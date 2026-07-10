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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Çeviri:

Sadece dört günde 250.000 Euro'dan fazla bağış toplandı: TSV 1860 taraftarları forma sponsoru olmak istiyor ve Münih-Giesing'in masalını gerçeğe dönüştürmek için çabalıyor

Regionalliga
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Finance
1860 Münih

Yatırımcı Hasan Ismaik’in olmadığı bir 1860 München ihtimali, Regionalliga’ya düşen “Aslanlar”ın çevresinde yeni bir başlangıç havası yaratıyor ve birçok taraftarın cüzdanlarını açmaya hazır olmalarını sağlıyor.

TSV 1860 München, zorunlu küme düşüşü ve eski maç organizasyon şirketinin iflasının ardından, Bavyera Bölgesel Ligi’nin başlamasına iki haftadan az bir süre kala, takımın hangi kadroyla, hangi logoyla ve hangi forma sponsoru ile sahaya çıkacağını hâlâ tam olarak bilmiyor. Antrenman kampı son anda iptal edildi.

Yatırımcı Hasan Ismaik’in ödemelerini yerine getirmemesi nedeniyle lisansın iptal edilmesinin ardından, KGaA aleyhine iflas davası devam ediyor. Ismaik kulübe yönelik eleştirilerini sürdürürken, kulüp ise çoktan yeni bir maç işletme GmbH şirketi kurdu; bu şirket, profesyonel futbol faaliyetlerini bundan böyle Ürdünlü iş adamı olmadan yürütmeyi planlıyor. Asla gerçek anlamda bir ortaklık kurmamış olan taraflar, yakında mahkemede karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

İşte tam da bu kaosun ortasında, Löwen taraftarları şimdi son derece dikkat çekici bir sayfa yazıyor.

  • Sadece dört gün içinde 4.000'den fazla destekçi 280.000 Euro'dan fazla para topladı.

    Sechzig München'in Westkurve grubu tarafından başlatılan "Football for the people" girişimi, başlangıçta Gofundme kitle fonlama platformunda 250.000 avro hedef belirlemişti; ancak bu rakam şu anda önemli ölçüde aşıldı. Bunun ardındaki fikir şudur: Taraftarlar kendileri sponsor olmak ve forma arkasına isimlerini yazdırmak istiyorlar.

    Bundan sonra orada bir şirketin adı yerine “Football for the people” mesajı yer alacak. Bu, futbolun giderek artan ticarileşmesine karşı bilinçli bir duruş sergilemeyi amaçlıyor. Kampanyanın başlangıcında girişimciler, “Futbol taraftarlara ve onu sevenlere aittir, şirketlere ya da yatırımcılara değil” açıklamasında bulundular.

    Ancak bu kampanyanın gerçekten de forma üzerinde yer alıp almayacağı henüz belirsiz. Zira eski KGaA şirketinin iflasına rağmen, profesyonel futbol bölümünün pazarlama hakları – ve aynı zamanda ikonik armanın hakları da – muhtemelen (mahkeme incelemesine tabi olmak kaydıyla) hâlâ tamamen Ismaik ve ailesi tarafından kontrol edilen Merchandising-GmbH şirketinde bulunuyor. Aynı zamanda, resmi taraftar mağazasında, artık geri çekilmiş olan “Bayerische Versicherung” sponsorluğundaki formalar hâlâ satılmaya devam ediyor.

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  • 1860 Münih taraftarları kulüplerini korumak için mücadele ediyor

    Aktif taraftar kesimi, resmi ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu — bunun bir nedeni de, şu anda fiilen maç oynama hakkına sahip olmayan bir şirketi daha fazla desteklememek. Ancak taraftarlar her şeyden önce, 1860 Münih’teki “Ismaik dönemi”nin artık kesin olarak tarihe karışmasını istiyor.

    “Football for the people” kampanyasının önemi, çoktan forma sponsoru meselesinin ötesine geçti. Ismaik’in üçüncü lig lisansı için gerekli finansmanı sağlayamaması ve DFB’nin kulübün Regionalliga’ya zorunlu olarak düşmesini kesin olarak onaylamasının ardından, bu köklü kulüp bir enkazın eşiğinde gibi görünüyordu.

