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'Saçma bir şey yapma' - Barcelona ile anılan 15 yaşındaki harika çocuk JJ Gabriel, Manchester United'dan şok ayrılığı zorunlu kılarken gelecekte sorması gereken sorular söylendi
- Getty
'Kid Messi' Gabriel, Manchester United'dan ayrılmak istiyor
Genç yıldız adayı Gabriel, bir süredir İngiliz futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. 2022'de Old Trafford'un yolunu tutmadan önce Chelsea, Arsenal ve West Ham'ın akademi sistemlerinde de görev aldı.
Golcü bir hücum oyuncusu olarak sahip olduğu teknik kapasite nedeniyle “Kid Messi” lakabını aldı ve İngiltere'de U17 seviyesine kadar forma giydi. Michael Carrick, 2026 yazında Atletico Madrid ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ona United formasıyla A takımda ilk kez şans verdi.
Gabriel'in geçen sezon Manchester United'ın ilk takımında forma giymesi, Premier League kuralları nedeniyle mümkün olmamıştı. Beklenti, bu sezon ya ligde ya da yerel kupa organizasyonlarında bir çıkış yapması yönündeydi.
6 Ekim'de 16 yaşına girecek Enfield doğumlu genç oyuncu ise görünen o ki o günün gelmesini beklemekten yoruldu. Başka bir yerde yeni bir meydan okumaya atılma isteğini dile getirerek “Rüyalar Tiyatrosu” olarak bilinen yerdekileri şaşkına çevirdi.
İngiltere'nin ağır toplarının yanı sıra La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'in de onunla ilgilendiği öne sürüldü. Kariyerine nerede devam edeceği ve gerçek potansiyelinin tamamen ortaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor; önünde aşması gereken hâlâ çok sayıda engel olduğu açık.
Harika yetenek Gabriel hâlâ resmi maçlarda ilk kez forma giymeyi bekliyor
Birçok çok daha deneyimli isimden daha fazla manşetlere çıkan bir oyuncunun omuzlarına gereğinden fazla baskı yüklenip yüklenmediği sorulan eski İngiltere milli futbolcusu Heskey, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişlerden gelen kişilere antrenörlük yeterliliklerine ücretsiz erişim sağlayan Chase futbol antrenörlük programıyla bağlantılı olarak konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bence evet, 15 yaşında onun sadece keyif almasını, gidip futbolunu oynamasını istersiniz. Çünkü ileride ne olacağını asla bilemezsiniz.
“Yakında 16 yaşına girecek. Önünde potansiyel olarak çok büyük bir kariyer var. Saçma bir şey yapmak istemezsiniz. Bakın, onunla ilgilenen insanlar var. Onun için en doğru yolu bildiklerine inanıyorum.
“Onun yolu şu: Birinci takım futbolu oynayabilir miyim? Ve düzenli olarak birinci takım futbolu oynamak, ayrıca oynadıkları sistem içinde kendimden en iyi verimi almak için benim adıma en iyi yer neresi? Manchester United'da olur, başka bir yerde olur, sanırım Barcelona, Real ya da her kimse dediler, mesele o birinci takıma nasıl gireceğiniz.
“Eğer 16 yaşında görevinizin Real Madrid'e gitmek olduğuna ve orada birinci takım futbolu oynayacağınıza inanıyorsanız, o zaman sizi takdir ederiz. Ama yine de gidip bunu yapmanız gerekir. Çünkü kimse dönüp size ‘19, 20 yaşına gelmişsin ve beş maça çıkmışsın, evet, doğru hamle buydu’ demeyecek. Hayır, birinci takım futbolu oynamanız gerekiyor.”
- Chase
Arsenal, Dowman'a 15 yaşında ilk maçına çıkma fırsatı verdi
Gabriel, İngiliz futbolunda ses getiren tek genç yetenek değil; 15 yaşında ilk kez sahaya çıkan Max Dowman da Arsenal'de aynı etkiyi yaratıyor. Premier League şampiyonlarının da beğenisini şimdiden kazandı ve bu süreçte A takımındaki ilk golünü de attı.
Arsenal'in Gabriel ve United'ı bir ilham kaynağı olarak örnek alıp almaması gerektiği sorulduğunda Heskey şöyle devam etti: “Bence onun için izlenecek yollardan biri bu. Bence Dowman biraz farklı. Bence Dowman bir çocuk ama bir yetişkin fiziğine sahip. Bu yüzden aslında daha fazla oynayabilir diye düşünüyorum.
“Ama bu, onları takıma yavaş yavaş adapte etmenin ve ilk takımın düzenli oyuncusu hâline getirmenin bir yolu. Dowman harika bir oyuncu. Onu birkaç kez izledim. Birkaç kez oğlumla birlikte oynadı ve öne çıkan bir oyuncu. Sadece bir hafta değil, her maçta öne çıkıyor. Yani JJ'den biraz farklı ama ikisi de harika oyuncular.”
Liverpool'ın genç oyuncusu Ngumoha, İngiltere A Milli Takımı kadrosunda
Heskey kısa süre önce Chase ile birlikte St George’s Park’ı ziyaret ederek, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki yarı final yolculuğunun etkisinin yeni bir nesle futbol antrenörlüğünü kariyer olarak düşünme konusunda nasıl ilham verdiğini konuştu.
Chase futbol antrenörlüğü programı, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişe sahip kişilere giriş seviyesi antrenörlük yeterliliklerine ve profesyonel antrenörlük burslarına tam finansmanlı erişim sunarak daha fazla insanın futbol antrenörlüğüne adım atması için bir yol sağlıyor.
Şu anda İngiltere’de kararları veren isim Thomas Tuchel. Son kadrosunda Dowman’a yer vermedi, ancak elinde 18 yaşındaki Liverpool kanat oyuncusu Rio Ngumoha bulunuyor.
Eski Liverpool forveti Heskey, büyük umut bağlanan gençlerin kabul görmek için verdiği mücadele hakkında şunları söyledi: “Ama farklı pozisyonlar. Ve farklı oyuncu tipleri. Bence Dowman’a özgürlük vermelisiniz. Onu sadece serbest bırakın ve bir pozisyona hapsetmeyin.
“Bence Rio belli bir role bağlı, sol kanadı seviyor. Ya da sağ kanadı, Liverpool’da onu sağ kanatta oynarken gördünüz. Ve o daha çok dripling yapan, bu anlamda izleyenleri eğlendiren biri. Dowman ise size goller kazandırır ve daha çok son vuruşla ilgilidir.”
En üst düzeydeki teknik direktörler pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyor
Ngumoha'nın, Dünya Kupası öncesinde Yeni Zelanda ile oynanan hazırlık maçında forma giydikten sonra ikinci milli maçını kazanmak için mücadele ettiği İngiltere, cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda, kadrosunda 19 yaşındaki Barcelona süperstarı Lamine Yamal'ı bulunduran İspanya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak.
Chase futbol koçluğu programı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Chase futbol koçluğu programı https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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