Ronaldo, kariyerinde 1.000 gole ulaşmaya artık sadece 22 gol uzaklıkta. Forvet oyuncusu, cuma günü Al Taawoun karşısında 50. dakikada attığı belirleyici golle 2-1'lik galibiyeti getirdi ve kariyerindeki toplam gol sayısını 978'e çıkardı.

Karşılaşmada 80 dakika sahada kalan Ronaldo, 1,08 beklenen gol (xG) değeri yakaladı ve paslarının %90'ını başarıyla tamamladı. Bu kritik gol, onun Suudi Pro League döneminde Al Nassr tarihinin en golcü oyuncusu olduğunu da tescilledi; 104 gole ulaşarak Mohammad Al Sahlawi'nin 103 gollük önceki rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca tüm kulvarlarda da Al Sahlawi'nin 131 gollük sayısını yakaladı ve önünde yalnızca 259 golle kulüp rekorunun sahibi Majed Abdullah kaldı.