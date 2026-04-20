"Saçmalık bu artık!" - Al-Nassr formasıyla yaptığı şok edici kaçırış taraftarların öfkesini ateşlerken, Cristiano Ronaldo'ya "işin bitti" denildi
Ronaldo basit bir kafa vuruşunu tamamen ıskaladı
Ronaldo, maçın henüz 11. dakikasında ceza sahası içinden attığı güzel bir golle skoru açtı, ancak ikinci yarıda ikinci golünü atmak için eline geçen altın fırsatı kaçırdı. Eski Manchester United ve Real Madrid forveti, Marcelo Brozovic’in ortasına ulaşmak için markajından sıyrılarak altı metre karesine girdi, ancak kafayla topa hiç iyi temas edemedi ve kale boşken bir şekilde topu üst direğin çok üstüne gönderdi. Ronaldo, kariyeri boyunca bu tür fırsatları acımasızca değerlendirerek başarıya ulaşmıştı ve bu hatanın ardından inanamayan bir şekilde başını ellerinin arasına aldı, bazı taraftarlar ise sosyal medyada öfkelerini dile getirdi.
"Yönlendirme becerisinde düşüş"e dikkat çekildi
X kullanıcısı @Juventi14479858, "Hala o şutu nasıl kaçırdığına inanamıyorum" diyerek söze başladı; @loaf_lift ise "Kafa vuruşundaki düşüş o kadar kötü ki" diye belirtti.
Ronaldo daha sonra @Thanggou7'den şiddetli eleştirilere maruz kaldı. @Thanggou7, "O artık bitti. Büyükbabam bile o golü kolayca atardı. Artık tek iyi olduğu şeyi bile yapamıyor" diye yazdı.
@21352366O kullanıcı adını kullanan bir başka taraftar ise, "En son kafa vuruşuyla gol attığından bu yana o kadar uzun zaman geçti ki, artık gülünç bir hal alıyor" dedi.
Bu kaçırılan golün ardından biraz daha ölçülü bir tepki gösteren @Abhixhek0428 ise şöyle dedi: "O kadar net bir şuttu ki. Kaleye bu kadar yakın olacağını tahmin etmemişti."
Toney ile Altın Ayakkabı yarışı
Taraftarların iddialarında bir parça doğruluk payı var; zira Ronaldo’nun bu sezon Al-Nassr formasıyla tüm turnuvalarda attığı 26 golün sadece üçü kafa vuruşuyla geldi. Ancak, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun gol önündeki içgüdüleri genel olarak çok keskin ve Suudi Pro Ligi'nde üst üste üçüncü kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanma şansını hala koruyor. Ligde attığı 24 golle, Al-Ahli formasıyla iki maç daha fazla oynayan mevcut lider Ivan Toney'den sadece üç gol geride.
İlk Suudi taç ufukta görünüyor
Ronaldo, Aralık 2022'de Al-Nassr'a katıldığından bu yana ilk büyük şampiyonluğuna yaklaşıyor. Jorge Jesus'un takımı, ikinci sıradaki Al-Hilal'den bir maç fazla oynamış olmasına rağmen, Suudi Pro Ligi'nde şu anda sekiz puan farkla lider durumda. Al-Nassr, Çarşamba günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al-Ahli SC ile AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Tur yarı final maçına çıkacak. Ardından 29 Nisan'da Toney'in forma giydiği Al-Ahli ile oynayacağı iç saha maçına odaklanacak.