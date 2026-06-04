Sadece altı dakika yeterli oldu! Teknik direktör, Bundesliga'nın şanssız oyuncusunun şaşırtıcı Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini açıkladı

23 yaşındaki forvetin kadroya alınmasının bir risk olup olmadığı sorusuna, milli takım teknik direktörü Miroslav Koubek kicker dergisine şu yanıtı verdi: "Hayır, çünkü onu tanıyoruz, nasıl bir oyuncu olduğunu ve bize nasıl yardımcı olabileceğini biliyoruz."
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Çek Cumhuriyeti tarihinin en yaşlı milli takım teknik direktörü olan 74 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Aday gösterilmeden önce, Mayıs ayında Bremen'e karşı 1-0 kazandığımız maçın uzatmalar dahil altı dakikasını izledim. Orada dört oyun durumu yaşadı ve hepsini mükemmel bir şekilde çözdü. Bu beni şaşırttı. Fiziksel olarak mükemmel görünüyordu. Ayrıca, bir Alman kulübü kondisyonu tam olarak yerinde olmayan bir oyuncuyu maça sokmaz."
Hlozek, geçen Pazar günü Kosova'ya karşı 2-0 kazanılan hazırlık maçında bu güveni hemen geri ödedi. Hlozek, Tomas Ladra'nın (12.) açılış golünü hazırladı ve ardından kendisi de 2-0'ı attı (32.) - böylece neredeyse bir yıl sonra oynadığı ilk milli maçında gol attı.
Hlozek, Hoffenheim'ın rekor transferi
18 milyon avroluk transfer ücretiyle bugüne kadar Hoffenheim'ın rekor transferi olan Hlozek, son dönemde pek çok sakatlık yaşadı. Geçtiğimiz sezon sadece beş maça çıktı ve bunların hepsinde oyuna sonradan girdi. Ayrıca nisan sonunda Hoffenheim'ın ikinci takımıyla 3. Lig'de 31 dakika forma giydi.
Koubek, "İyi bir performans sergiledi, her iki golde de rol oynadı, ancak bu belirleyici değil. O tam da ihtiyacımız olan oyuncu tipi" dedi. "Takıma katkı sağlayabileceğini kanıtladı. Belki maçın tamamında değil, ama önemli bir bölümünde kesinlikle. Ondan memnunuz, bu yüzden kadroda yer alıyor."
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Hlozek, Leverkusen'den TSG'ye transfer oldu
Kraichgauer'in 2024 yılında Leverkusen'den transfer ettiği Hlozek, bugüne kadar Çek Cumhuriyeti milli takımında 42 maça çıktı. Bu maçlarda beş gol attı. TSG formasıyla ise 42 resmi maçta forma giydi, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
"Yüzde yüz forma girmesi için biraz daha zaman gerekecek. Bu Perşembe günü New Jersey'de Guatemala ile oynanacak son hazırlık maçında da süre alacak, bu da ona yardımcı olacaktır. Ayrıca Dallas'ta birkaç antrenman daha yapılacak," dedi Koubek.