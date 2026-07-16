Getty Images Sport
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"Saçmalık!" - İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Michael Owen, Arjantin maçında Thomas Tuchel'in "bar takımı" yaklaşımını sert bir dille eleştirdi
Owen, Tuchel’in “otobüsü park etme” taktiğini sert bir şekilde eleştirdi
Owen, İngiltere’nin Atlanta’daki performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulunurken, Tuchel’in taktiksel kararlarını ele alırken sözünü sakınmadı. Anthony Gordon’un İngiltere’ye erken bir üstünlük sağlamasına rağmen, takım aşırı derecede defansif bir yapıya çekildi; Owen, bu hamlenin teknik heyetin yaptığı temel bir değerlendirme hatası olduğunu düşünüyor.
BBC Sport’un öne çıkardığı yorumlarda, eski Liverpool ve Real Madrid forveti şöyle dedi: “Geri çekilip, 11 adamı kendi ceza sahasına sıkıştırıp, topu olabildiğince sert bir şekilde uzaklaştırmaya çalışmak, kafayla uzaklaştırmak ya da ne yaparsanız yapın, hatta yüzünüze top yemeniz bile, insanlar bunu cesurca buluyor. Öyle değil. Tam tersi. Tam tersi. Futbol, burnuna top alıp kanamanın ardından herkesin ‘Evet, bu harika, bakın ne kadar cesuruz’ demesi değildir. Bu saçmalık. Mahallemi temsil eden bir takım bile bunu yapabilir."
- Getty Images Sport
Tuchel'in savunma amaçlı oyuncu değişiklikleri ters tepti
Taktiksel değişiklik, ikinci yarının ortalarında Tuchel’in 1-0’lık üstünlüğü korumak için üç savunma oyuncusu oyuna sokmasıyla şekillenmeye başladı. Bu savunma odaklı yaklaşım, tüm ivmeyi son dünya şampiyonlarına kaptırdı; Arjantin’in top hakimiyetini ele geçirmesine ve sonunda tur atlamak için ihtiyaç duyduğu golleri bulmasına olanak sağladı.
Owen, bu talimatların hem İngiliz oyunculara hem de rakibe yanlış bir mesaj verdiğini düşünüyor. Baskıya davetiye çıkaran İngiltere, maçın kontrolünü fiilen Lionel Messi’ye teslim etti; Messi ise sahanın son üçte birinde kendisine tanınan alan ve zamandan sonuna kadar yararlandı.
Meksika'nın galibiyetinin etkisi
İngiltere, 16 turunda Meksika’yı yenmek için benzer bir azimli strateji izlemiş ve Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bir bölümünü on kişiyle oynamıştı. Ancak Owen, bu performans için alınan övgünün takıma olumsuz taktikler konusunda yanlış bir güven duygusu verdiğini savunuyor.
“Meksika’yı o şekilde yenip kutlama yapmamız, turnuvayı kaybetmemize neden oldu,” diye devam etti Owen. “Bu yanlış bir yaklaşımdı. Sorun şu ki, bir oyuncu olarak bu düşünce bir kez kafana yerleşti mi, ‘Ah, kazandık. Herkes bizim harika olduğumuzu düşünüyor ve bunu bu şekilde başardık’ gibi bir his oluşuyor. Bilinçaltında, 1-0 öne geçtiğimiz anda, sizce oyuncular ne düşünecek? Sizce oyuncular ne düşünecek? Sonra da teknik direktör üç defans oyuncusu oyuna sokuyor. Sizce bu Arjantin’e nasıl bir mesaj veriyor?”
- AFP
Guehi, İngiltere'nin üstünlüğünü korumaya yönelik kararını sorguluyor
İngiltere'nin savunma oyuncusu Marc Guehi de Arjantin karşısında öne geçtikten sonra takımın geri çekilme kararına ilişkin hayal kırıklığını dile getirerek, “Üç Aslanlar”ın avantajlarını korumaya çalışmak yerine ileriye doğru baskı yapmaya devam etmeleri gerektiğini savundu.
"1-0 öne geçtikten sonra, sadece skoru korumaya çalışır gibi göründük; bu seviyede bu kesinlikle yeterli değil, bu yüzden çok üzgünüm." Guehi sözlerine şöyle devam etti: "Devam etmeliydik. Baskıyı sürdürmeliydik. Sanki golü attıktan sonra zihniyetimiz geri çekilip savunmaya geçmek oldu."
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