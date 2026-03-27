Hamburglu tenisçi, Arjantinli Francisco Cerundolo’yu (18 numara) sadece 65 dakikalık maçta 6:1, 6:2’lik skorla mağlup etti ve yarı finalde Jannik Sinner ile karşılaşacak. Zverev, dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan İtalyan rakibine karşı en son Indian Wells’teki yarı finalde 2:6, 4:6’lık skorla hiç şans bulamamıştı.
Çeviri:
Sadece 65 dakikalık bir maç! Alexander Zverev, Jannik Sinner'ın ardından hızla Miami Yarı Finali'ne yükseldi
"Kendimi çok iyi hissettim," diyen Zverev, Cerundolo'ya karşı üst üste dördüncü galibiyetini kutladı: "Bütün yıl boyunca daha agresif oynamaya çalıştığımı söylüyordum. Bugün bunun mükemmel bir şekilde işe yaradığını hissediyorum."
Bu başarıyla Tokyo Olimpiyat şampiyonu, aynı sezon içinde ilk kez hem Indian Wells hem de Miami'de yarı finale yükseldi. ABD'li Frances Tiafoe'yi (19 numara) 6-2, 6-2 yenerek galip gelen Sinner ile oynayacağı maçın "en zor sınav" olduğunu belirten Zverev, "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum, umarım böyle devam eder."
Zverev, Sinner'e karşı galibiyet umuyor
Zverev, Sinner ile "son yıllarda, hatta son aylarda da bazı çok çekişmeli maçlar" oynadıklarını söyledi: "Hepsi onun lehine sonuçlandı, bu yüzden sadece farklı bir sonuç çıkmasını umuyorum. Indian Wells'te kötü bir maç çıkardım."
Zverev, Miami'de turnuvada kalan son Alman oyuncu. Kadınlarda Eva Lys, Ella Seidel ve Tatjana Maria ile erkeklerde Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann ve Daniel Altmaier ilk turda elenmişti. Laura Siegemund ise ikinci turda turnuvadan ayrıldı.