Basler, Fransızlarla oynanan ilk maçta Goretzka'nın takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic'in orta sahanın ortasında tercih edilmesini anlayamadığını belirtti. Ona göre Goretzka "daha istikrarlı" bir oyuncu ve bu nedenle rövanş maçında ilk on birde yer alması gerekiyor. Ayrıca, Münih ekibinin sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak yerine bedelsiz olarak gitmesine izin vermesinin "mantıksız" olduğunu belirtti: "Bunu anlaşılmaz buluyorum. Hem defansif hem de ofansif olarak tüm şartları karşılıyor. Bu yüzden onun gitmesine izin verilmesini anlayamıyorum," diye eski kulübüne öfkeyle tepki gösterdi 57 yaşındaki teknik adam.

Oysa Basler'in Goretzka hakkındaki görüşü her zaman bu kadar olumlu değildi. 2018'de 'Doppelpass' programında, Goretzka'nın FC Schalke 04'ten Bayern'e transferine ilişkin büyük çekincelerini dile getirmiş ve bugünkü milli oyuncunun Säbener Straße'de kendini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı konusunda şüpheler uyandırmıştı. Goretzka, kulüp dergisi 51'e verdiği son röportajda, efsanevi teknik direktör Peter Neururer ile bu konuda yaptığı bir bahsi hatırlattı.

Basler bu konuda şunları söyledi: "Artık bunu hatırlamıyorum, ama on yılda bir kez yanılmam da olur. O zamanlar bu açıklamayı yaptım ve Schalke'den Bayern'e geçişin ilk etapta çok büyük bir adım olduğuna inanıyordum. Sonunda bu şekilde gelişmesi harika bir şey." Bu arada fikri değişti, bu yüzden sonunda Goretzka'dan doğrudan özür dilemeye bile karar verdi.