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Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Saçmalık!' - Joe Cole, Chelsea'nin yıldızına biçilen 100 milyon sterlinlik bonservis bedelini yerden yere vurdu

Chelsea
P. Neto
Premier Lig

Eski Chelsea kanat oyuncusu Joe Cole, kulübün Pedro Neto için biçtiği 100 milyon sterlinlik değeri “saçmalık” olarak nitelendirdi. Cole, aklı başında hiçbir futbol insanının bu miktarı ödemeyeceğini savundu, ancak Suudi Arabistan kulüplerinin bu bonservis bedelini karşılamaya yeltenebileceğini de kabul etti.

  • Cole, Neto için biçilen 100 milyon sterlinlik bonservis bedelini eleştirdi

    Cole, Chelsea'nin kanat oyuncusu Neto için biçtiği 100 milyon sterlinlik iyimser bonservis değerini sert şekilde sorguladı. Eski İngiltere milli futbolcusu, kulübün belirlediği bu bedelin Avrupa'nın önde gelen talipleri için tamamen gerçek dışı olduğuna inanıyor. Portekizli milli futbolcu transfer söylentilerinin odağında olmaya devam ediyor. Ancak Cole, Stamford Bridge yönetiminin istediği bonservis bedelini oyuncunun gerçek piyasa değerinin çok üzerine koyduğunda ısrar ediyor.

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    'Hiçbir aklı başında insan 100 milyon sterlin ödemez'

    Cole, bu değerlemeye ilişkin değerlendirmesinde açık konuştu ve Portekizli hücum oyuncusu için adil bir bonservis bedelinin Chelsea'nin şu an talep ettiği rakamın yaklaşık yarısı olacağını söyledi.

    Paddy Power'a konuşan Cole, şunları söyledi: "£100 milyon biraz saçma bir rakam. Suudiler muhtemelen bunu öder çünkü onlar için para sorun değil, ancak Manchester City'nin Pedro Neto için £100 milyon ödeyeceğini düşünmüyorum.

    "Bence Chelsea'yi yöneten konsorsiyumun içinde çok fazla Suudi parası var, bu yüzden Chelsea'nin Suudilerin gelip kapıyı çalacağını bilerek £100 milyon için bekleyip beklemediğini kim bilebilir. Bence aklı başında bir futbol insanı Pedro Neto için £100 milyon ödemez. Ben onun değerini bunun yarısı, yaklaşık £50-60 milyon olarak görüyorum."

  • Taktiksel çok yönlülük

    Değerleme konusundaki sert eleştirilerine rağmen Cole, Neto'nun teknik yeteneğine ve sahadaki çalışma ahlakına büyük hayranlık duymayı sürdürüyor. Portekizli yıldızın taktiksel esnekliğinin her kadro için önemli bir artı olduğunu vurguladı.

    "Onu oyuncu olarak gerçekten beğeniyorum. İyi bir mücadeleci ve gerçek bir savaşçı gibi görünüyor" diyen Cole, şöyle devam etti: "Solda da sağda da oynayabilir, gerekirse kanat beki olarak bile görev yapabilir. Pek çok özelliği var, artık Premier League'de de tecrübeli bir oyuncu."

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    Stamford Bridge'de bir sezon daha mı?

    Premier League sezonu yarın akşam başlarken, Chelsea artık 100 milyon £ ödemeye hazır bir alıcı beklemeyi sürdürüp sürdürmeyeceğine ya da Neto'yu A takım planlarına entegre etmeye odaklanıp odaklanmayacağına karar vermek zorunda.

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