Cole, bu değerlemeye ilişkin değerlendirmesinde açık konuştu ve Portekizli hücum oyuncusu için adil bir bonservis bedelinin Chelsea'nin şu an talep ettiği rakamın yaklaşık yarısı olacağını söyledi.

Paddy Power'a konuşan Cole, şunları söyledi: "£100 milyon biraz saçma bir rakam. Suudiler muhtemelen bunu öder çünkü onlar için para sorun değil, ancak Manchester City'nin Pedro Neto için £100 milyon ödeyeceğini düşünmüyorum.

"Bence Chelsea'yi yöneten konsorsiyumun içinde çok fazla Suudi parası var, bu yüzden Chelsea'nin Suudilerin gelip kapıyı çalacağını bilerek £100 milyon için bekleyip beklemediğini kim bilebilir. Bence aklı başında bir futbol insanı Pedro Neto için £100 milyon ödemez. Ben onun değerini bunun yarısı, yaklaşık £50-60 milyon olarak görüyorum."