"Saçmalık!" - Thomas Tuchel, damadını İngiltere kadrosuna almadığı için Danny Dyer'ın sert eleştirilerine maruz kaldı

Eski EastEnders yıldızı, Three Lions’ın son kadro seçimi hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi ve West Ham United kaptanının uçağa binen ilk isimlerden biri olması gerektiğini savundu. The Wayne Rooney Show’da konuşan Dyer, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun turnuva öncesinde milli takım kadrosunda düzenli olarak yer almasına rağmen göz ardı edilmesine inanamadığını dile getirdi.

"Bu onun için çifte darbe oldu, berbat bir hafta sonu geçirdi, korkunç bir durum," dedi Dyer. "Seçilmedi, bu arada bu bir şaka gibi. Biraz önyargılı olabilirim ama o çocuk... Uçak biletlerimizi neredeyse almıştık. O kadar emindik. Sonra [hayır diyen] bir telefon geldi. Yani çocuk için zor bir hafta sonu oldu. O çok yürekli bir adam ve o uçakta olmalıydı. Bence bu çok saçma."



