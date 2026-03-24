Tüm İtalya titriyor. Bir zamanlar tüm rakiplerine korku salan eski dünya şampiyonu Gennaro Gattuso bile, Dünya Kupası elemeleri öncesinde muazzam baskıyı hissediyor. "Sadece damarlarında kan akmayan biri bunu hissetmez," diyor Squadra Azzurra'nın milli takım teknik direktörü, play-off'lara bakarak.
"Sadece damarlarında kan akmayan biri bu baskıyı hissetmez": İtalya bir sonraki felaketin eşiğinde titriyor
Çünkü: Gururlu ulusun başına yine bir futbol felaketi gelmek üzere. İtalya, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nı kaçırmıştı; şimdi efsanevi Giuseppe Meazza’nın, karşı konulmaz Paolo Rossi’nin ve yenilmez Gianluigi Buffon’un ülkesini utanç verici bir üçlü tehdit ediyor.
2006 Almanya Dünya Kupası zaferinde yıkılmaz bir orta saha oyuncusu olan Gattuso, iki olası eleme maçından ilki öncesinde, her şeyden önce beklentilerin yükünü yönetmek zorunda. Perşembe günü Kuzey İrlanda ile oynanacak maçta (20.45/DAZN), İtalya'nın "dört Dünya Kupası kazandığı" ya da "2014'ten beri Dünya Kupası'na katılmadığı" gerçeğinin hiçbir önemi yok. Sadece Kuzey İrlanda önemli. "Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" diyor Gattuso.
Stadyum seçimi, gerginliğin bir göstergesi
Kuzey İrlanda maçı için stadyum seçimi, gerginliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Gattuso’nun takımı Roma veya Milano’nun büyük stadyumlarında oynamayacak; hayır, umutlar küçük Bergamo’da canlı tutulacak. Gattuso, "50.000 ila 60.000 seyirci kapasiteli daha büyük bir stadyumda", "işler iyi gitmezse" tribünlerdeki taraftarlar arasında "bir süre sonra hoşnutsuzluk" ortaya çıkabileceğini söylüyor: "Bergamo'da, teknik direktör olarak ilk maçımda, skor 0-0 olmasına rağmen devre arasında bize alkış tuttular."
İtalya için Kuzey İrlanda karşısında 0-0'lık bir sonuç yeterli olmayacak, sadece galibiyetle 31 Mart'ta Galler-Bosna Hersek maçının galibi ile "final" oynanacak. Ve sadece bu maçın galibi yaz aylarında XXL Dünya Kupası'na gidip orada B Grubu'nda ev sahibi Kanada, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak. "Kesinlikle tekrar Dünya Kupası'na katılmalıyız," dedi eski Bayern yıldızı Luca Toni, DAZN'de. Ve tam da şimdi bazı oyuncular sakat, 2021 Avrupa Şampiyonu forvet Federico Chiesa kesinlikle forma giyemeyecek.
Ancak Gattuso, maçın başlangıcına kadar taktik ustası olarak değil, daha çok psikolog olarak görev yapacak. "Çocuklar daha rahat olmalı," diyor 48 yaşındaki teknik adam; bu baskı altında en önemli şeyin duyuları keskinleştirmek olduğunu belirtiyor: "Aklımızı başımızda tutmalı ve tehlikeyi fark etmeliyiz. Zayıflığımız, tehlikeyi çoğu zaman fark edemememiz." Ve bu yüzden tüm İtalya, Dünya Kupası için yine endişeleniyor.