Owen, İngiltere’nin Atlanta’daki performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulunurken, Tuchel’in taktiksel kararlarını ele alırken sözünü sakınmadı. Anthony Gordon’un İngiltere’ye erken bir üstünlük sağlamasına rağmen, takım aşırı derecede defansif bir yapıya çekildi; Owen, bu hamlenin teknik heyetin yaptığı temel bir değerlendirme hatası olduğunu düşünüyor.

BBC Sport’un öne çıkardığı yorumlarda, eski Liverpool ve Real Madrid forveti şöyle dedi: “Geri çekilip, 11 adamı kendi ceza sahasına sıkıştırıp, topu olabildiğince sert bir şekilde uzaklaştırmaya çalışmak, kafayla uzaklaştırmak ya da ne yaparsanız yapın, hatta yüzünüze top yemeniz bile, insanlar bunu cesurca buluyor. Öyle değil. Tam tersi. Tam tersi. Futbol, burnuna top alıp kanamanın ardından herkesin ‘Evet, bu harika, bakın ne kadar cesuruz’ demesi değildir. Bu saçmalık. Mahallemi temsil eden bir takım bile bunu yapabilir."