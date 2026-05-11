"Sadece David Raya'ya faul yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye çalışıyordum!" - Wojciech Szczesny, Barcelona'daki takım arkadaşları Real Madrid ile oynanacak El Clásico maçına hazırlanırken aklının Arsenal'de olduğunu söyledi

Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giydiği kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen, Szczesny, Mikel Arteta'nın takımının kupa peşinde koşmasını izlemenin duygusal bir iniş çıkışlar serisi olduğunu itiraf ediyor.

Arsenal'in hala birçok cephede mücadele etmesiyle birlikte, Polonyalı oyuncu, Premier Lig şampiyonluk yarışı ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finalinin yarattığı baskının, herhangi bir taraftar kadar kendisini de etkilediğini itiraf etti.

Gunners'ın sonuna kadar gidip Avrupa'da zafer kazanacağına inanıp inanmadığı sorulduğunda, gözle görülür bir şekilde heyecanlandı. "Bana bunu sorma!" diye yanıtladı Szczesny. "Henüz sorma. [Bunun hakkında konuşmak] zor, çünkü şu anda kendi galibiyetimin tadını çıkarmaya çalışıyorum ve diğer konu... (Arsenal için) kalan o iki kupa, beni epey strese sokuyor."