    Ancak şimdi, uzun yıllardır kulübe yatırım yapan ismin olmadığı bir yeni başlangıç umudu, birçok yerde yeni bir umut havası yaratıyor. Taraftarlar, yeniden yapılanma sürecine sadece eşlik etmekle kalmayıp, bu süreci aktif olarak şekillendirmek istiyorlar. Kulüp Başkanı Gernot Mang bu nedenle kampanyayı “olağanüstü” olarak nitelendirdi ve taraftarların desteğini açıkça övdü.


  • St. Pauli’deki “Kurtarıcı” tişörtleri, “Union için kan akıtmak”: Hangi kulüpler taraftarları tarafından kurtarıldı?

    Geleneksel kulüpler, kriz dönemlerinde futbol taraftarlarının sınırlarını aşarak kulüplerini kurtarabileceğini defalarca deneyimlemiştir. Kulüp ile taraftarlar arasındaki duygusal bağ, kulübün geleceğinin tehlikede olduğu anlarda neredeyse hiçbir yerde bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmaz.

    Bunun en ünlü örneği muhtemelen FC St. Pauli’dir. 2003 yılında, Regionalliga’ya düşen bu mahalle kulübü, mali çöküşün eşiğine gelmişti. Efsanevi kahverengi “Kurtarıcı” formaları, FC Bayern’in düzenlediği yardım maçı ve sayısız dayanışma kampanyası sayesinde sonunda iki milyon avrodan fazla para toplandı. 100.000’den fazla forma satıldı – bu, kulübü kapanmaktan kurtarmak için yeterliydi.

    Bir yıl sonra Union Berlin, dünya çapında manşetlere taşındı. “Union için kan ver” sloganı altında binlerce taraftar gerçekten kan bağışında bulundu ve aldıkları masraf tazminatlarını doğrudan kulübe havale etti. Lisans güvence altına alındı; bu kampanya, günümüze kadar gelmiş en sıra dışı taraftar girişimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Birkaç yıl sonra, yaklaşık 2.000 taraftar gönüllü bir kampanyayla Alte Försterei stadyumunun yenilenmesine bile yardımcı oldu ve böylece kulübe milyonlarca euro daha tasarruf ettirdi.

    1. FC Kaiserslautern de 2019’da taraftarlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir taraftar tahvili ve kitle fonlaması kampanyası aracılığıyla FCK taraftarları, üç haftadan kısa bir sürede üç milyon Euro’dan fazla para topladı ve lisans koşullarının yerine getirilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Bu arada, 2023 yılında FSV Zwickau’da da benzer bir durum yaşandı; “Futbol taraftarlara aittir” sloganı altında taraftarlar, kulübü mali açıdan istikrara kavuşturmak için yeterli miktarda para topladılar.


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  • Hayranlar gerçekten bir fark yaratabilirler ve müşteriler olmaktan çok daha fazlasıdırlar

    Bu dayanışmanın artık uzun zamandır sadece Almanya’ya özgü bir durum olmadığını Real Oviedo gösterdi. 2012 yılında bu köklü İspanyol kulübü iflasın eşiğine geldiğinde, 60’tan fazla ülkeden 20.000’den fazla kişi dünya çapında düzenlenen hisse senedi kampanyasına katıldı. Juan Mata ve Santi Cazorla gibi kulübün eski oyuncuları, uluslararası etkilerini devreye sokarak bu kurtarma operasyonunu taraftar sevgisinin küresel bir sembolü haline getirdiler.

    TSV 1860 Münih de artık tam da bu sıraya katılıyor. Kulübün geleceği hâlâ sayısız belirsizlikle dolu olsa da, yönetim kademesinde tartışmalar sürerken taraftarlar alışılmadık derecede güçlü bir mesaj veriyor. Çünkü taraftarlar gerçekten bir şeyler başarabilir ve yatırımcıların her zaman hayal edemese de, sadece birer müşteriden çok daha fazlasıdır.

    Gerçek şu ki: Geri dönüş yolu, eğer böyle bir yol varsa, “Aslanlar” için uzun ve çetin olacak. Ancak taraftarlar, 1860’ın ne satın alınabilecek ne de pazarlık edilebilecek bir şeye sahip olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladılar: En karanlık anlarında bile kulüplerinden vazgeçmeyen taraftarlar.