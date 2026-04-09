"Sadece bir şehirden bahsetti" - Enzo Fernández'in menajeri, Arjantinli oyuncunun Chelsea ile "barıştığını" iddia ediyor
Menajer, Real Madrid ile ilgili söylentileri yalanladı
Pastore, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ayrılma planları yaptığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. 107 milyon sterlinlik oyuncunun Real Madrid’e transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara rağmen Pastore, son günlerdeki manşetlerin Londra’dan ayrılma konusunda gerçek bir isteğinden ziyade bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğunu vurguladı.
Top Mercato'ya konuşan Pastore, tutumunda kararlıydı: "Son birkaç gün içinde bu konuyu zaten konuştuk. Bunlar, Chelsea'de sorun çıkarmak niyetiyle yaptığı yorumlar değildi. O kaptan, takımın liderlerinden biri. Bu sezon sahada en iyi yönünü gösterdi. O sadece bir şehirden [Madrid] bahsetti. Ardından kısa bir süre içinde geleceği hakkında konuştuğu birçok röportaj yapıldı. Medya birçok şeyi birbirine karıştırdı ve onun Chelsea'den ayrılacağını söylemeye başladı. Bu konuda hiçbir gerçeklik payı yok."
Rosenior ile açık konuşmak
Durum, Chelsea teknik direktörü Rosenior’un Fernandez’i Port Vale ile oynanan FA Cup çeyrek finali ve ardından gelen Manchester City maçının kadrosundan çıkarmasıyla doruk noktasına ulaştı. Rosenior, Fernandez’in PSG’ye 8-2 yenildikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından gelecek sezon kulüpte olup olmayacağını bilmediğini itiraf etmesi ve daha sonra Madrid’de yaşamak istediğini söylemesi üzerine, Arjantinli oyuncuyu kamuoyu önünde “sınırı aştığı” gerekçesiyle suçlamıştı.
Ancak Pastore, ilişkinin düzeldiğini iddia ediyor. "Chelsea ile aynı frekanstayız. Dün ve önceki gün Chelsea ile oyuncu arasında barış sağladık. Aslında hiçbir zaman bir sorun olmadı. Her şeyi açıklığa kavuşturduk," diye açıkladı menajer. "O da doğal olarak kulübe, takım arkadaşlarına, menajere, sportif direktöre, herkese özür diledi. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu sadece bir yanlış anlaşılmayı giderme meselesiydi."
25 yaşında hatalardan ders çıkarmak
Pastore, oyuncunun niyetini savunmasına rağmen, eski Benfica yıldızının son dönemdeki medya görüşmelerini yönetme biçiminde taktiksel bir hata yaptığını kabul etti. 25 yaşındaki Fernandez, özellikle Blues için çalkantılı geçen bir sezonda, Premier Lig’de tanınmış bir isim olmanın getirdiği acımasız incelemeye uyum sağlamaya çalışan genç bir oyuncu olarak görülüyor.
"Olan oldu. Oyuncuya, yanlış bir şey yapmamış olsa bile, bunu söylememesi gerektiğini açıkladık. O sadece 25 yaşında. Hala genç ve öğrenmesi gereken şeyler var. Kulübe, bunu kötü niyetle söylemediğini, ancak bunu yapmasının yanlış olduğunu açıkladık," diye ekledi Pastore.
Chelsea projesine bağlı
Uzun süreli sözleşmesinin bitmesine altı yıl kalmış olsa da, Fernandez, Chelsea'nin Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer almasına rağmen kulübün uzun vadeli vizyonunun temel bir parçası olmaya devam ediyor. Kulüp hâlâ ilk dörtte yer almak için mücadele ediyor ve ufukta Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı finali bulunuyor; bu da orta saha oyuncusunun sezonun son haftalarında sahada yer almasının hayati önem taşıdığını gösteriyor.
Pastore, oyuncu ve kulüp arasındaki ortaklığın önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Chelsea, kulüp için son derece önemli olan Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyor. Enzo'nun oynaması gerekiyor çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor. Chelsea'nin ona ihtiyacı var çünkü o, takımın kilit oyuncusu. Konuştuk ve her iki taraf da her şeyi halletti. Her şey gayet net. Hiçbir çatışma yok. Enzo'nun sözleşmesinin hâlâ altı yılı var ve birlikte çalışmamız gerekiyor; biz de bunu yapıyoruz."