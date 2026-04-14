"Sadece bakmak bile acı veriyor!" FC Bayern ve DFB, şiddetli bir müdahalenin ardından Giulia Gwinn için büyük endişe duyuyor

Gwinn, bir seken topun peşinden koşarken Melanie Brunnthaler tarafından tam hızda talihsiz ama sert bir şekilde düşürüldü (28.). Çarpışma sırasında Gwinn, omzuyla sert ve kontrolsüz bir şekilde çimlere düştü ve acı içinde hemen çığlık attı. Brunnthaler, bu müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Uzun bir tedavi molasının ardından Gwinn ilk başta oyuna geri döndü, ancak birkaç dakika sonra yine de - ve milli takım teknik direktörü Christian Wück'ün kararına itiraz ederek - sahadan çıkmak zorunda kaldı. "Sadece izlemek bile acı veriyor. Giulia Gwinn yerdeyken her zaman özel bir endişe duyarız," dedi ZDF yorumcusu Claudia Neumann

26 yaşındaki oyuncu, omzunu ve kolunu görünürde büyük bir sorun veya rahatsızlık yaşamadan hareket ettirebiliyordu ve bu nedenle aslında oyuna devam etmek istedi, ancak Wück tedbirli davranmakta ısrar etti ve Carlotta Wamser'i oyuna soktu. Gwinn, omuz eklemi çıkığı veya köprücük kemiğinde yaralanma olasılığını dışlamak için hemen soyunma odasına giderek ileri tetkiklere tabi tutuldu.

"Henüz bilmiyorum, güvenlik nedeniyle onu oyundan çıkardık. Daha fazla muayene yapılacak ve umarım ciddi bir şey değildir," dedi Wück, maçın bitiminden hemen sonra ZDF'ye.