"Sadece bir şehirden bahsetti" - Enzo Fernández'in menajeri, Arjantinli oyuncunun Chelsea ile "barıştığını" iddia ediyor

Pastore, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılma planları yaptığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. 107 milyon sterlinlik oyuncunun Real Madrid’e transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen Pastore, son günlerdeki manşetlerin Londra’dan ayrılma konusunda gerçek bir isteğinden ziyade bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Top Mercato'ya konuşan Pastore, tutumunda kararlıydı: "Son birkaç gün içinde bu konuyu zaten konuştuk. Bunlar, Chelsea'de sorun çıkarmak niyetiyle yaptığı yorumlar değildi. O kaptan, takımın liderlerinden biri. Bu sezon sahada en iyi yönünü gösterdi. O sadece bir şehirden [Madrid] bahsetti. Ardından kısa bir süre içinde geleceği hakkında konuştuğu birçok röportaj yapıldı. Medya birçok şeyi birbirine karıştırdı ve onun Chelsea'den ayrılacağını söylemeye başladı. Bu konuda hiçbir gerçeklik payı yok."



