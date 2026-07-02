'Saçma' - ABD Erkek Milli Takımı, Bosna-Hersek’i yendikleri Dünya Kupası maçında Folarin Balogun’a gösterilen tartışmalı kırmızı karta neden itiraz edemiyor? Christian Pulisic ise takım arkadaşına ‘arkandayım’ mesajı gönderdi

ABD Erkek Milli Futbol Takımı soyunma odası, forvet oyuncusunun arkasında kenetlendi; Christian Pulisic ise bu desteğin öncülüğünü yaptı. Maçtan sonra konuşan Pulisic, bu karara ilişkin duygularını açıkça dile getirdi. AC Milan’ın forveti, “Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok talihsiz bir durum. Geriye dönüp baktığımızda, onun için böyle bir kararın alınması bize çok ağır geliyor,” dedi. "Ona bizim için çok şey yaptığını ve şimdi de arkasındayız dedim. Kuralları bilmiyorum ama tabii ki şimdi izlediğim kadarıyla çok hayal kırıcı. Bir bakıma tehlikeli bir hareket olduğunu anlıyorum ama o sadece ayağını yere basmaya çalışıyordu ve top bacağının üst kısmına gelmemişti. Gerçekten çok talihsiz bir durum."

Juventus orta saha oyuncusu Weston McKennie de hakem kararlarından aynı derecede rahatsızdı. "Yani, bence bu biraz... Turnuvanın bu aşamasında, her oyuncunun önemli olduğu bir dönemde, bence bu biraz saçma," dedi McKennie. "Sonuçta benim işim sahaya çıkıp puan toplamaya ve maçları kazanmaya çalışmak. İster bir oyuncumuz eksik olsun, ister bir sonraki maçta bir oyuncumuzu kaybetmiş olalım, bir sonraki oyuncu öne çıkıp bunu başarmak için takıma elinden geleni yapacaktır."