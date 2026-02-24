Getty Images Sport
"Saçma!" - Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde "bir şeyler yolunda gitmiyordu" diye Enzo Maresca'yı kovarak "büyük bir hata" yaptı, diyor Jon Obi Mikel
Maresca'nın şok edici Chelsea ayrılığı
Maresca'nın ayrılığı, kulüp yönetimiyle iletişimin bozulması sonucu görevinden ayrılmadan önce, West London'a kupa ve Avrupa başarıları kazandıran kısa ama başarılı bir dönemin ardından birçokları için şok oldu.
İtalyan teknik adam, kulübün başında verimli bir dönem geçirdi, hem Konferans Ligi hem de Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ve Blues'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağladı. Ancak, Premier Lig'deki son yedi maçında sadece bir galibiyet alması, yönetim kurulunun harekete geçmesine neden oldu.
Liam Rosenior hızla onun halefi olarak atandı ve eski Strasbourg teknik direktörü başlangıçta sonuçlarda bir iyileşme sağlasa da, Leeds ve Burnley'e karşı son zamanlarda yaşanan aksilikler, Mikel gibi kulübün ikonlarının Bridge'de doğru yolun izlenip izlenmediğini sorgulamasına neden oldu.
Mikel, Blues yönetim kurulunun 'büyük hatasını' eleştirdi
Obi One podcast'inde konuşan Mikel, eski kulübünün şu anki durumuna ilişkin değerlendirmelerinde çekinmedi. Batı Londra'da on yıldan fazla zaman geçiren Nijeryalı oyuncu, takımın oyun stilini modernize eden teknik direktörün görevine son verilmesine inanamadığını ifade etti. Önceki yönetim altında oluşturulan temellerin çok aceleyle bir kenara atıldığını ve bunun da takımın dörtlü yarışta ivmesini engelleyen bir geçiş sürecine girmesine neden olduğunu öne sürdü.
"Enzo Maresca vardı. Daha önce de söyledim, onu kovmak büyük bir hataydı. Yani, bu çok saçma," dedi Mikel, Obi One podcast'inde. "Evet, bize Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıran, bize Konferans Ligi'ni kazandıran bir teknik direktör vardı, oyun tarzımızda bir tür kimlik vardı. Bir adım ileri gittik ve beş adım geriye gittik. Liam geldi ve maçlar kazandı, ama kesinlikle eksik olan bir şey var. Bir şeyler tam olarak yolunda değil."
Pahalı hatalar Rosenior'a şüphe düşürdü
Rosenior'un balayı dönemi, Burnley ve Leeds'e karşı alınan hayal kırıcı sonuçların ardından ani bir son bulmuş gibi görünüyor. Chelsea, Wesley Fofana'nın kırmızı kart gördüğü maçta Burnley ile 1-1 berabere kaldı ve Leeds ile 2-2 berabere kalarak iki gol üstünlüğünü boşa harcadı. Bu puan kayıpları, Şampiyonlar Ligi için yoğun geçen mücadelede pahalıya mal oldu, rakiplerin farkı kapatmasına neden oldu ve sezonun sonuna yaklaşırken Rosenior'un taktiksel yaklaşımına yönelik eleştirileri artırdı.
Mikel gibi eski oyuncuların eleştirilerine rağmen, Rosenior Londra'ya geldiğinden beri maç başına sağlam bir puan ortalaması tutturdu. Ancak, Mikel'in eleştirilerinde sıkça tekrarlanan bir tema olan net bir "kimlik" eksikliği, taraftarları tedirgin etti. Eski orta saha oyuncusunun kulübün "beş adım geri gittiği" yönündeki ısrarı, Maresca'nın görev süresi boyunca elde edilen taktiksel ilerlemenin, artık gözle görülür şekilde başarısız olmaya başlayan kısa vadeli pragmatizm uğruna feda edildiğine dair artan endişeyi yansıtıyor.
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, sezonun kaderini belirleyecek zorlu bir maç serisine hazırlanırken, Rosenior üzerindeki baskı da artacak gibi görünüyor. The Blues, son beraberliklerinin ardından Premier League tablosunda şu anda beşinci sırada, altıncı sıradaki Liverpool ile aynı puanda yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma yarışı kızışırken, her puan hayati önem taşıyor, ancak Mikel'in en üst düzeyde sürdürülebilir başarı için gerekli unsurların şu anda eksik olduğunu söylediği takım için önümüzdeki maç programı pek de rahatlatıcı değil.
Chelsea, Newcastle United ve Manchester City'yi ağırlayacağı ve Everton deplasmanıyla noktalanacak zorlu bir dizi maç öncesinde, önümüzdeki iki maçta Arsenal ve Aston Villa'ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi yarışı bıçak sırtında ve kulüp efsaneleri memnuniyetsizliklerini kamuoyuna dile getirirken, Rosenior, yönetim kurulunun sezon ortasında teknik direktör değişikliği yapma konusundaki "saçma" kararının kulübün geleceği için doğru olduğunu kanıtlamak için şimdiye kadarki en büyük zorluğuyla karşı karşıya.
