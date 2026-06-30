Transfer piyasası enflasyonda yeni zirvelere ulaştı ve Rogers ile ilgili son rakamlar, bir Arsenal efsanesini şaşkına çevirdi. Aston Villa’nın belirlediği iddia edilen 130 milyon sterlinlik dudak uçuklatan fiyat etiketinden haberdar olan Emmanuel Petit, bir süre sessiz kaldıktan sonra modern transfer piyasasına sert bir eleştiri yöneltti.

“Bu saçma sapan bir para. Yani, 100 milyon sterlin sınırını aştığımızdan beri... Her gün, oyuncuların fiyat etiketlerini gördüğümde ‘Vay canına, Tanrım’ diyorum. Eğer fark yaratabilecek tek bir oyuncuya bu kadar para harcamaya hazırsanız... Declan Rice’ın durumunda da böyle oldu, o iyi iş çıkardı, hem de çok iyi. Ama ona bol şans diliyorum çünkü bu tür bir fiyat etiketi omuzlarına çok büyük bir baskı yükler,” diye konuştu Petit, talkSPORT’a.



