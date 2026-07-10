TSV 1860 München, zorunlu küme düşüşü ve eski maç organizasyon şirketinin iflasının ardından, Bavyera Bölgesel Ligi’nin başlamasına iki haftadan az bir süre kala, takımın hangi kadroyla, hangi logoyla ve hangi forma sponsoru ile sahaya çıkacağını hâlâ tam olarak bilmiyor. Antrenman kampı son anda iptal edildi.

Yatırımcı Hasan Ismaik’in ödemelerini yerine getirmemesi nedeniyle lisansın iptal edilmesinin ardından, KGaA aleyhine iflas davası devam ediyor. Ismaik kulübe yönelik eleştirilerini sürdürürken, kulüp ise çoktan yeni bir maç işletme GmbH şirketi kurdu; bu şirket, profesyonel futbol faaliyetlerini bundan böyle Ürdünlü iş adamı olmadan yürütmeyi planlıyor. Asla gerçek anlamda bir ortaklık kurmamış olan taraflar, yakında mahkemede karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

İşte tam da bu kaosun ortasında, Löwen taraftarları şimdi son derece dikkat çekici bir sayfa yazıyor.