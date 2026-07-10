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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Çeviri:

Sadece dört gün içinde 250 bin avrodan fazla toplandı: TSV 1860 taraftarları forma sponsoru olmak istiyor ve Münih-Giesing masalını gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor

Regionalliga
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Finance
1860 Münih

Yatırımcı Hasan Ismaik’siz bir 1860 Münih ihtimali, Regionalliga’ya düşen Aslanlar’ın çevresinde yeni bir heyecan yaratırken, birçok taraftarı da kesenin ağzını açmaya hazır hale getiriyor.



TSV 1860 Münih, zorunlu düşüş ve mevcut futbol operasyon şirketinin iflasının ardından, Regionalliga Bayern'in başlamasına iki haftadan kısa bir süre kala hâlâ takımın hangi kadroyla, hangi logoyla ve hangi forma sponsoruyla sahaya çıkacağını tam olarak bilmiyor. Antrenman kampı kısa süre içinde iptal edildi.

Yatırımcı Hasan Ismaik tarafından yapılmayan ödemeler sonucunda lisansın geri alınmasının ardından KGaA'ya karşı iflas süreci devam ederken, Ismaik kulübe yönelik eleştirilerini sürdürdü; kulüp ise çoktan yeni bir futbol operasyonları GmbH'si kurdu ve profesyonel futbolu artık Ürdünlü olmadan yürütmeyi hedefliyor. Aslında hiçbir zaman gerçekten ortak gibi davranmayan tarafların yakında mahkemede karşı karşıya gelmesi muhtemel.

Ancak tam da bu kaosun ortasında Aslanlar'ın taraftarları şimdi fazlasıyla dikkat çekici bir sayfa yazıyor.

  • Sadece dört gün içinde 4.000'den fazla destekçi 280.000 euronun üzerinde para topladı.

    Westkurve Sechzig München'ün "Football for the people" girişimi, başlangıçta Gofundme kitle fonlama platformunda hedef olarak 250.000 euro belirlemişti, gelinen noktada ise bu seviye açık ara aşılmış durumda. Bunun arkasındaki fikir ise şu: Taraftarlar bizzat sponsor olmak ve formanın arkasında yer almak istiyor.

    Orada gelecekte bir şirketin yerine "Football for the people" mesajının yer alması planlanıyor. Bu da futbolun giderek artan ticarileşmesine karşı bilinçli bir duruş anlamı taşıyor. Kampanyanın başlatıcıları, "Futbol taraftarlara ve onu sevenlere aittir, şirketlere ya da yatırımcılara değil" açıklamasını yapmıştı.

    Ancak bu girişimin gerçekten formaya taşınıp taşınmayacağı henüz net değil. Zira eski KGaA'nın iflasına rağmen, profesyonel futbol şubesinin pazarlama hakları - ve ikonik arma da dahil olmak üzere - muhtemelen (mahkeme incelemesi şartıyla) hâlâ tamamen Ismaik ve ailesinin kontrolündeki Merchandising-GmbH'de bulunuyor. Aynı zamanda resmi taraftar mağazasında, bu arada geri çekilen sponsor "Bayerische Versicherung"un yer aldığı formalar da satılıyor.

  • 1860 Münih taraftarları kulüpleri için mücadele ediyor

    Aktif taraftar grubu, resmi ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu; bunun bir nedeni de şu anda fiilen oyun oynama hakkı bulunmayan bir şirketi daha fazla desteklememek. Ancak taraftarların asıl istediği, Ismaik döneminin 1860 Münih'te artık kesin olarak sona ermesi.

    "Football for the people" eyleminin anlamı da bu nedenle forma sponsorluğu meselesinin çok ötesine geçmiş durumda. Ismaik, 3. Liga lisansı için finansmanı güvence altına alamamış ve DFB de Regionalliga'ya zorunlu düşüşü kesin olarak onaylamışken, köklü kulüp adeta enkazın ortasında kalmış gibiydi.

    Ancak şimdi, uzun yıllardır kulübe yatırım yapan yatırımcı olmadan yeni bir başlangıç ihtimali, birçok yerde yeni bir umut havası yaratıyor. Taraftarlar yeniden yapılanma sürecine sadece eşlik etmek değil, ona aktif olarak yön vermek istiyor. Bu nedenle kulüp başkanı Gernot Mang, bunu "olağanüstü" bir eylem olarak nitelendirdi ve taraftarların desteğini açıkça övdü.


