elde etmedi.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kanat sihirbazları

    Haaland’ı kanat bölgelerinden izlemekle görevli oyuncular açısından Norveç, kanatlarda bolca yetenek barındırıyor; her ne kadar teknik direktör Stale Solbakken, kanatlardan hücum konusunda biraz alışılmadık bir yaklaşım benimsese de. Ancak bu konuya daha sonra değineceğiz.

    Yüksek potansiyelli RB Leipzig yıldızı Antonio Nusa, sol kanatta gerçek bir tehdit oluşturuyor; 21 yaşındaki bu çelme atma ustası oyuncu, rakibini kolayca geçip mücadelelerden sıyrılma konusunda son derece yetenekli. Eleme maçlarında çok etkiliydi; oynadığı altı maçta altı gol katkısı sağladı. Dünya Kupası'ndaki istatistikleri daha mütevazı olsa da, bunlar onun gerçek performansını tam olarak yansıtmıyor. Nusa'nın en önemli anı, Fildişi Sahili'ne karşı attığı muhteşem gol oldu.

    Andreas Schjelderup ise sol kanatta yedek rolünde yer aldı. Bir başka genç oyuncu olan 22 yaşındaki Schjelderup, Benfica’da Jose Mourinho yönetiminde geçirdiği başarılı ikinci yarı sezonun ardından Dünya Kupası’na katıldı; bu dönemde 14 lig maçında toplam 10 gol ve asist kaydetti. Brezilya karşısında Haaland’a maçın son dakikalarında iki asist yapan isim, yedek kulübesinden oyuna giren Schjelderup’tu.

    Fulham'dan Oscar Bobb, sağ kanatta yedek kulübesinden gelen kullanışlı bir seçenek oldu ve turnuvada ritmini bulmakta zorlanan Alexander Sorloth'un yerini aldı; ancak Solbakken'in sisteminde bir santrfor olarak kanada kaydırılmış olması göz önüne alındığında, bu durum anlaşılabilir bir durumdur.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Premier Lig’de kendini kanıtlamış orta saha

    Orta saha, Norveç için bir başka güçlü alan; zira Solbakken, sahanın ortasında Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlamış çok sayıda oyuncudan yararlanabiliyor

    Bunların başında elbette Arsenal kaptanı Martin Odegaard geliyor. Odegaard, Fulham’ın defansif orta saha oyuncusu Sander Berge ve daha çok 8 numara pozisyonunda oynayan bir başka Benfica yıldızı Fredrik Aursnes tarafından yetkin bir şekilde destekleniyor; her ikisi de en üst seviyede bolca deneyime sahip, çok sağlam oyuncular.

    Aursnes ilginç bir durum. 30 yaşındaki oyuncu, aslında iki yıl önce “futbol dışında hayatımdaki diğer şeylere öncelik verebilmek için daha fazla zaman ve özgürlüğe sahip olmak” amacıyla milli takımdan emekli olmuştu, ancak bu yılın Şubat ayında kararından geri adım attı ve eleme maçlarında forma giymemesine rağmen turnuvada ilk 11’de yer aldı.

    Sakatlıklar nedeniyle, Bodo/Glimt’in klas kaptanı Patrick Berg orta sahada şans buldu ve bu fırsatı iyi değerlendirdi; Senegal ve özellikle de Fildişi Sahili maçlarında Haaland’a asist yaptı.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaptan Fantastik

    Ancak Odegaard’ın orta sahada sahnenin yıldızı olduğuna şüphe yok. Kulüp düzeyinde biraz tutarsız performansları ve zaman zaman maçların akışını kaçırma eğilimi nedeniyle görüşler onun hakkında bölünebilir, ancak milli takım forması giydiğinde çoğu zaman beklentileri karşılıyor.

    Arsenal'in Premier Lig şampiyonu kaptanı için sakatlıklarla dolu bir sezon olmasına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu sekiz eleme maçından üçünü kaçırmasına rağmen yedi asist yaptı - bunlardan üçü İsrail'e karşı oynanan tek bir maçta gerçekleşti. Bu, Avrupa'daki diğer tüm oyunculardan daha fazla.

    Norveç’in baş oyun kurucusu, özellikle yukarıda bahsedilen kanat oyuncularıyla bağlantı kurma ve elbette orta sahadan City’nin golcüsünü bulmak için sahip olduğu oyun görüşünü kullanma açısından, takımın hücum oyununda Haaland kadar önemli bir rol oynadı. Dünya Kupası’ndaki ilk üç maçında üç gol pası verdi; bunlardan biri Senegal karşısında Haaland’a attığı asistti.

