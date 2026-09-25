Genç yıldız adayı Gabriel, bir süredir İngiliz futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. 2022'de Old Trafford'un yolunu tutmadan önce Chelsea, Arsenal ve West Ham'ın akademi sistemlerinde de görev aldı.

Golcü bir hücum oyuncusu olarak sahip olduğu teknik kapasite nedeniyle “Kid Messi” lakabını aldı ve İngiltere'de U17 seviyesine kadar forma giydi. Michael Carrick, 2026 yazında Atletico Madrid ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ona United formasıyla A takımda ilk kez şans verdi.

Gabriel'in geçen sezon Manchester United'ın ilk takımında forma giymesi, Premier League kuralları nedeniyle mümkün olmamıştı. Beklenti, bu sezon ya ligde ya da yerel kupa organizasyonlarında bir çıkış yapması yönündeydi.

6 Ekim'de 16 yaşına girecek Enfield doğumlu genç oyuncu ise görünen o ki o günün gelmesini beklemekten yoruldu. Başka bir yerde yeni bir meydan okumaya atılma isteğini dile getirerek “Rüyalar Tiyatrosu” olarak bilinen yerdekileri şaşkına çevirdi.

İngiltere'nin ağır toplarının yanı sıra La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid'in de onunla ilgilendiği öne sürüldü. Kariyerine nerede devam edeceği ve gerçek potansiyelinin tamamen ortaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor; önünde aşması gereken hâlâ çok sayıda engel olduğu açık.