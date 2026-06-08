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"Saçmalık!" - Thomas Tuchel, damadını İngiltere kadrosuna almadığı için Danny Dyer'ın sert eleştirilerine maruz kaldı
Dyer, 'saçma' bir ihmal yüzünden öfkeleniyor
Eski EastEnders yıldızı, Three Lions’ın son kadro seçimi hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi ve West Ham United kaptanının uçağa binen ilk isimlerden biri olması gerektiğini savundu. The Wayne Rooney Show’da konuşan Dyer, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun turnuva öncesinde milli takım kadrosunda düzenli olarak yer almasına rağmen göz ardı edilmesine inanamadığını dile getirdi.
"Bu onun için çifte darbe oldu, berbat bir hafta sonu geçirdi, korkunç bir durum," dedi Dyer. "Seçilmedi, bu arada bu bir şaka gibi. Biraz önyargılı olabilirim ama o çocuk... Uçak biletlerimizi neredeyse almıştık. O kadar emindik. Sonra [hayır diyen] bir telefon geldi. Yani çocuk için zor bir hafta sonu oldu. O çok yürekli bir adam ve o uçakta olmalıydı. Bence bu çok saçma."
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Üç Aslan'ın zorlanacağı tahmin ediliyor
Dyer, aile bağlarını savunmanın ötesine geçerek, Hammers'ın simgesi olan oyuncunun doğrudan oyun stili ve çalışma temposu olmadan Tuchel'in takımının Kuzey Amerika'da zor anlar yaşayacağını öne sürdü. İngiltere, son maçlarında pek de ikna edici bir performans sergilemedi ve aktör, Bowen'ın yokluğunun milli takımın turnuvadan erken elenmesine yol açabileceğine inanıyor.
"Jarrod olmadan, zayıf kalacaklar. Zorlanacaklar," diye uyardı Dyer. "İlk maçta Hırvatistan'ı yenebileceğimizi sanmıyorum. Oynadığımız tüm iyi takımlara, Senegal'e ve Japonya'ya yenildik. O sınava tabi tutulur tutulmaz, başarısız olduk. Yani, bilmiyorum, umarım yanılıyorumdur ve umarım bu iyi bir şeydir, ama Jarrod, [Noni] Madueke yerine o uçakta olmalı."
Küme düşme, Bowen'ın dertlerine dert ekliyor
Dünya Kupası kadrosuna alınmaması, son 14 yıldır Premier Lig'de mücadele eden West Ham'ın küme düşmesini izlemenin acısını yaşayan Bowen için felaketle sonuçlanan bir dönemi daha da ağırlaştırdı. Kişisel olarak 9 gol ve 11 asist kaydetmesine rağmen, gösterdiği çaba Hammers'ı küme düşmekten kurtarmaya yetmedi ve bu durum, forvetin İngiltere'deki geleceği açısından zor bir duruma düşmesine neden oldu.
Küme düşme, oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Premier Lig'de kalmak için Londra'dan ayrılması, Essex'te yaşayan eşi Dani Dyer ve ailesi için yıkıcı olacaktır. Liverpool veya Manchester United gibi kuzeybatıdaki dev kulüplere transfer olması durumunda ailenin dağılacağı endişesi giderek artmaktadır.
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Transfer dönüm noktası ufukta beliriyor
Bowen şu anda Londra Stadyumu’nda uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olsa da, bu yaz birkaç Premier Lig devinin West Ham’ın kararlılığını sınaması bekleniyor. Kanat oyuncusu büyük bir ikilemle karşı karşıya: Kayınpederini memnun etmek için kalıp Championship’te takımın geri dönüşüne öncülük etmek mi, yoksa Euro 2028 öncesinde milli takım hayallerini korumak için ayrılmak mı?
Dyer, Hammers kaptanının kalması için çaresizce çabalıyor, ancak ikinci lig futbolunun gerçekliği, Tuchel'in onu gelecekteki İngiltere milli takım görevleri için yeniden değerlendirmesini imkansız hale getirebilir. Şu an için Bowen, bu reddedilmenin şokunu atlatmak için ailesiyle vakit geçirirken, Three Lions kadrosunun geri kalanı ise onsuz ilk maçlarına hazırlanıyor.