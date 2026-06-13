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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Sadece bir turnuvadan daha fazlası... 2026 Dünya Kupası, Suudi milli takımının geleceğini şekillendiriyor

FEATURES
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
G. Donis
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Yunanistan

2026 Dünya Kupası'nda Yeşiller'i neler bekliyor?

Normal şartlar altında Dünya Kupası, milli takımların gücünü ölçmek ve başarılar elde etmek için bir turnuva olarak görülür; ancak Suudi milli takımı için 2026 turnuvası, dünyanın en büyük futbol sahnesine yeni bir katılımdan çok daha önemli bir anlam taşıyor.

Yeşiller, teknik ve idari birçok değişikliğin yaşandığı çalkantılı ayların ardından, gerçek bir dönüm noktasında turnuvaya giriyor. Önümüzdeki Dünya Kupası maçları, hem teknik kadro hem de spor projesinin tamamı açısından Suudi milli takımının önümüzdeki yıllardaki görünümünü belirleyebilecek kapsamlı bir sınava dönüşecek.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Dünya Kupası öncesinde cesur bir karar

    Dünya Kupası'nın başlamasına sadece iki aydan az bir süre kala, Suudi Futbol Federasyonu, son derece hassas bir dönemde Fransız teknik direktör Hervé Renard'ı görevden alıp Yunan teknik direktör Georgios Donis'i milli takımın başına getirme kararıyla herkesi şaşırttı.

    Bu karar, Mısır'a 4-0 gibi ağır bir yenilgiyle sonuçlanan ve ardından Sırbistan'a 1-2 yenildikleri felaketle sonuçlanan Mart ayı kampının ardından geldi. Bu sonuçlar, milli takımın Dünya Kupası'nda onurlu bir performans sergileyebileceği konusunda endişe yarattı.

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    Her açıdan büyük bir riskti, çünkü Donis projesini oluşturmak veya fikirlerini tam olarak uygulamak için yeterli zamana sahip değildi, aksine kendini mümkün olan en zor turnuvada anında sonuçlar elde etmek zorunda buldu.

    Buna rağmen, Yunan teknik direktör, milli takımın son hazırlık maçlarında daha iyi bir performans sergilemesinin ardından, kısa sürede Suudi taraftarların güvenini kısmen geri kazanmayı başardı.

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  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis sadece kendini savunmuyor

    Bazıları, Donis'in Dünya Kupası'na kişisel bir başarı ya da Yeşiller ile güçlü bir başlangıç arayışıyla katıldığını düşünebilir, ancak gerçek durum bundan daha karmaşık görünüyor.

    Yunan teknik direktör sadece kendi geleceğini savunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu zor dönemde kendisiyle sözleşme imzalayan Suudi Futbol Federasyonu'nun kararını da savunuyor; bu karar, duyurulduğu andan itibaren geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı.

    Milli takım iyi bir turnuva çıkarırsa veya olumlu sonuçlar elde ederse, Donis spor camiasının güvenini kazanacak ve Asya Kupası ve sonrasında projesine devam etmek için gerçek bir fırsat yakalayacak.

    Ancak sonuçlar hayal kırıklığı yaratırsa, teknik direktör bu başarısızlığın ilk kurbanı olabilir, özellikle de atanmasının temel amacı hızlı bir tepki vermek ve çok geç olmadan milli takımın imajını kurtarmak olduğu için.

  • Yönetimin geleceği söz konusu

    Mesele sadece teknik direktörle sınırlı değil; bu kararın alınmasında büyük rol oynayan Suudi Futbol Federasyonu yetkililerinin kendilerini de ilgilendiriyor.

    Mevcut yönetim, son yıllarda bazı milli takımların sonuçlarındaki gerilemenin yanı sıra, spor camiasında tartışmalara yol açan bir dizi teknik konudaki başarısızlıkları nedeniyle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

    Bu nedenle, Dünya Kupası'nda elde edilecek herhangi bir başarı, yönetim kuruluna gelecek planlarını tamamlama ve önümüzdeki dönem için milli takımı sakin bir şekilde oluşturma fırsatı verecektir.

    Ancak bunun aksine, turnuvadan olumsuz bir şekilde elenmek veya ağır sonuçlar almak, özellikle Suudi taraftarların yüksek beklentileri ve hırsları göz önüne alındığında, geniş çaplı yönetim değişikliklerinin önünü açabilir.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Her şeyi belirleyecek Dünya Kupası

    Bazıları grup aşamasının Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile oynanacak üç maçtan ibaret olduğunu düşünebilir, ancak gerçekte bu karşılaşmalarda yaşanacaklar yıllarca sürecek bir etki bırakabilir.

    Yeşiller sadece bir sonraki tura kalmak için değil, yeni bir teknik kimliği oturtmak ve son değişikliklerin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kanıtlamak için de oynuyor.

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    Ayrıca turnuva, önümüzdeki yıllarda milli takımı sürüklemesi beklenen bir nesil oyuncuyu değerlendirmek ve en üst seviyedeki baskıyla başa çıkma yeteneklerini görmek için bir fırsat sunuyor.

    Donis'in geleceği, federasyon yetkililerinin görevde kalması ve milli takımın önümüzdeki yıllardaki kimliği arasında, bu turnuva sıradan bir Dünya Kupası katılımından çok daha büyük bir öneme sahip görünüyor.

    Bu nedenle, Yeşiller'in ABD'de geçireceği her dakika, sonuçların ve rakamların ötesinde anlamlarla dolu olacak, çünkü orada olacaklar, Suudi milli takımının uzun bir süre için çizgisini belirleyebilir.

Dünya Kupası
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