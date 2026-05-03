"FC Bayern'de kalmayacağı için üzülüyorum. Gitmesi beni üzüyor. Bunu gerçekten çok yazık buluyorum," dedi Basler, Sport1'deki 'Doppelpass' programında. 57 yaşındaki Basler'e göre Goretzka, Alman rekortmen kulüp için hala sportif bir kazanç olacağından, teknik direktör Vincent Kompany'ye yaklaşan Paris-Saint-Germain maçında 31 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmesini tavsiye etti.
"Saçmalık": Eski oyuncu, FC Bayern Münih'in kararını anlayamıyor ve Vincent Kompany'den PSG'ye karşı önlem alınmasını istiyor
Basler, Fransızlarla oynanan ilk maçta Goretzka'nın takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic'in orta sahanın ortasında tercih edilmesini anlayamadığını belirtti. Ona göre Goretzka "daha istikrarlı" bir oyuncu ve bu nedenle rövanş maçında ilk on birde yer alması gerekiyor. Ayrıca, Münih ekibinin sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak yerine bedelsiz olarak gitmesine izin vermesinin "mantıksız" olduğunu belirtti: "Bunu anlaşılmaz buluyorum. Hem defansif hem de ofansif olarak tüm şartları karşılıyor. Bu yüzden onun gitmesine izin verilmesini anlayamıyorum," diye eski kulübüne öfkeyle tepki gösterdi 57 yaşındaki teknik adam.
Oysa Basler'in Goretzka hakkındaki görüşü her zaman bu kadar olumlu değildi. 2018'de 'Doppelpass' programında, Goretzka'nın FC Schalke 04'ten Bayern'e transferine ilişkin büyük çekincelerini dile getirmiş ve bugünkü milli oyuncunun Säbener Straße'de kendini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı konusunda şüpheler uyandırmıştı. Goretzka, kulüp dergisi 51'e verdiği son röportajda, efsanevi teknik direktör Peter Neururer ile bu konuda yaptığı bir bahsi hatırlattı.
Basler bu konuda şunları söyledi: "Artık bunu hatırlamıyorum, ama on yılda bir kez yanılmam da olur. O zamanlar bu açıklamayı yaptım ve Schalke'den Bayern'e geçişin ilk etapta çok büyük bir adım olduğuna inanıyordum. Sonunda bu şekilde gelişmesi harika bir şey." Bu arada fikri değişti, bu yüzden sonunda Goretzka'dan doğrudan özür dilemeye bile karar verdi.
Kimmich: Goretzka'nın ayrılığı mı? "Çok duygusal"
Basler'in yanı sıra, Goretzka'nın uzun süredir takım arkadaşı olan Joshua Kimmich de yaklaşan vedaya hüzünle bakıyordu. "Elbette, zamanın dolduğunun farkına vardığını hissedebiliyorsunuz. Bu herkes için – benim için de – çok duygusal bir an. Uzun süredir birlikte oynuyoruz. Profesyonel bir futbolcunun kariyeri 10 ila 15 yıl sürerken, sekiz yılını Bayern Münih'te geçirmiş olmak gerçekten uzun bir süre. Bu çok yoğun bir deneyim," dedi Kimmich, Goretzka'nın iki golle parladığı 1. FC Heidenheim ile 3-3 (1-2) berabere kaldıkları maçın ardından.
Spor direktörü Max Eberl de övgüde bulundu: "Leon mu? Harika. Bir buçuk yıl önce ona zor olacağını söylediğimizde, sezonu çok iyi oynadı. Geçen yaz, zor olabileceğini söylediğimizde, geri dönmek için mücadele etti." Kışın da, FC Bayern sözleşmesinin sona ermesi üzerine uzatmayacağını bildirdiğinde, Goretzka Münih'te kalmaya karar verdi. "İyi bir sezgiye sahipti," dedi Eberl.
Goretzka, FC Bayern Münih'ten bedelsiz ayrılıyor
Bayern, Ocak ayı sonunda 69 kez milli forma giymiş olan oyuncuyla Haziran 2026'ya kadar süren sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Böylece Goretzka, sekiz yıl süren ortak serüvenin ardından sezon sonunda Alman şampiyonundan bedelsiz olarak ayrılacak. AC Milan ve Atlético Madrid'in olası yeni kulüpleri olduğu konuşuluyor.
31 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Schalke 04'ten Säbener Straße'ye transfer olmuş ve o zamandan bu yana Münih ekibi için tüm turnuvalarda toplam 309 maça çıkmıştı. Kompany yönetiminde Goretzka, bu sezon Kimmich ve Pavlovic'in ardından orta sahada genellikle üçüncü seçenek olarak kaldı, ancak yine de 45 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu.