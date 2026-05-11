"Sadece David Raya'ya faul yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye çalışıyordum!" - Wojciech Szczesny, Barcelona'daki takım arkadaşları Real Madrid ile oynanacak El Clásico maçına hazırlanırken aklının Arsenal'de olduğunu söyledi
El Clásico sırasında Szczesny'nin dikkati dağılmıştı
Barcelona, İspanya ligi şampiyonluğunu garantilemek için Real Madrid'e karşı 2-0'lık tarihi bir galibiyet elde etti, ancak tecrübeli kaleci Szczesny maç öncesi dikkatinin bölündüğünü itiraf etti. Blaugrana soyunma odasının geri kalanı ezeli rakibini yenme görevine odaklanmışken, eski Arsenal oyuncusu Londra'daki gelişmeleri yakından takip ediyordu.
Aynı saatlerde Arsenal, West Ham ile kritik bir Premier Lig maçı oynuyordu ve eski takımının taraftarı olarak bilinen Szczesny, skorları kontrol etmekten kendini alamadı. Barça'nın şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Szczesny, İspanya'nın en önemli maçı için yaptığı benzersiz hazırlık sürecini anlattı.
Raya'nın VAR tartışmasını savunmak
Szczesny'nin dikkatini çeken an, Arsenal'in şu anki birinci kalecisi David Raya'nın dahil olduğu maçın son dakikalarında yaşanan bir VAR tartışmasıydı.
West Ham, İspanyol kaleciye yapılan faulün ardından potansiyel bir beraberlik golünün iptal edildiğini görünce, Szczesny de meslektaşının hakemler tarafından korunup korunmadığını görmek için tekrarları inceleyenler arasındaydı.
Szczesny, Eleven Sports PL'ye "Maçtan önce herkes El Clasico'ya hazırlanıyordu ve ben sadece Raya'ya faul yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışıyordum" dedi.
Golün geçersiz sayılma kararının doğru olup olmadığı sorulduğunda, kaleci Arsenal'li meslektaşına destek verdi.
"Faul vardı," diye yanıtladı Szczesny. "Bunu bir kaleciye soruyorsunuz, yani... Evet, bu bir faul. Kolunu tutuyorlardı ve düzgün bir şekilde zıplayamadı."
Arsenal'in kupa yarışından dolayı stres altında
Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giydiği kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen, Szczesny, Mikel Arteta'nın takımının kupa peşinde koşmasını izlemenin duygusal bir iniş çıkışlar serisi olduğunu itiraf ediyor.
Arsenal'in hala birçok cephede mücadele etmesiyle birlikte, Polonyalı oyuncu, Premier Lig şampiyonluk yarışı ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finalinin yarattığı baskının, herhangi bir taraftar kadar kendisini de etkilediğini itiraf etti.
Gunners'ın sonuna kadar gidip Avrupa'da zafer kazanacağına inanıp inanmadığı sorulduğunda, gözle görülür bir şekilde heyecanlandı. "Bana bunu sorma!" diye yanıtladı Szczesny. "Henüz sorma. [Bunun hakkında konuşmak] zor, çünkü şu anda kendi galibiyetimin tadını çıkarmaya çalışıyorum ve diğer konu... (Arsenal için) kalan o iki kupa, beni epey strese sokuyor."
Şampiyonlar Ligi finali için planlar
Şu anki önceliği Barcelona’nın ligdeki başarısını kutlamak olsa da, Szczesny şimdiden Avrupa sezonunun sonuna odaklanmış durumda. 36 yaşındaki kalecinin, özellikle eski kulübünün kupayı kaldırma ihtimali nedeniyle, Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izlemek üzere Budapeşte’ye gitmeyi planladığı bildirildi.
Eleven Sports muhabiri Radoslaw Przybysz, sosyal medya aracılığıyla kalecinin final maçını tribünden izlemeyi planladığını doğruladı.