Sadece Erling Haaland değil! Norveç’in yıldızlarla dolu kadrosu, Dünya Kupası’nın sürpriz takımını gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirdi

Norveç’in turnuva öncesinde “karanlık at” olarak anılan imajına yakışır bir şekilde çeyrek finale yükselerek (bu, bir Dünya Kupası’ndaki en iyi performansları) Cumartesi günü İngiltere ile karşılaşacak olmaları gerçeği karşısında, Haaland’ın Norveç’in en önemli oyuncusu olduğu yadsınamaz. Ne de olsa o, dünyanın en iyi forvetlerinden biri.

Bunun nedenini anlamak için eleme maçlarındaki performansına bir göz atmak yeter: 25 yaşındaki oyuncu sekiz maçınhepsinde gol atarak, akıl almaz bir şekilde 16 gol kaydetti. Bu formunu büyük turnuvaya da taşıdı; “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan grupta Irak ve Senegal’e karşı ikişer gol attı, son 32 turunda Fildişi Sahili’ne karşı son dakikada galibiyet golünü attı ve son 16 turunda muhteşem bir ikili golle güçlü Brezilya’yı eledi.

Ancak bir forvet, aldığı paslar kadar iyidir ve Haaland, Norveç kadrosunda etrafında bolca yetenekli oyuncuyla çevrili. Kuzey Amerika’da bu başarıyı kesinlikle tek başına elde etmedi.