  • St. Pauli’de “kurtarıcı” tişörtleri, “Union için kan verin”: Hangi kulüpler daha önce taraftarları tarafından kurtarıldı?

    Futbol taraftarlarının kriz dönemlerinde kendilerini aşabildiği ve kulüplerini kurtarabildiği, köklü kulüplerde daha önce de defalarca görüldü. Kulüp ile taraftarlar arasındaki duygusal bağ, belki de hiçbir yerde, kulübün geleceği tehlikedeyken olduğu kadar net ortaya çıkmıyor.

    Muhtemelen en ünlü örnek FC St. Pauli kabul ediliyor. 2003 yılında Kiez ekibi, Regionalliga'ya düştükten sonra mali çöküşün eşiğine gelmişti. Efsanevi kahverengi "Kurtarıcı" tişörtleri, FC Bayern'in oynadığı bir yardım maçı ve çok sayıda dayanışma kampanyası sayesinde sonunda iki milyon euronun üzerinde para toplandı. 100 binden fazla tişört satıldı; bu da kulübü yok olmaktan kurtarmaya yetti.

    Bir yıl sonra Union Berlin dünya çapında manşetlere çıktı. "Union için kan ver" sloganıyla binlerce taraftar gerçekten kan bağışında bulundu ve aldıkları ödemeleri doğrudan kulübe aktardı. Lisans güvence altına alındı ve bu girişim bugün hâlâ gelmiş geçmiş en sıra dışı taraftar inisiyatiflerinden biri olarak görülüyor. Birkaç yıl sonra ise yaklaşık 2.000 taraftar, gönüllü bir çalışmayla Alte Försterei'nin yeniden düzenlenmesine bile yardım etti ve böylece kulübün milyonlarca euro daha tasarruf etmesini sağladı.

    1. FC Kaiserslautern de 2019'da taraftarlarının ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu gösterdi. FCK taraftarları, bir taraftar tahvili ve bir crowdlending kampanyası aracılığıyla üç haftadan kısa sürede üç milyon euronun üzerinde kaynak sağladı ve lisans şartlarının yerine getirilmesine belirleyici katkı sundu. Benzer bir tablo bu arada 2023'te FSV Zwickau'da da yaşandı; taraftarlar "Futbol taraftarlarındır" sloganıyla kulübü mali olarak istikrara kavuşturacak kadar para topladı.


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  • Demek ki taraftarlar gerçekten bir şeyleri değiştirebilir ve müşterilerden çok daha fazlasıdırlar.

    Bu dayanışmanın çoktan yalnızca Almanya’ya özgü bir durum olmadığını Real Oviedo gösterdi. İspanyol köklü kulübü 2012’de iflasın eşiğine geldiğinde, 60’tan fazla ülkeden 20 binden fazla insan dünya çapındaki bir hisse kampanyasına katıldı. Juan Mata ve Santi Cazorla gibi kulübün eski oyuncuları uluslararası etki alanlarını seferber etti ve kurtarma operasyonunu taraftar sevgisinin küresel bir sembolüne dönüştürdü.

    TSV 1860 Münih de şimdi tam olarak bu çizgiye katılıyor. Gerçi kulübün geleceği hâlâ çok sayıda belirsizlikle şekilleniyor. Ancak yönetim kademesinde tartışmalar sürerken, taraftarlar alışılmadık derecede güçlü bir mesaj veriyor. Çünkü taraftarlar gerçekten de bir şeyleri değiştirebilir ve yalnızca müşterilerden çok daha fazlasıdır; yatırımcılar bunu her zaman gözünde canlandıramasa da.

    Gerçek şu ki, eğer gerçekten bir geri dönüş yolu olacaksa, Aslanlar için bu yol uzun ve taşlı olacak. Ancak taraftarlar, 1860’ın satın alınamayacak ya da pazarlık konusu yapılamayacak bir şeye sahip olduğunu etkileyici biçimde kanıtladı: En karanlık anda bile kulübünü terk etmeyen taraftarlar.

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