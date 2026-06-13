Sadece bir turnuvadan daha fazlası... 2026 Dünya Kupası, Suudi milli takımının geleceğini şekillendiriyor

Normal şartlar altında Dünya Kupası, milli takımların gücünü ölçmek ve başarılar elde etmek için bir turnuva olarak görülür; ancak Suudi milli takımı için 2026 turnuvası, dünyanın en büyük futbol sahnesine yeni bir katılımdan çok daha önemli bir anlam taşıyor.

Yeşiller, teknik ve idari birçok değişikliğin yaşandığı çalkantılı ayların ardından, gerçek bir dönüm noktasında turnuvaya giriyor. Önümüzdeki Dünya Kupası maçları, hem teknik kadro hem de spor projesinin tamamı açısından Suudi milli takımının önümüzdeki yıllardaki görünümünü belirleyebilecek kapsamlı bir sınava dönüşecek.