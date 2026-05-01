"Hayatta olduğu gibi: Her yerde farklı görüşler var. Bence tüm görüşlere saygı duymak önemli değil. Berbat görüşlere saygı duymak zorunda değilsiniz," dedi Enrique Cuma günü düzenlenen basın toplantısında. "Futbolun eskiden oynandığı gibi oynanmasını seven insanlar var. Çoğunluk bu şekilde düşünüyor ve ben de onlardan biriyim. Ama bazıları bunu sevmiyor."
Çeviri:
"Saçma sapan görüşlere saygı duymak zorunda değiliz": PSG teknik direktörü Luis Enrique, FC Bayern maçındaki gösteriye yönelik eleştirilere yanıt verdi
Çoğu taraftar, uzman ve uluslararası basın, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü yarı finalini coşkuyla karşılarken, Clarence Seedorf ve Wayne Rooney gibi bazı ünlü eski futbolcular bu gol yağmuruna eleştirel yaklaştı.
Enrique ise şöyle karşılık verdi: "Her iki takımın forvetleri de defans oyuncularını sık sık geçtikleri için çok muhteşem bir maçtı. Ancak bu, defansın kötü oynadığı için değildi. İşte bu maçı bu kadar harika yapan da budur. Özellikle forvetler açısından inanılmaz bir seviyedeydi."
Vincent Kompany: "PSG asla kendi stilini değiştirmez"
Enrique, maçın hemen ardından "teknik direktör olarak yaşadığım en iyi maç"tan bahsetti. Bu açıklamaya ise Lothar Matthäus şaşırdı. Matthäus, kicker dergisinde "Bence o anda içinden taraftar konuşuyordu; teknik direktör olarak savunmasından memnun olamaz" diye yazdı.
Bu arada, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında her iki takımdan da bir sistem değişikliği beklenmiyor. Bayern teknik direktörü Vincent Kompany Cuma günü, "Önemli olan, bu şekilde kazanabileceğine inanmak" dedi. "Kaybetmek istemiyoruz ve bizi güçlü kılan da tam olarak bu. PSG de kendilerine Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran stilini asla değiştirmez."
PSG, geçen yıl Inter Milan'ı 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. FC Bayern ise şu anda Avrupa'nın en golcü üst düzey takımı.