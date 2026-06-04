Sadece altı dakika yeterli oldu! Teknik direktör, Bundesliga'nın şanssız oyuncusunun şaşırtıcı Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini açıkladı

Çek Cumhuriyeti tarihinin en yaşlı milli takım teknik direktörü olan 74 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Aday gösterilmeden önce, Mayıs ayında Bremen'e karşı 1-0 kazandığımız maçın uzatmalar dahil altı dakikasını izledim. Orada dört oyun durumu yaşadı ve hepsini mükemmel bir şekilde çözdü. Bu beni şaşırttı. Fiziksel olarak mükemmel görünüyordu. Ayrıca, bir Alman kulübü kondisyonu tam olarak yerinde olmayan bir oyuncuyu maça sokmaz."

Hlozek, geçen Pazar günü Kosova'ya karşı 2-0 kazanılan hazırlık maçında bu güveni hemen geri ödedi. Hlozek, Tomas Ladra'nın (12.) açılış golünü hazırladı ve ardından kendisi de 2-0'ı attı (32.) - böylece neredeyse bir yıl sonra oynadığı ilk milli maçında gol attı.