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    Haaland’a alternatifler

    Haaland, Dünya Kupası’nda bir maç hariç tüm maçlarda ilk 11’de yer aldı; İskandinavlar’ın gruptan çıkışı kesinleştiği için Fransa’ya karşı oynanan son grup maçında dinlendirildi. Ancak, beklenmedik bir durum yaşanırsa ve Norveç’in bir yedeğe ihtiyacı olursa, forvet pozisyonunda aslında oldukça zengin bir kadroya sahipler.

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi, forvet hattının en önemli ismi Sorloth olacaktır. Milli takımda iyi bir gol rekoruna sahip olan Sorloth, turnuvaya, ilk 11'de yer alması garanti olmayan bir durumda olmasına rağmen Atlético Madrid formasıyla 20 gol attığı bir sezonun ardından katıldı.

    Solbakken, geçtiğimiz günlerde FIFA’ya verdiği bir röportajda Sorloth hakkında şunları söyledi: “Alexander, sahaya büyük bir fiziksel güç katıyor ve forvet hattında farklı pozisyonlarda oynayabilen sadık bir oyuncu. Bazen Erling ile birlikte oynuyor, bazen de biraz sağda görev alıyor. Gol tehdidi oluşturuyor, ama aynı zamanda asist tehdidi de oluşturuyor. Ancak en iyi yanı, takım için çok sıkı çalışması; bazen belki de tercih etmediği bir pozisyonda bile."

    Crystal Palace’tan Jorgen Strand Larsen ise diğer alternatif ve Fransa maçında forma şansı buldu. 26 yaşındaki oyuncu, 2024’te Premier Lig’e geldiğinden beri pek çok hayran kazandı ve İsveç ile oynanan hazırlık maçında attığı iki golle turnuvaya ısındı. Ayrıca eleme maçlarında İtalya’ya da gol attı ve şu ana kadar tek maçında bir penaltı kaçırmış olsa da yetenekli bir yedek olabilir.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Gizli silah mı?

    Norveç’in kanatlardan hücum konusunda biraz alışılmadık bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtmiştik; bu kanatta devasa bir forvet oynuyor ve takımı topu ele geçirdiğinde içe doğru çekiliyor. Neden mi? Cevap, sağ bek Julian Ryerson’da yatıyor – kağıt üzerinde kanatlardan gelen en büyük tehditleri o.

    Sorloth, Borussia Dortmund'lu oyuncunun ileriye doğru hücum etmesine olanak sağlamak için merkez forvet pozisyonuna geçiyor ve 2025-26 sezonunda Bundesliga'da kaydettiği inanılmaz 18 asistin de kanıtladığı gibi, orta açma pozisyonlarında son derece etkili. Akıllıca olan ise, ters pozisyonda oynayan Sorloth'un, ortada hedef alabileceği bir başka büyük hedef oluşturması.

    Beklenildiği gibi, Ryerson duran toplarda da mükemmeldir; asistlerinin önemli bir kısmı köşe vuruşları ve serbest vuruşlardan gelmektedir. Ne yazık ki, grup aşamasının ikinci maçında Kuzey Amerika’da geçirdiği sakatlık nedeniyle iki maçı kaçırmış, Brezilya maçında sahalara dönmüştür. Yine de İngiltere, Cumartesi günü ona karşı dikkatli olmak zorunda kalacak.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    'Çalışkan ve iyi insanlar'

    Haaland’ın golleri, Norveç’in Dünya Kupası’ndaki mücadelesinde şüphesiz hayati öneme sahipti; ancak yıldız forvetinin ötesinde, Solbakken, 28 yıl aradan sonra futbolun en büyük sahnesine geri dönerken takımın bireylerinin toplamından daha fazlasına güvenebileceklerine her zaman emindi ve bu da doğru çıktı.

    "Turnuvayı sonuna kadar götürebilecek bir sürpriz takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bence sürpriz takım olmanın anlamı, iyi günümüzde belki daha güçlü bir rakibi yenebilmemizdir. Ancak tüm turnuva boyunca sürpriz bir takım olduğumuzu söylemek abartılı olur. Çok zor bir gruptayız. Bence rekabet çok sıkı geçecek ve umarım turu geçmek için gerekli organizasyona ve maçı kazandıracak oyunculara sahibiz."

    Şöyle devam etti: "Norveç için bu Dünya Kupası, kendimizi ifade etme fırsatı; dünyaya, belki de daha önce oynadığımızdan farklı bir futbol oynadığımızı ve birbirimiz için çok çalışan, yetenekli oyunculara sahip hücumcu bir takım olduğumuzu gösterme fırsatı. Hayalimdeki senaryo mu? Bundan bahsetmeyeceğim, çünkü hayallerim bana aittir. Ama umarım takımdan en iyi verimi alabiliriz ve formumuzda olduğumuzda, o zaman herkesi yenebiliriz."

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