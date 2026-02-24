"Saçma!" - Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde "bir şeyler yolunda gitmiyordu" diye Enzo Maresca'yı kovarak "büyük bir hata" yaptı, diyor Jon Obi Mikel

Maresca'nın ayrılığı, kulüp yönetimiyle iletişimin bozulması sonucu görevinden ayrılmadan önce, West London'a kupa ve Avrupa başarıları kazandıran kısa ama başarılı bir dönemin ardından birçokları için şok oldu.

İtalyan teknik adam, kulübün başında verimli bir dönem geçirdi, hem Konferans Ligi hem de Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ve Blues'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağladı. Ancak, Premier Lig'deki son yedi maçında sadece bir galibiyet alması, yönetim kurulunun harekete geçmesine neden oldu.

Liam Rosenior hızla onun halefi olarak atandı ve eski Strasbourg teknik direktörü başlangıçta sonuçlarda bir iyileşme sağlasa da, Leeds ve Burnley'e karşı son zamanlarda yaşanan aksilikler, Mikel gibi kulübün ikonlarının Bridge'de doğru yolun izlenip izlenmediğini sorgulamasına neden oldu.