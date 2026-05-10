Sadece bir yıl sonra: Büyük beğeni toplayan yeni transfer, görünüşe göre Türk dev kulübünden ayrılmak istiyor

Ederson, gençlik yıllarında FC Sao Paulo'dan Avrupa'ya geldi. Bu yetenekli kaleciyi keşfeden Benfica'ydı. Portekiz'de birkaç takımda forma giydikten sonra Ederson, 2017 yılında 40 milyon euroya Manchester'a transfer oldu ve Pep Guardiola'nın en çok istediği oyuncu olarak Cityzens'in en başarılı dönemine damgasını vurdu. Ederson, Man City ile altı şampiyonluk kazandı. 2023'teki üçlü zaferin ardından, dünyanın en iyi kalecisi seçildi.

Fenerbahçe ile Ederson, tüm sezon boyunca rekor şampiyon Galatasaray'ın peşinde koştu. Sonunda bu yeterli olmadı. Cumartesi gününden itibaren Gala yeniden şampiyon oldu, Fener ise ikinci sırayı garantiledi.