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'Saçma' - ABD Erkek Milli Takımı, Bosna-Hersek’i yendikleri Dünya Kupası maçında Folarin Balogun’a gösterilen tartışmalı kırmızı karta neden itiraz edemiyor? Christian Pulisic ise takım arkadaşına ‘arkandayım’ mesajı gönderdi
- Getty Images Sport
Levi's Stadyumu'nda yaşanan tartışma
Olay, 61. dakikada, takımını daha önce öne geçirmiş olan Balogun’un Bosna’dan Tarik Muharemovic’in üzerine garip bir şekilde düşmesiyle meydana geldi. İlk başta kazara bir bacak karışıklığı gibi görünse de, hakem Raphael Claus, VAR tarafından görüntüyü incelemesi yönünde talimat aldı. Monitörden tekrar görüntüsünü izleyen Claus, sahaya geri dönerek kırmızı kartı gösterdi. Böylece Balogun, Dünya Kupası eleme maçında gol atıp kırmızı kart gören tarihteki dördüncü oyuncu oldu.
Balogun, sahadan ayrılırken gözle görülür şekilde üzgündü ve takım arkadaşlarının tesellisine ihtiyaç duydu. Bir kişi eksik kalmasına rağmen Mauricio Pochettino'nun takımı inanılmaz bir azim gösterdi ve sonunda Malik Tillman'ın serbest vuruşuyla skoru ikiye katlayarak maçı 2-0 kazandı.
ABD Erkek Milli Takımı neden Balogun’un kırmızı kartına itiraz edemiyor?
ABD Erkek Milli Takımı, Son 16 Turu’na hazırlanırken büyük bir darbe aldı; Balogun’un oyundan atılma kararını bozmak için herhangi bir yasal yolun bulunmadığı teyit edildi. FIFA’nın 2026 Dünya Kupası yönetmeliğinin 10.5. maddesine göre, doğrudan kırmızı kartla oyundan atılan bir oyuncu “otomatik olarak takımının bir sonraki maçında oynayamaz.”
ABD'li taraftarlar bir müdahale ummuş olsalar da, The Athletic'in aktardığına göre bir FIFA yetkilisi, bir takımın kırmızı karttan kaynaklanan standart bir maçlık cezaya itiraz edemeyeceğini açıkladı. FIFA Disiplin Komitesi'nin itirazlar için danışma aşamasına girdiği tek durum, zorunlu bir maçlık cezanın ötesinde "ek maç cezaları uygulama" kararı almasıdır. Bu durum, ABD Milli Takımı'nı Belçika ile oynayacağı maçta en golcü oyuncusundan mahrum bırakıyor.
- Getty Images Sport
"Bence bu biraz uydurma."
ABD Erkek Milli Futbol Takımı soyunma odası, forvet oyuncusunun arkasında kenetlendi; Christian Pulisic ise bu desteğin öncülüğünü yaptı. Maçtan sonra konuşan Pulisic, bu karara ilişkin duygularını açıkça dile getirdi. AC Milan’ın forveti, “Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok talihsiz bir durum. Geriye dönüp baktığımızda, onun için böyle bir kararın alınması bize çok ağır geliyor,” dedi. "Ona bizim için çok şey yaptığını ve şimdi de arkasındayız dedim. Kuralları bilmiyorum ama tabii ki şimdi izlediğim kadarıyla çok hayal kırıcı. Bir bakıma tehlikeli bir hareket olduğunu anlıyorum ama o sadece ayağını yere basmaya çalışıyordu ve top bacağının üst kısmına gelmemişti. Gerçekten çok talihsiz bir durum."
Juventus orta saha oyuncusu Weston McKennie de hakem kararlarından aynı derecede rahatsızdı. "Yani, bence bu biraz... Turnuvanın bu aşamasında, her oyuncunun önemli olduğu bir dönemde, bence bu biraz saçma," dedi McKennie. "Sonuçta benim işim sahaya çıkıp puan toplamaya ve maçları kazanmaya çalışmak. İster bir oyuncumuz eksik olsun, ister bir sonraki maçta bir oyuncumuzu kaybetmiş olalım, bir sonraki oyuncu öne çıkıp bunu başarmak için takıma elinden geleni yapacaktır."
Balogun, Belçika maçı kadrosunda yer almadı
ABD Erkek Milli Takımı teknik ekibi, güçlü Belçika takımı karşısında Balogun’un golcü yeteneğinin yerini dolduracak bir yol bulmak zorunda. İtiraz imkânı ortadan kalktığına göre, odak noktası tamamen taktiksel ayarlamalara kayıyor. Takım hâlâ kararlı duruyor, ancak kritik öneme sahip Son 16 maçı öncesinde en golcü oyuncusunu kaybetmek, hiç de hoş olmayan bir engel; bu durumda Ricardo Pepi veya Haji Wright’ın onun yerini alması en olası seçenek olarak görünüyor.