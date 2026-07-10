







TSV 1860 Münih, zorunlu düşüş ve mevcut futbol operasyon şirketinin iflasının ardından, Regionalliga Bayern'in başlamasına iki haftadan kısa bir süre kala hâlâ takımın hangi kadroyla, hangi logoyla ve hangi forma sponsoruyla sahaya çıkacağını tam olarak bilmiyor. Antrenman kampı kısa süre içinde iptal edildi.

Yatırımcı Hasan Ismaik tarafından yapılmayan ödemeler sonucunda lisansın geri alınmasının ardından KGaA'ya karşı iflas süreci devam ederken, Ismaik kulübe yönelik eleştirilerini sürdürdü; kulüp ise çoktan yeni bir futbol operasyonları GmbH'si kurdu ve profesyonel futbolu artık Ürdünlü olmadan yürütmeyi hedefliyor. Aslında hiçbir zaman gerçekten ortak gibi davranmayan tarafların yakında mahkemede karşı karşıya gelmesi muhtemel.

Ancak tam da bu kaosun ortasında Aslanlar'ın taraftarları şimdi fazlasıyla dikkat çekici bir sayfa yazıyor.