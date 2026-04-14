FC Bayern ve Almanya Milli Takımı için endişe verici bir an: Kaptan Giulia Gwinn, Avusturya ile oynanan ve 5-1 (1-0) galibiyetle sonuçlanan Dünya Kupası eleme maçında, sert bir faulün ardından maçın ilk yarısının bitimine yarım saat kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.
"Sadece bakmak bile acı veriyor!" FC Bayern ve DFB, şiddetli bir müdahalenin ardından Giulia Gwinn için büyük endişe duyuyor
Gwinn, bir seken topun peşinden koşarken Melanie Brunnthaler tarafından tam hızda talihsiz ama sert bir şekilde düşürüldü (28.). Çarpışma sırasında Gwinn, omzuyla sert ve kontrolsüz bir şekilde çimlere düştü ve acı içinde hemen çığlık attı. Brunnthaler, bu müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Uzun bir tedavi molasının ardından Gwinn ilk başta oyuna geri döndü, ancak birkaç dakika sonra yine de - ve milli takım teknik direktörü Christian Wück'ün kararına itiraz ederek - sahadan çıkmak zorunda kaldı. "Sadece izlemek bile acı veriyor. Giulia Gwinn yerdeyken her zaman özel bir endişe duyarız," dedi ZDF yorumcusu Claudia Neumann
26 yaşındaki oyuncu, omzunu ve kolunu görünürde büyük bir sorun veya rahatsızlık yaşamadan hareket ettirebiliyordu ve bu nedenle aslında oyuna devam etmek istedi, ancak Wück tedbirli davranmakta ısrar etti ve Carlotta Wamser'i oyuna soktu. Gwinn, omuz eklemi çıkığı veya köprücük kemiğinde yaralanma olasılığını dışlamak için hemen soyunma odasına giderek ileri tetkiklere tabi tutuldu.
"Henüz bilmiyorum, güvenlik nedeniyle onu oyundan çıkardık. Daha fazla muayene yapılacak ve umarım ciddi bir şey değildir," dedi Wück, maçın bitiminden hemen sonra ZDF'ye.
FC Bayern için bu kritik haftalar öncesinde bir mağlubiyet felaket olur
Gwinn'in uzun süreli bir ara vermesi, özellikle FC Bayern için son derece uygunsuz bir zamanda gerçekleşir. Münih ekibi hâlâ üç turnuvada da mücadele ediyor. Alman Şampiyonluğu artık ellerinden alınamazken, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde FC Barcelona'nın üstün kadrosuyla karşı karşıya gelecekler. Kupa finalinde ise Bayern kadın takımı, 14 Mayıs'ta şu anda muhtemelen en büyük ulusal rakibi olan Wolfsburg ile karşılaşacak.
Gwinn, kariyeri boyunca birçok kez, bazıları ciddi olan sakatlıklarla boğuşmuştu. İki kez çapraz bağ yırtılması yaşadı; geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk maçın ardından turnuva onun için sona erdi. Polonya ile oynanan açılış maçında yaptığı bir kurtarış sırasında dizindeki iç bağında yırtılma meydana geldi ve turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.
Kaptanları olmadan DFB takımı, inişli çıkışlı bir grup aşamasının ardından Fransa'ya karşı muhteşem bir çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale kadar yükseldi, ancak Aitana Bonmatis'in uzatmalarda İspanya'ya attığı gol, şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.
Almanya, Avusturya'ya neredeyse hiç şans tanımıyor
Gwinn'in sakatlığı yarattığı şokun dışında, Alman milli takımı başarılı bir akşam geçirdi; Wück'ün oyun sevgisi yüksek kadrosu, Nürnberg'de Avusturya ile oynanan komşuluk derbisinde nihayetinde rahat bir galibiyet elde etti.
Nicole Anyomi (17.), Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam'ın kendi kalesine attığı gol (68.) ile güçlü bir performans sergileyen Jule Brand (76.) ve oyuna sonradan giren Lea Schüller (83.) 24.237 seyirci önünde Almanya'nın gollerini attı; Chiara D'Angelo (77.) ise farkı azaltan golü kaydetti. Almanya, 2027 Brezilya Şampiyonası yolunda A4 Grubu'ndaki liderliğini pekiştirdi; Cumartesi günü (18:00) Ried'de, uzun süredir tehlikesiz kalan ÖFB kadrosuyla yeniden karşılaşacak.