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"Saçma sapan bir para" - Morgan Rogers’ın 130 milyon sterlinlik fiyat etiketi, Arsenal efsanesini şaşkına çevirdi; Gunners’ın Aston Villa’ya rekor kıran bir transfer hamlesi yapacağı söylentileri dolaşıyor
Petit, rekor kıran değerleme karşısında şaşkına döndü
Transfer piyasası enflasyonda yeni zirvelere ulaştı ve Rogers ile ilgili son rakamlar, bir Arsenal efsanesini şaşkına çevirdi. Aston Villa’nın belirlediği iddia edilen 130 milyon sterlinlik dudak uçuklatan fiyat etiketinden haberdar olan Emmanuel Petit, bir süre sessiz kaldıktan sonra modern transfer piyasasına sert bir eleştiri yöneltti.
“Bu saçma sapan bir para. Yani, 100 milyon sterlin sınırını aştığımızdan beri... Her gün, oyuncuların fiyat etiketlerini gördüğümde ‘Vay canına, Tanrım’ diyorum. Eğer fark yaratabilecek tek bir oyuncuya bu kadar para harcamaya hazırsanız... Declan Rice’ın durumunda da böyle oldu, o iyi iş çıkardı, hem de çok iyi. Ama ona bol şans diliyorum çünkü bu tür bir fiyat etiketi omuzlarına çok büyük bir baskı yükler,” diye konuştu Petit, talkSPORT’a.
- AFP
Arsenal, Rogers’ı birincil hedefi olarak belirledi
Göz kamaştırıcı maliyetlere rağmen, Arteta’nın 23 yaşındaki oyuncuyu Emirates Stadyumu’na getirmekte kararlı olduğu bildiriliyor. Kuzey Londra kulübü, son dönemdeki Premier Lig başarılarını daha da ileriye taşımak amacıyla Rogers’ı bu yazki en önemli transfer hedefi olarak resmen belirledi.
Haberlere göre transfer ücreti İngiltere'deki transfer rekorunu kırabilir, ancak Rogers, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla oynayacağı maçlara odaklanmaya devam ediyor. Forvet oyuncusunun Premier Lig şampiyonuna transfer olmaya açık olduğu düşünülse de, Aston Villa'nın şu anda Haziran 2031'e kadar kulüple sözleşmesi bulunan bu oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında olmadığı belirtiliyor.
Nico Williams’ın alternatifi
Rogers transferi çok pahalı ya da karmaşık çıkarsa, Petit’in aklında çok net bir alternatif var. Fransız teknik adam, eski kulübüne İspanya’ya yönelmesini ve Euro 2024’te parlayan Athletic Club’ın yıldız kanat oyuncusu Nico Williams’ı göz önünde bulundurmasını tavsiye etti.
"Bunu bir yıldır söylüyorum, geçen hafta da tekrar ettim. Nico Williams'ı çok seviyorum," diye itiraf etti Petit. Kısa süre önce Bilbao ile 2035'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Williams, Avrupa'nın en çok beğenilen kanat oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ancak şu an itibarıyla Arsenal, 23 yaşındaki oyuncuya aktif bir ilgi göstermedi ve bunun yerine Rogers'ı transfer etmeye odaklandı.
- Getty Images Sport
Villa Park’ta yaşanan mali dalga etkisi
Aston Villa’nın yüksek değer biçimi sadece oyuncunun yeteneğiyle ilgili değil; aynı zamanda kendi mali yükümlülüklerini yönetmeye yönelik stratejik bir hamle. Kulüp, 2024’teki transferinden dolayı Middlesbrough’a ödemesi gereken yüzde 20’lik yeniden satış payını hesaba katmak zorunda. Çıtayı 130 milyon sterlin olarak belirleyerek Villa, Championship takımına ödeme yaptıktan sonra bile muazzam bir net kâr elde etmeyi garanti altına alıyor.
Bu durum, Emirates’te olası transfer çıkışlarına dair söylentileri de alevlendirdi. Böylesine büyük bir transferi finanse edebilmek için Arsenal, mevcut yıldızları için gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir; Gabriel Martinelli’nin geleceği hakkındaki spekülasyonlar ise devam ediyor. Unai Emery’nin Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir takdir ettiği biliniyor ve bu durum, iki Premier Lig rakibi arasındaki devam eden müzakerelere ayrı bir ilgi katıyor.