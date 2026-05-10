Yıldız kaleci Ederson, sadece bir sezonun ardından Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Türk transfer uzmanı Yağız Sabuncuoğlu'na göre, bu ihtimal oldukça yüksek.
Sadece bir yıl sonra: Büyük beğeni toplayan yeni transfer, görünüşe göre Türk dev kulübünden ayrılmak istiyor
Ederson'un İstanbul kulübünden ayrılmak istediği söyleniyor. Sabuncuoğlu, Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğunu yazdı. Bunların arasında Cristiano Ronaldo'nun kulübü Al-Nassr da bulunuyor.
İddiaya göre Fenerbahçe yetkilileri bu transferi olumsuz karşılamıyor. Ederson, geçen yaz 11 milyon euroya Manchester City'den Boğaz'a transfer olmuştu. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak bu sözleşmede 25 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunduğu söyleniyor.
Ederson, Pep Guardiola yönetiminde birbiri ardına şampiyonluklar kazanıyor
Ederson, gençlik yıllarında FC Sao Paulo'dan Avrupa'ya geldi. Bu yetenekli kaleciyi keşfeden Benfica'ydı. Portekiz'de birkaç takımda forma giydikten sonra Ederson, 2017 yılında 40 milyon euroya Manchester'a transfer oldu ve Pep Guardiola'nın en çok istediği oyuncu olarak Cityzens'in en başarılı dönemine damgasını vurdu. Ederson, Man City ile altı şampiyonluk kazandı. 2023'teki üçlü zaferin ardından, dünyanın en iyi kalecisi seçildi.
Fenerbahçe ile Ederson, tüm sezon boyunca rekor şampiyon Galatasaray'ın peşinde koştu. Sonunda bu yeterli olmadı. Cumartesi gününden itibaren Gala yeniden şampiyon oldu, Fener ise ikinci sırayı garantiledi.
2025/26 Sezonu: Ederson'un Fenerbahçe'deki Performansı
Maç/Dakika
Yenilen goller
Gol yemeden bitirilen maçlar
Kartlar
36/3242
35
13
7 sarı/1 sarı-kırmızı