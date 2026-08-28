AFP
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Sadece 22 gol kaldı: Tarihi 1000 gol sınırı yaklaşırken Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı liderliğe taşıdı
Ronaldo tarihi dönüm noktasına yaklaşıyor
Ronaldo, kariyerinde 1.000 gole ulaşmaya artık sadece 22 gol uzaklıkta. Forvet oyuncusu, cuma günü Al Taawoun karşısında 50. dakikada attığı belirleyici golle 2-1'lik galibiyeti getirdi ve kariyerindeki toplam gol sayısını 978'e çıkardı.
Karşılaşmada 80 dakika sahada kalan Ronaldo, 1,08 beklenen gol (xG) değeri yakaladı ve paslarının %90'ını başarıyla tamamladı. Bu kritik gol, onun Suudi Pro League döneminde Al Nassr tarihinin en golcü oyuncusu olduğunu da tescilledi; 104 gole ulaşarak Mohammad Al Sahlawi'nin 103 gollük önceki rekorunu geride bıraktı.
Ayrıca tüm kulvarlarda da Al Sahlawi'nin 131 gollük sayısını yakaladı ve önünde yalnızca 259 golle kulüp rekorunun sahibi Majed Abdullah kaldı.
- Getty
Al Nassr dikkat çekici gol serisini sürdürüyor
Bassam Al Hurayji'nin 11. dakikadaki açılış golünün ardından Samuel Costa, ilk yarının uzatma dakikalarında (45+5) skora denge getirdi ve Ronaldo'nun ikinci yarıdaki galibiyet golünün zeminini hazırladı.
Bu sonuç, Al Nassr'ın üst üste 91 maçlık olağanüstü gol atma serisini uzattığı anlamına geliyor.
Kulüp, futbol tarihinin en uzun ikinci gol atma serisini yakaladı ve Suudi Arabistan futbolunda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Dünya rekorunu ele geçirmek için yalnızca altı maça daha ihtiyaçları var. Ronaldo ise Al Nassr formasıyla 150 maçta 155 gole katkı sağlayarak bu büyük takım çabasının merkezinde yer almaya devam ediyor.
Mükemmel başlangıç zirveyi getirdi
Al Taawoun karşısında alınan zorlu galibiyet, Al Nassr'ın artık Suudi Pro League puan tablosunun zirvesinde yer almasını sağladı. Kulüp, sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçından 12 puan topladı. Buna karşılık yenilgi, Al Taawoun'u şu ana kadar sadece iki puanla 15. sırada bıraktı.
Bu iç sahadaki üstünlük, üçüncü turda Al Ettifaq karşısında alınan dramatik 3-2'lik geri dönüş galibiyetinin ardından geldi. O maçta Ronaldo, kollarını havaya kaldırarak ve Al Nassr 2-0 gerideyken teknik direktör Ange Postecoglou'nun kendisini devre arasında oyundan almasının ardından kaptanlık pazubandını sahaya bırakarak gözle görülür bir hayal kırıklığı sergilemişti. Bu cesur taktik karar sonunda karşılığını verdi ve Sadio Mane ikinci yarıda iki gol atarak heyecan verici geri dönüşe öncülük etti. Postecoglou, kaptanının erken oyundan alınmasına verdiği ateşli tepkiyi savunurken, Ronaldo'nun "futbola tutkuyla bağlı olduğunu ve Al-Nassr'a tutkuyla bağlı olduğunu" söyledi; bunun da takımın başarıya yönelik büyük hırsıyla örtüştüğünü belirtti.
- AFP
Son dönüm noktasına yaklaşırken
İleriye bakıldığında Ronaldo, takımını zirvede tutarken kariyerindeki görkemli 1.000 gol hedefine ulaşmak için kalan 22 gollük farkı kapatmaya odaklanacak. Al Nassr'ın, 5 Eylül'de Al Ittihad'a karşı oynanacak maç da dahil olmak üzere çok önemli yaklaşan karşılaşmaları var. Takım inanılmaz hücum istikrarını ve ligdeki kusursuz gidişatını sürdürürse, küresel üst üste gol atma rekorunu yakında büyük olasılıkla kıracaktır.
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