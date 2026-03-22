Yükselme hedefindeki kulüp, Pazar günü mevcut spor direktörüyle 31 Mart itibarıyla "karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldıklarını" duyurdu. Kulüp açıklamasında, bu pozisyonun yeniden doldurulmasına ilişkin kararın "uygun zamanda" alınacağı, şimdilik bu görevlerin geçici olarak genel müdür Henning Bindzus ve spor direktörü Ralf Becker tarafından üstlenileceği belirtildi.
Sadece 81 gün sonra! Jörg Schmadtke ve Hannover 96 ayrıldıklarını duyurdu
2009 ile 2013 yılları arasında kulübün yakın tarihindeki en başarılı dönemi şekillendiren Schmadtke, 2025 yılının Noel arifesinde Alman profesyonel futboluna geri dönmüştü. 62 yaşındaki Schmadtke, 1 Ocak'ta Avusturya'nın RB Salzburg takımına transfer olan Marcus Mann'ın yerine geçti. Sözleşmesi aslen 28 Şubat 2029'a kadar geçerliydi.
Schmadtke'nin 96'daki ilk görev döneminde kulüp, 2010/11 Bundesliga sezonunu dördüncü sırada tamamlamış, takım ayrıca sonraki iki yıl boyunca Avrupa Ligi'nde oynamıştı. Ayrılmasının ardından Schmadtke, 1. FC Köln ve VfL Wolfsburg'da çalıştı; Hannover'daki ikinci görevinden önce Şubat 2024'e kadar FC Liverpool'da sportif direktör olarak görev yaptı.
